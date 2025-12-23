Thứ Ba, 23/12/2025

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có mức hấp dẫn đặc biệt hơn Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc

Tuệ Lâm

23/12/2025, 14:25

Nếu đặt trong bối cảnh chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cộng thêm với việc bắt đầu hiện thực hóa lộ trình nâng hạng của FTSE trong 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có mức hấp dẫn lớn đặc biệt hơn thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC).
TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC).

Nhận định về vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán trong năm 2026 tại Talk show Phố Tài chính mới đây, TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định rằng khá là tham vọng khi Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam đạt từ 10% trở lên.

Đây là mục tiêu ngắn hạn trong mục tiêu dài hạn hơn, là tăng trưởng GDP giai đoạn 2026 - 2030, có thể đạt hai con số, hướng đến Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh thương mại sẽ có diễn biến chậm lại do thuế quan, việc khai thác triệt để nguồn lực trong nước trở thành ưu tiên hàng đầu. Để một quốc gia với quy mô nền kinh tế đã xấp xỉ 500 USD như Việt Nam tăng trưởng với tốc độ 8% - 10% một năm, thực sự, không có nhiều những trường hợp như vậy trong lịch sử thế giới. Và khi quốc gia mà đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy, thường thì, động lực trong những năm đó hoạt động rất tốt, rất mạnh.

Vậy chúng ta có những động lực gì? Có hai nhóm động lực chính mà chúng ta rất quan tâm. Thứ nhất là những chính sách liên quan đến tài khóa, liên quan đến yếu tố đầu tư công, chắc chắn là những thứ Việt Nam sẽ cần phải đẩy mạnh. Cụ thể ở đây chính là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. 

Bên cạnh đó, những yếu tố khác mà chúng ta kỳ vọng đến cũng rất quan trọng. Ví dụ như tăng thu Ngân sách Nhà nước để lấy nguồn phục vụ các động lực; quản lý thuế triệt để, hiệu quả.

Đây cũng là những yếu tố mà liên quan mật thiết đến sức khỏe nội sinh của toàn bộ các thành phần của nền kinh tế và ở đây, như Nghị quyết 68 đã đưa ra, chúng ta hướng đến một nền kinh tế xem trọng những khối doanh nghiệp tư nhân và đây cũng là một điều đã khiến các quốc gia khác thành công trong giai đoạn tăng trưởng trước đây và chúng ta có thể tham khảo để có thể kích thích được các nhóm này tăng trưởng mạnh mẽ, làm động lực cho kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Không chỉ có vậy, những chính sách liên quan đến thuế cũng cần được minh bạch hóa, chuyển những cấu phần từ kinh tế ngầm sang kinh tế chính thức qua các giải pháp chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, cơ chế khoán sang kê khai. Các động lực tăng trưởng mới từ kinh tế xanh, tuần hoàn, số, trung tâm tài chính, …, tái định cư một số khu vực để sử dụng đất hiệu quả hơn.

Qua đó, có thể thấy, đây mới là những động lực lâu dài nhất cho sự tăng trưởng của Việt Nam, có thể là 10% trong năm sau hoặc cũng có thể là những năm tiếp theo vẫn sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy.

Nhìn tổng thể sang năm 2026, áp lực ngoại cảnh đối với lạm phát là tương đối thấp.

Có điều đáng lưu ý là trong nhiều năm vừa qua, nguồn cung ứng vốn lớn nhất cho nền kinh tế của Việt Nam vẫn đến từ các ngân hàng thương mại. Theo dữ liệu của SBV tính đến tháng 9/2025, tỷ lệ Tổng dư nợ/Tổng tiền gửi của Việt Nam đạt mức 1.095, đây là mức cao nhất trong 10 năm nay.

Khoảng cách giữa Tổng dư nợ - Tổng tiền gửi là gần 1,6 triệu tỷ đồng, cho thấy áp lực thanh khoản trên hệ thống là lớn. Với việc nền kinh tế Việt Nam gần như phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng, cầu tiền dâng cao, trong khi thanh khoản không dồi dào sẽ khiến cho mặt bằng lãi suất khó có thể giữ ở mức thấp.

Và khi mặt bằng lãi suất có sự tăng lên thì sức ép lên chính sách hay sức ép về mặt tỷ giá cũng là một yếu tố cần phải lưu tâm.

So sánh tương quan mức định giá và tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam và các quốc gia khác, ta có thể thấy, theo đánh giá dự phóng từ Bloomberg, 2 chỉ số P/E và EPS growth 2026 của thị trường chứng khoán Việt Nam xét theo các bộ chỉ số đều ở mức hấp dẫn và cạnh tranh hơn so với phần lớn các quốc gia khác trong khu vực.

