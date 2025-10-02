Thanh khoản lại dò đáy, thị trường “lịm” dần

Mức tăng nhẹ của VN-Index sáng nay không giấu được thực tế là thanh khoản tiếp tục sụt giảm rất mạnh. Hai sàn cả sáng chỉ khớp chưa tới 10 ngàn tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua còn độ rộng ngày càng thể hiện sự áp đảo ở phía giảm.

Chỉ số chốt phiên sáng tăng 1,47 điểm tương đương +0,09%. Mức cao nhất lúc 9h35 chỉ số tăng 14,7 điểm (+0,88%). Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 147 mã tăng/82 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 96 mã tăng/191 mã giảm. Như vậy phần lớn thời gian của phiên giao dịch chậm dần và suy yếu cả ở chỉ số lẫn giá cổ phiếu.

VN-Index vẫn đang được chống đỡ bởi VIC tăng 2,18%, MBB tăng 2,46% và LPB tăng 2,35%. Chỉ 3 mã này đã đem về 5,5 điểm, tức là phần còn lại rất yếu. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE mới có 4 mã đỏ là VHM giảm 2,08%, CTG giảm 0,39%, VPB giảm 0,16% và FPT giảm 0,86%. VN30-Index cũng vẫn tăng 0,32% với 15 mã xanh/12 mã đỏ.

Dù vậy các blue-chips đang suy yếu thấy rõ: Toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 đã không còn giữ được mức cao nhất, với 16 mã tụt quá 1% so với đỉnh. Nhiều cổ phiếu ngân hàng lao dốc khá nhanh: STB trượt giảm 2,32% so với đỉnh đầu phiên để chốt giảm 1,51% so với tham chiếu. CTG trượt giảm 2,1%, rơi qua tham chiếu 0,39%. VPB trượt 2,06% thành giảm 0,16%... Thậm chí ngay cả các cổ phiếu còn xanh cũng đã suy yếu nhiều: VIC trả lại 1,14% so với đỉnh; TCB để mất 1,28%; MBB mất 1,1%...

Thanh khoản nhóm VN30 sáng nay không kém hơn sáng hôm qua nhưng giao dịch tập trung nhiều hơn vào nhóm giảm giá, bất chấp số lượng ít hơn nhóm xanh. Cụ thể, 12 mã đỏ chiếm 44,4% tổng giá trị khớp lệnh nhóm này trong khi 15 mã xanh chiếm 41,3%.

Ở góc nhìn rộng hơn, nhóm thanh khoản cao nhất sàn HoSE cũng tập trung áp đảo ở nhóm đỏ. Cụ thể, toàn sàn này có 25 cổ phiếu giao dịch vượt 100 tỷ đồng thì chỉ có 9 cổ phiếu tăng giá. Giá trị khớp lệnh sàn cũng giảm 17% so với sáng hôm qua, đạt 8.988 tỷ đồng.

Mặc dù độ rộng đang phản ánh trạng thái yếu ớt ở cổ phiếu nhưng do sức ép cũng chưa mạnh nên đà giảm chỉ giống như đang “lịm” dần thay vì một nhịp rơi mạnh. Trong 191 mã đỏ của VN-Index cũng mới có 75 mã giảm hơn 1%, tập trung 22,6% thanh khoản sàn. 6 mã thanh khoản vượt trăm tỷ trong nhóm này là STB giảm 1,51%, VIX giảm 1,22%, GEX giảm 3,04%, VHM giảm 2,08%, CII giảm 1,55% và VSC giảm 1,87%. Các cổ phiếu midcap như EIB, HHV, TCH, NKG, HHS cũng giảm khá mạnh nhưng thanh khoản chưa lớn. Chỉ số Midcap cũng mới giảm nhẹ 0,59% và Smallcap giảm 0,4%.

VN-Index trượt dốc dần theo thời gian.

Tuy vậy diễn biến trượt giảm giá đáng quan tâm hơn khi dòng tiền nâng đỡ quá kém khiến bên bán dù chỉ xả lượng hàng nhỏ cũng đang đẩy giá đi xuống. Thống kể cả sàn HoSE có 45,5% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá đỉnh đầu ngày. Cả sàn chỉ còn 26 cổ phiếu giữ được mức cao nhất và trên tham chiếu. Phần lớn số này thanh khoản cực thấp chỉ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Nhóm xanh cũng ghi nhận 34 cổ phiếu đang tăng trên 1% so với tham chiếu nhưng chỉ 11 mã thanh khoản đáng kể, từ 10 tỷ đồng trở lên. MBB, VIC, VJC, LPB đã chiếm gần hết thanh khoản nhóm này. Lác đác vài cổ phiếu còn lại là MSB tăng 1,51%, ANV tăng 1,21%, OCB tăng 1,17%, LSS tăng 6,9%, PET tăng 1,97%, NAF tăng 6,66%, NT2 tăng 1,5%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mua xuống mức thấp kỷ lục với 578,8 tỷ đồng. Dù bên bán không tăng so với sáng hôm qua nhưng mua quá ít khiến mức ròng lên tới -1.230,5 tỷ. Khối này xả mạnh FPT -159,6 tỷ, STB -121,6 tỷ, VPB -108,6 tỷ, CTG -96,2 tỷ, VHM -91,3 tỷ. Phía mua ròng không có cổ phiếu nào được quá 10 tỷ đồng.