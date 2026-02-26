Thứ Năm, 26/02/2026

Dòng tiền mua chủ động hơn, cổ phiếu phục hồi

Kim Phong

26/02/2026, 15:32

Cổ phiếu lớn thứ ba thị trường VHM chiều nay lao dốc bất ngờ, VIC cũng suy yếu nhẹ nhưng không ảnh hưởng lớn. Khá nhiều blue-chips khác đã phục hồi tốt, đẩy VN-Index đóng cửa tăng 1,01% và độ rộng tích cực hơn.

VN-Index vẫn đang được các cổ phiếu trụ nâng đỡ.
VN-Index vẫn đang được các cổ phiếu trụ nâng đỡ.

VIC chốt phiên tăng 6,9% vẫn là cổ phiếu trụ kéo điểm nhiều nhất nhưng phiên sáng mã này còn kịch trần. Nếu nhìn riêng buổi chiều thì VIC không đóng góp gì thêm về mặt điểm số. VHM buổi sáng tăng mạnh 2,71%, khoảng 8 phút đầu phiên chiều thậm chí còn “bốc” hơn, tăng cao nhất 5,51% nhưng sau đó lao dốc. Đóng cửa VHM chỉ tăng nhẹ 0,56%, tương đương giảm riêng chiều nay khoảng 2,09% so với mức chốt buổi sáng.

Trong phiên sáng VIC và VHM là hai trụ kéo chính giúp VN-Index tăng 0,64% (+11,94 điểm). Tuy nhiên phiên chiều cả hai mã này đều kém hơn nhưng chỉ số đóng cửa lại tăng 1,01% (+18,73 điểm). Như vậy, nhiều cổ phiếu khác đã thay thế kéo điểm.

Thực vậy, rổ VN30 chốt phiên đã có 16 mã tăng/10 mã giảm, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (9 tăng/18 giảm). Thống kê biến động thì rổ này có tới 24 cổ phiếu tăng cao hơn mức chốt phiên sáng, chỉ 5 mã tụt giá (bao gồm VIC và VHM). Không nhiều cổ phiếu tăng đột biến chiều nay, nhưng diện lại khá rộng. Vài mã vốn hóa lớn cũng cải thiện như HPG tăng 1,55%, đảo chiều vượt tham chiếu thành công 0,34%. FPT nhích thêm khoảng 0,22%, đóng cửa tăng 1,57%. MBB phục hồi 0,52%, chốt vượt tham chiếu 0,17%. TCB tăng thêm 0,55%, mở rộng biên độ lên +1,25%... Một số mã còn đỏ cuối ngày nhưng cũng đã tốt hơn buổi sáng như BID hồi lại 1,04% còn giảm rất nhẹ. HDB, PLX, SHB, VNM cũng đều đã cải thiện.

Tổng hợp mức độ hồi giá trên diện rộng của rổ VN30 giúp điểm số tốt hơn nhưng khó đột biến. VN30-Index đóng cửa cũng đã tăng 0,98% (so với phiên sáng tăng 0,44%) dù chỉ có 5 cổ phiếu tăng được hơn 1%. Nhóm còn giảm sâu là GAS giảm 3,64%, GVR giảm 3,23%, DGC giảm 3,16%, VNM giảm 2,35%, TPB giảm 1,61%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mức độ cải thiện giá là có nhưng cũng chưa rõ ràng. Tín hiệu dễ thấy nhất là độ rộng thay đổi. Chốt phiên sáng VN-Index chỉ có 91 mã tăng/197 mã giảm, kết phiên đã là 136 mã tăng/181 mã giảm. Số lượng cổ phiếu giảm sâu quá 1% từ 96 mã co lại còn 78 mã. Áp lực bán ở nhóm yếu nhất vẫn tương tự buổi sáng, không mạnh thêm và chỉ có 11 mã xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, bao gồm một số thuộc rổ VN30 cộng thêm GEL, DPM, HAH, POW và VCG.

Độ rộng điểm số thể hiện trạng thái giảm giá áp đảo nhưng từ góc độ thanh khoản, sắc xanh lại tốt hơn.
Độ rộng điểm số thể hiện trạng thái giảm giá áp đảo nhưng từ góc độ thanh khoản, sắc xanh lại tốt hơn.

Tổng thanh khoản của 78 cổ phiếu giảm sâu nhất từ 1% trở lên ở HoSE chỉ chiếm 16,4% thanh khoản sàn này. Đó là đã bao gồm VNM khớp tới trên 1.000 tỷ đồng và 85% thanh khoản cả nhóm tập trung ở 11 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. Nói cách khác, đa số cổ phiếu giảm giá sâu còn lại đều không chịu sức ép bán quá lớn mà chủ yếu là thiếu lực mua đỡ.

Ở phía tăng giá tuy chỉ có 53 cổ phiếu chốt tăng vượt 1% nhưng mức độ tập trung dòng tiền cao hơn hẳn: Chiếm 32,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE và 20 cổ phiếu xuất hiện giao dịch vượt trăm tỷ đồng. PC1, GEE, EVF, PET thuộc nhóm này và tăng giá kịch trần. BSR tăng 2,21%, GEX tăng 2,97%, PVD tăng 2,19%, VCI tăng 1,78%, GMD tăng 1,72%, PVT tăng 3,69% cũng đều có thanh khoản rất tốt.

Nhìn tổng thể nhóm cổ phiếu tăng giá ở HoSE phiên này tuy ít hơn hẳn về số lượng nhưng lại chiếm trên 60% thanh khoản sàn, nhóm đỏ chiếm 33,2%. Điều này cho thấy dòng tiền đang có sự chọn lựa và cơ cấu khá tập trung. Tuy thị trường đỏ nhiều tức là có chốt lời, nhưng không nhất thiết là xả hàng. Một thống kê khác, là 47,4% số cổ phiếu xuất hiện biên độ hồi giá từ 1% trở lên so với mức thấp nhất và chỉ còn chưa tới 12% số cổ phiếu đóng cửa giá đỏ và ở mức thấp nhất phiên. Đây là tín hiệu của dòng tiền bắt đáy hoạt động tuy nhỏ, nhưng vẫn cân bằng được ở các mức giá thấp trong phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn bán ra khá lớn, mức ròng trên HoSE đạt -941 tỷ đồng nữa, sau khi đã bán ròng 2.205,8 tỷ đồng trong buổi sáng. Như vậy hôm nay khối này đã có một phiên rút ròng cao kỷ lục kể từ đầu tháng 9/2025. Các mã bị bán ròng “khủng” là VNM -2.207 tỷ, FPT -725,4 tỷ, MWG -113,2 tỷ, SHB -103,3 tỷ, VHM -140,8 tỷ, GAS -139,5 tỷ. Phía mua ròng có HPG +440,4 tỷ, PNJ +149,5 tỷ, VIC +117,3 tỷ, BSR +106,7 tỷ, GMD +104,4 tỷ.

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Từ khóa:

cổ phiếu fpt cổ phiếu hpg cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