Nếu đặt lên bàn cân với thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Indonesia thì họ có mức dự phóng hấp dẫn hơn Việt Nam; tuy nhiên nếu đặt trong bối cảnh chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cộng thêm với việc bắt đầu hiện thực hóa lộ trình nâng hạng của FTSE trong 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có mức hấp dẫn lớn đặc biệt hơn.

Không chỉ có vậy, theo dự báo thị trường chung trên rất nhiều tiêu chí khác nhau của BSC Research, về cơ bản dự báo về tăng trưởng, về lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết, vẫn sẽ rơi vào khoảng từ 18% cho đến 20%, cũng là một mức khá tốt so với mọi năm.

Và với một thị trường như vậy, chúng ta có quyền kỳ vọng rằng, những điều trên cũng sẽ phản ánh phần nào vào diễn biến chung của VN-Index. Tuy nhiên, năm vừa rồi là năm mà VN-Index đã tăng rất mạnh, trong đó, có khoảng tầm 10 mã đầu tiên đã đóng góp gần như toàn bộ phần tăng điểm, song, vẫn còn những doanh nghiệp tiềm năng khác, dù kết quả kinh doanh tốt nhưng giá cổ phiếu vẫn chưa tăng trưởng nhiều.

Năm sau, mức tăng sẽ có sự phân bổ đều hơn. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng những sự chuyển biến tốt hơn của dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền nước ngoài, sau khi Việt Nam chính thức được vào thị trường chứng khoán mới nổi, tôi cho rằng, dòng tiền phân bổ sẽ bắt đầu quay lại mạnh mẽ hơn vào năm sau.

"Năm 2026 sẽ không còn sự phân hóa quá rộng như 2025. Thay vào đó là những câu chuyện và triển vọng trên thị trường sẽ dàn trải ở nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư, khi thị trường được nâng hạng. Dòng tiền đầu tư dự báo tập trung vào các cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng tốt ở một số ngành như tiêu dùng, ngân hàng, tài nguyên cơ bản, tiện ích và công nghệ", ông Long kỳ vọng. 

22:01, 22/12/2025

"Lỡ sóng" lớn, cá nhân bán ròng gần 1000 tỷ ngay trước phiên VN-Index bùng nổ

22:06, 22/12/2025

Bộ ba "bom tấn" IPO chứng khoán đỏ lửa trong phiên VN-Index bùng nổ

19:01, 22/12/2025

Từ khóa:

chính sách tài khóa Việt Nam Công ty CP Chứng khoán BIDV Đầu tư công Định giá chứng khoán dòng tiền nước ngoài Kinh tế xanh Tăng trưởng GDP Việt Nam Tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng thị trường chứng khoán 2026 TS. Trần Thăng Long VN-Index

Chứng khoán KIS trao giải chung cuộc của “Bản lĩnh Chứng trường” mùa 3

Chứng khoán KIS trao giải chung cuộc của “Bản lĩnh Chứng trường” mùa 3

Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “Bản lĩnh Chứng trường – Mùa All Star” một sân chơi đẳng cấp được thiết kế riêng cho những nhà đầu tư có quy mô tài chính lớn, hoạt động giao dịch mạnh mẽ và không ngừng tìm kiếm thử thách mới.

Các ETF đảo chiều vào ròng chứng khoán Việt Nam

Các ETF đảo chiều vào ròng chứng khoán Việt Nam

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF. Ngược lại, quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF và Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF bị rút ròng lần lượt hơn 4 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng.

Chứng khoán Mỹ xanh 3 phiên liên tiếp nhờ cổ phiếu AI, giá dầu tăng gần 2,7%

Chứng khoán Mỹ xanh 3 phiên liên tiếp nhờ cổ phiếu AI, giá dầu tăng gần 2,7%

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/12), với vai trò dẫn dắt thuộc về các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)...

Nhảy hơn 100 USD/oz trong một phiên, giá vàng cao nhất mọi thời đại

Nhảy hơn 100 USD/oz trong một phiên, giá vàng cao nhất mọi thời đại

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 12,1 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.064,6 tấn vàng...

VnEconomy

"Lỡ sóng" lớn, cá nhân bán ròng gần 1000 tỷ ngay trước phiên VN-Index bùng nổ

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 978.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 812.8 tỷ đồng qua khớp lệnh trong tuần qua.

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

1

Trung Quốc bất ngờ áp thuế cao lên sản phẩm sữa châu Âu

Thế giới

2

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Bất động sản

3

Mở rộng không gian biển, Khu kinh tế Ninh Cơ hướng tới trung tâm trung chuyển quốc gia

Bất động sản

4

Bộ Y tế: Đề xuất bổ sung hành vi vi phạm, tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Dân sinh

5

Hà Nội: Thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy