Áp lực chốt lời lại xuất hiện, cổ phiếu trượt dốc

VN-Index chốt phiên hôm nay vẫn tăng nhẹ 2,41 điểm tương ứng 0,23%, độ rộng vẫn nghiêng về phía tăng giá, nhưng hầu hết cổ phiếu đã trượt dốc đáng kể trong buổi chiều. Cũng giống các phiên trước, dòng tiền vào mua phiên chiều yếu đi, trong khi nhu cầu chốt lời lại tăng, nhất là khi hàng về có điều kiện giá tốt. Thanh khoản chiều nay giảm tới 27% so với phiên sáng.

Nhóm cổ phiếu quan trọng nhất là VN30 – vốn là động lực tăng buổi sáng – chiều nay cũng đã suy yếu. VN30-Index chốt phiên sáng tăng tốt 1,1% nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 0,44%. Độ rộng của rổ này cũng khá, còn 20 mã tăng/10 mã giảm.

Tuy vậy, so với giá phiên sáng, đại đa số cổ phiếu blue-chips đã suy yếu. Thống kê cho thấy chỉ có 4 mã chiều nay có cải thiện, tới 23 mã tụt giá so với buổi sáng. Loạt cổ phiếu tụt giá trên 1% ở nhóm này là VPB, VRE, PLX, STB, TCB, VCB, VNM.

Vẫn còn một số cổ phiếu chưa đến mức giảm hẳn xuống dưới tham chiếu, nhưng chỉ riêng việc hạ độ cao với biên độ rộng như vậy cũng ảnh hưởng nhiều tới các chỉ số. VPB cuối phiên sáng còn tăng 0,8%, đóng cửa giảm 1,34%, tức là sập giá tới 2,12% riêng chiều nay. VRE cũng tụt 2,06%, đóng cửa giảm 3,06% so với tham chiếu. STB sụt giảm 1,79%, chốt dưới tham chiếu 1%. PLX đóng cửa còn tăng 1,09%, nhưng nếu đu đỉnh thì nhà đầu tư cũng đã lỗ luôn 2,74% cuối ngày và riêng chiều nay giảm 1,97% so với giá chốt phiên sáng.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên cũng không phải là kém, có 249 mã tăng/137 mã giảm, nhưng là xấu đi nhiều so với tương quan 269 mã tăng/99 mã giảm thời điểm cuối phiên sáng. Lực bán chốt lời xuất hiện không mạnh nhưng vì cầu quá kém nên giá chủ yếu là co hẹp biên độ ở vùng xanh. Thống kê sàn HoSE cho thấy có 205 cổ phiếu bị ép hạ độ cao so với mức đỉnh của ngày từ 1% trở lên, trong đó một nửa (106 mã) là giảm từ 2% trở lên. Trong số bị ép mạnh nhất này, một nửa tụt hẳn qua tham chiếu.

Diễn biến này cho thấy sức ép ở các cổ phiếu là khác nhau và khả năng nâng đỡ giá cũng không giống nhau. HPX, EIB, HHV, FCN, DBC thậm chí cả các blue-chips như VPB, STB, VNM, VCB, BID cũng xuất hiện thanh khoản khá cao và giá đảo chiều mạnh.

Nhiều cổ phiếu lớn hạ độ cao trong phiên chiều, nhưng chưa đến mức đỏ nên vẫn duy trì lực đỡ cho chỉ số.

Về tổng thể, thanh khoản sàn HoSE chiều nay chỉ đạt 3.492 tỷ đồng, giảm tới 27% so với phiên sáng. Tính chung cả HNX, mức giảm thanh khoản khoảng 25%. Giao dịch nhỏ, giá đảo chiều hoặc bị ép xuống nhiều như vậy tức là cầu quá cạn.

Điểm may mắn nhất là sức ép ở nhóm blue-chips chưa đủ nhiều để khiến giá đảo chiều. Còn 20/30 mã vẫn tăng giá tức là chỉ số còn được nâng đỡ. VHM tăng 2,11%, SAB tăng 2,78%, CTG tăng 1,93%, ACB tăng 3,2%, HPG tăng 2,02% là 5 cổ phiếu mạnh nhất đỡ VN-Index. Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều giảm tới 35% so với buổi sáng, chỉ đạt 1.418 tỷ đồng. Đây là lợi thế của nhóm cổ phiếu lớn trong giai đoạn này vì các tổ chức giao dịch là chính, lượng lướt sóng ngắn hạn không đủ nhiều để tạo biến động quá thất thường.

Khối ngoại có phiên chiều giao dịch khá mờ nhạt khi chỉ giải ngân thêm 470,8 tỷ đồng trên HoSE nhưng cũng bán ra thêm 347,2 tỷ đồng. Tính chung cả ngày mức mua vào đạt 834,7 tỷ, bán ra 590,1 tỷ, tương ứng mua ròng 244,6 tỷ. Đây là mức giải ngân khá nhẹ so với các phiên trước.