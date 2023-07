Áp lực bán tăng, thị trường phân hóa mạnh

Đã không có được nhịp tăng nào khởi sắc hơn trong phiên chiều, đồng thời thanh khoản hai sàn cũng dậm chân tại chỗ. Đó là tín hiệu của lực mua không dứt khoát hơn khi lượng hàng lớn đổ về. Nhóm blue-chips VN30 là rõ nhất, thanh khoản tụt giảm đồng thời cổ phiếu cũng trượt giá hàng loạt.

VN-Index kết phiên tăng 0,24% tương đương +2,75 điểm, kém hơn nhiều so với phiên sáng. VN30-Index cũng thu hẹp mức tăng còn +0,31% so với tham chiếu. Đặc biệt độ rộng của rổ blue-chips xấu đi rõ hơn, với 16 mã tăng/12 mã giảm, trong khi cuối phiên sáng có tới 21 mã tăng/6 mã giảm.

Đó là so với tham chiếu, còn mặt bằng giá nhóm blue-chips chiều nay yếu hơn rõ rệt. Thống kê cho thấy có 23 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã có cái thiện. Nhiều mã trong số tụt giá đủ sâu để rơi qua tham chiếu, khiến độ rộng trở nên cân bằng thay vì tăng áp đảo. Đây cũng là lý do khiến các chỉ số hạ độ cao.

Trong 6 cổ phiếu blue-chips có cải thiện giá chiều nay, duy nhất VNM là trụ. Cổ phiếu này tăng thêm 0,83% so với giá chốt phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 0,97%. Mức tăng này cũng chưa phải là mạnh nên ảnh hưởng đến chỉ số vẫn hạn chế. Trong 3 cổ phiếu kéo điểm hàng đầu phiên này thì CTG vẫn mạnh nhất với mức tăng chung cuộc 2,02%, nhưng thực chất chiều nay đã tụt 0,16% so với giá buổi sáng. MBB tích cực với mức tăng cao thêm 0,24% nữa và đóng cửa tăng tổng cộng 2,17% so với tham chiếu. MSN đứng thứ 3 trong nhóm kéo điểm thì cũng là tụt mất 0,38%, chỉ còn tăng 1,67% so với tham chiếu.

Loạt cổ phiếu lớn yếu đi nhiều chiều nay là GAS, BID, HPG, VPB. Đáng chú ý là HPG bị xả mạnh khiến giá đóng cửa lại giảm 1,44% so với tham chiếu, tức là rêng chiều nay giảm tới 1,8%. Cổ phiếu này đảo chiều từ tăng thành giảm với mức thanh khoản lớn nhất nhóm VN30 buổi chiều, đạt 408,4 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. VPB cũng đảo chiều từ tăng thành giảm dưới áp lực bán lớn, thanh khoản riêng phiên chiều tới 175,1 tỷ đồng và giá trượt 1%, thành đóng cửa giảm 0,75% so với tham chiếu.

Mở rộng hơn, mặt bằng giá toàn thị trường chiều nay cũng kém buổi sáng. Độ rộng lúc đóng cửa của VN-Index chỉ còn 236 mã tăng/197 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 268 mã tăng/125 mã giảm. HoSE kết phiên chiều cũng chỉ còn 94 cổ phiếu tăng trên 1%, con số này cuối phiên sáng là 111 mã. Số giảm quá 1% buổi sáng mới có 35 mã, chiều nay tăng lên 81 mã.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay vẫn tăng giá nhiều, cho thấy bên bán vẫn chọn giá.

Nhìn chung áp lực bán phiên chiều là có, xả từ giá cao xuống. Lượng cổ phiếu giá tốt về tài khoản thúc đẩy áp lực bán là bình thường. Mức độ ảnh hưởng đến giá cũng chưa phải là nhiều. Với biên độ giảm còn hẹp, chủ yếu là cổ phiếu trượt giá, cho thấy bên bán vẫn còn đang “căn ke”, thay vì xả quyết liệt. Nhìn qua thanh khoản, chiều nay giao dịch ở HoSE chỉ tăng nhẹ 6,6% so với phiên sáng, đạt hơn 8.673 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, thanh khoản hai sàn niêm yết phiên chiều tăng 4,2%, đạt 9.473 tỷ đồng.

Có thể thấy rõ hơn áp lực bán hạn chế khi quan sát nhóm VN30. Rổ này có nhiều cổ phiếu giảm giá hơn, đại đa số cổ phiếu trượt giá so với phiên sáng nhưng cũng chỉ có 3 mã giảm quá 1% là HPG giảm 1,44%, NVL giảm 1,34% và PLX giảm 1,32%. Biên độ giảm ở số còn lại nhẹ, kết hợp với tổng thanh khoản rổ VN30 buổi chiều lại giảm 3,4% so với phiên sáng, thể hiện mức độ hạ giá gây sức ép trong nhóm này chưa nhiều. HPG, SSI, STB, MWG, VNM, VPB, VHM, NVL, PDR, CTG, MBB là những cổ phiếu trong rổ đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng riêng phiên chiều thì ngoài VNM có thêm SSI, MBB, MWG tăng giá cao thêm và VHM đứng im.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng suy yếu ở mặt bằng chung, nhưng vẫn có nhiều mã giao dịch tốt. HAG, DBC, BCG là các mã đáng chú ý, tăng từ 3% đến hơn 5% với giao dịch trên trăm tỷ đồng. PTB, CTD, TCD, GIL, PAN, TTF, HHS, HNG đều tăng trên 2% với giao dịch từ 30 tỷ tới quanh 70 tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay giao dịch cân bằng, đảo mua ròng nhẹ 58,3 tỷ đồng trong khi phiên sáng bán ròng 185,1 tỷ. SSI được mua tốt nhất 208,8 tỷ, CTG +49,3 tỷ, VPB +26 tỷ, DBC +25,4 tỷ, KBC +40,6 tỷ. Phía bán có VCB -83,9 tỷ, VRE -81,9 tỷ, VCI -55 tỷ, MSN -51,6 tỷ, GMD -45,9 tỷ, TPB -38,4 tỷ, DGC -31,6 tỷ.