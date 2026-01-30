Áp lực chốt lời khiến vàng tuột mốc 5.400 USD/oz, SPDR Gold Trust xả gần 4 tấn

Trong phiên, có lúc giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.596 USD/oz, có thời điểm rớt sâu tới 5.106 USD/oz, tương đương khoảng cách 490 USD/oz...

Thị trường kim loại quý rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/1), khi giảm gần 500 USD/oz nếu tính từ đỉnh đến đáy của phiên, do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Lực bắt đáy đã nhanh chóng xuất hiện, giúp giá vàng thu hẹp độ giảm và chốt phiên dưới ngưỡng 5.400 USD/oz.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 35 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,65%, còn 5.381 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trong phiên, có lúc giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.596 USD/oz, có thời điểm rớt sâu tới 5.106 USD/oz, tương đương khoảng cách 490 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 1,08 USD/oz, tương đương giảm 0,93%, chốt phiên ở mức 115,72 USD/oz.

Kỷ lục mới được giá bạc thiết lập trong phiên này là 121,76 USD/oz, còn mức đáy của phiên là 106,8 USD/oz.

Giá bạch kim giao ngay giảm gần 2,5%, đóng cửa ở mức 2.647 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2 giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 5.318,4 USD/oz.

Giá vàng có dấu hiệu đuối khi tiếp cận mức 5.600 USD/oz. Nhiều nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi phiên tăng dữ dội gần đây của kim loại quý này. Ngoài ra, việc không có tin tức căng thẳng địa chính trị nào mới trong phiên này cũng khiến lực hỗ trợ của giá vàng và các kim loại quý khác suy yếu một phần.

“Chúng ta đã chứng kiến sự bán tháo mạnh mẽ sau khi kim loại quý liên tiếp lập kỷ lục trong thời gian gần đây”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nói với hãng tin Reuters.

Dù vậy, giá vàng vẫn tăng 24% từ đầu tháng tới nay, tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ thập niên 1980. Riêng trong tuần này, giá vàng đã tăng khoảng 7%.

Giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố gồm nhu cầu phòng ngừa rủi ro do bất ổn địa chính trị toàn cầu ở mức cao và sự khó lường trong chính sách của Tổng thống Donald Trump, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất, xu hướng mất giá của đồng USD, và nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương để đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD.

Hôm thứ Tư tuần này, ông Trump cảnh báo Iran nên sớm đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nếu không, đội tàu chiến Mỹ mới được điều tới Trung Đông có thể mở một chiến dịch tấn công nhằm vào nước này. Iran đã cảnh báo đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, song cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Về Greenland, quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã có cuộc gặp tại Washington vào ngày thứ Tư nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan tới việc Tổng thống Trump đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ. Ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết các cuộc thảo luận về tương lai của Greenland đang diễn ra với “tính xây dựng rất cao” và “đi đúng hướng”.

Trong một báo cáo công bố ngày thứ Năm, ngân hàng UBS dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 6.200 USD/oz trong 3 quý đầu năm nay, nhưng sẽ giảm về ngưỡng 5.900 USD/oz vào cuối năm.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giám đốc điều hành công ty GoldSilver Central, ông Brian Lan, nói rằng từ các công ty tiền số cho tới các ngân hàng trung ương đều đang mua vàng, dẫn tới sự mở rộng của nhu cầu vì “kim loại quý đang là tâm điểm của sự chú ý và nhà đầu tư luôn muốn rót tiền vào những nơi họ có có thể đạt được lợi nhuận cao”.

Hôm thứ Tư, CEO công ty tiền số Tether cho biết công ty có kế hoạch phân bổ 10-15% vốn trong danh mục đầu tư vào vàng. Khối lượng vàng mà quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ cũng đạt mức cao nhất gần 4 năm.

Phiên ngày thứ Năm, SPDR Gold Trust bán ròng gần 3,5 tấn vàng giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.086,5 tấn.

Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index mất gần 0,3%, còn 96,16 điểm. Chỉ số này đã giảm hơn 2,2% trong 5 phiên trở lại đây và giảm gần 2,2% trong tháng 1 này.

Khi thị trường châu Á khởi động giao dịch sáng nay (30/1), giá vàng bật tăng trở lại. Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 17 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,3%, giao dịch ở mức 5.398 USD/oz. Giá bạc tăng 0,8%, đạt gần 117 USD/oz.

Mức giá trên của vàng quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank tương đương khoảng 170,4 triệu đồng/lượng, giảm 6,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.810 đồng (mua vào) và 26.200 đồng (bán ra), giảm 60 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.