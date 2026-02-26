Dòng tiền mua chủ động hơn, cổ phiếu phục hồi

Cổ phiếu lớn thứ ba thị trường VHM chiều nay lao dốc bất ngờ, VIC cũng suy yếu nhẹ nhưng không ảnh hưởng lớn. Khá nhiều blue-chips khác đã phục hồi tốt, đẩy VN-Index đóng cửa tăng 1,01% và độ rộng tích cực hơn.
VIC chốt phiên tăng 6,9% vẫn là cổ phiếu trụ kéo điểm nhiều
nhất nhưng phiên sáng mã này còn kịch trần. Nếu nhìn riêng buổi chiều thì VIC
không đóng góp gì thêm về mặt điểm số. VHM buổi sáng tăng mạnh 2,71%, khoảng 8
phút đầu phiên chiều thậm chí còn “bốc” hơn, tăng cao nhất 5,51% nhưng sau đó
lao dốc. Đóng cửa VHM chỉ tăng nhẹ 0,56%, tương đương giảm riêng chiều nay khoảng
2,09% so với mức chốt buổi sáng.
Trong phiên sáng VIC và VHM là hai trụ kéo chính giúp VN-Index
tăng 0,64% (+11,94 điểm). Tuy nhiên phiên chiều cả hai mã này đều kém hơn nhưng
chỉ số đóng cửa lại tăng 1,01% (+18,73 điểm). Như vậy, nhiều cổ phiếu khác đã thay
thế kéo điểm.
Thực vậy, rổ VN30 chốt phiên đã có 16 mã tăng/10 mã giảm, tốt
hơn nhiều so với phiên sáng (9 tăng/18 giảm). Thống kê biến động thì rổ này có
tới 24 cổ phiếu tăng cao hơn mức chốt phiên sáng, chỉ 5 mã tụt giá (bao gồm VIC
và VHM). Không nhiều cổ phiếu tăng đột biến chiều nay, nhưng diện lại khá rộng.
Vài mã vốn hóa lớn cũng cải thiện như HPG tăng 1,55%, đảo chiều vượt tham chiếu
thành công 0,34%. FPT nhích thêm khoảng 0,22%, đóng cửa tăng 1,57%. MBB phục hồi
0,52%, chốt vượt tham chiếu 0,17%. TCB tăng thêm 0,55%, mở rộng biên độ lên
+1,25%... Một số mã còn đỏ cuối ngày nhưng cũng đã tốt hơn buổi sáng như BID hồi
lại 1,04% còn giảm rất nhẹ. HDB, PLX, SHB, VNM cũng đều đã cải thiện.
Tổng hợp mức độ hồi giá trên diện rộng của rổ VN30 giúp điểm
số tốt hơn nhưng khó đột biến. VN30-Index đóng cửa cũng đã tăng 0,98% (so với
phiên sáng tăng 0,44%) dù chỉ có 5 cổ phiếu tăng được hơn 1%. Nhóm còn giảm sâu
là GAS giảm 3,64%, GVR giảm 3,23%, DGC giảm 3,16%, VNM giảm 2,35%, TPB giảm
1,61%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mức độ cải thiện giá là có nhưng cũng
chưa rõ ràng. Tín hiệu dễ thấy nhất là độ rộng thay đổi. Chốt phiên sáng VN-Index
chỉ có 91 mã tăng/197 mã giảm, kết phiên đã là 136 mã tăng/181 mã giảm. Số lượng
cổ phiếu giảm sâu quá 1% từ 96 mã co lại còn 78 mã. Áp lực bán ở nhóm yếu nhất
vẫn tương tự buổi sáng, không mạnh thêm và chỉ có 11 mã xuất hiện thanh khoản
vượt trăm tỷ đồng, bao gồm một số thuộc rổ VN30 cộng thêm GEL, DPM, HAH, POW và
VCG.
Tổng thanh khoản của 78 cổ phiếu giảm sâu nhất từ 1% trở lên
ở HoSE chỉ chiếm 16,4% thanh khoản sàn này. Đó là đã bao gồm VNM khớp tới trên
1.000 tỷ đồng và 85% thanh khoản cả nhóm tập trung ở 11 cổ phiếu giao dịch nhiều
nhất. Nói cách khác, đa số cổ phiếu giảm giá sâu còn lại đều không chịu sức ép
bán quá lớn mà chủ yếu là thiếu lực mua đỡ.
Ở phía tăng giá tuy chỉ có 53 cổ phiếu chốt tăng vượt 1%
nhưng mức độ tập trung dòng tiền cao hơn hẳn: Chiếm 32,7% tổng giá trị khớp lệnh
sàn HoSE và 20 cổ phiếu xuất hiện giao dịch vượt trăm tỷ đồng. PC1, GEE, EVF,
PET thuộc nhóm này và tăng giá kịch trần. BSR tăng 2,21%, GEX tăng 2,97%, PVD tăng
2,19%, VCI tăng 1,78%, GMD tăng 1,72%, PVT tăng 3,69% cũng đều có thanh khoản rất
tốt.
Nhìn tổng thể nhóm cổ phiếu tăng giá ở HoSE phiên này tuy ít
hơn hẳn về số lượng nhưng lại chiếm trên 60% thanh khoản sàn, nhóm đỏ chiếm
33,2%. Điều này cho thấy dòng tiền đang có sự chọn lựa và cơ cấu khá tập trung.
Tuy thị trường đỏ nhiều tức là có chốt lời, nhưng không nhất thiết là xả hàng.
Một thống kê khác, là 47,4% số cổ phiếu xuất hiện biên độ hồi giá từ 1% trở lên
so với mức thấp nhất và chỉ còn chưa tới 12% số cổ phiếu đóng cửa giá đỏ và ở mức
thấp nhất phiên. Đây là tín hiệu của dòng tiền bắt đáy hoạt động tuy nhỏ, nhưng
vẫn cân bằng được ở các mức giá thấp trong phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn bán ra khá lớn, mức ròng
trên HoSE đạt -941 tỷ đồng nữa, sau khi đã bán ròng 2.205,8 tỷ đồng trong buổi
sáng. Như vậy hôm nay khối này đã có một phiên rút ròng cao kỷ lục kể từ đầu tháng
9/2025. Các mã bị bán ròng “khủng” là VNM -2.207 tỷ, FPT -725,4 tỷ, MWG -113,2
tỷ, SHB -103,3 tỷ, VHM -140,8 tỷ, GAS -139,5 tỷ. Phía mua ròng có HPG +440,4 tỷ,
PNJ +149,5 tỷ, VIC +117,3 tỷ, BSR +106,7 tỷ, GMD +104,4 tỷ.
