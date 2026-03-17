Doanh nghiệp nỗ lực giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu
Tuệ Mỹ
17/03/2026, 10:12
Chỉ một ngày sau khi giá xăng tăng, nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội đã cảm nhận rõ tác động đến chi phí sinh hoạt hằng ngày. Hệ quả là giá nhiều mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống và chi phí giao nhận cũng bắt đầu nhích lên, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng...
Khảo sát tại các khu vực trung tâm Hà Nội cho thấy, giá các
món ăn bình dân đã tăng từ 3.000 đến 15.000 đồng. Không chỉ thực phẩm, các loại
đồ uống tại quán cà phê và trà sữa cũng được điều chỉnh tăng nhẹ.
Tại chợ dân sinh, giá
một số mặt hàng thực phẩm đã có dấu hiệu tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Hiện
giá bán lẻ thịt lợn tại các chợ truyền thống dao động từ 88.000 - 200.000 đồng/kg.
Trong đó, thịt ba chỉ khoảng 180.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, thịt
xay 120.000 đồng/kg…
Chị Hương Lan, chủ sạp rau ở chợ đầu mối Long Biên cho biết,
nhiều loại rau đã tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Cải xanh hiện có giá 30.000 đồng/kg,
cải ngọt 25.000 đồng/kg, mùng tơi có giá 30.000 đồng/kg... “Phía đầu mối
báo tăng giá nhập nên tôi buộc phải tăng giá”, chị Lan cho hay. Theo các
tiểu thương, hiện người tiêu dùng vẫn thông
cảm và chấp nhận được, tuy nhiên, việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chi tiêu
trong những ngày tới.
Với vai trò nhà bán lẻ tham gia chương trình bình
ổn thị trường, Saigon Co.op cho biết đã làm việc với các nhà cung cấp để duy
trì mức giá hợp lý đối với nhóm hàng thiết yếu. Song song với việc ổn định nguồn cung, từ nay đến 25/3, hệ
thống siêu thị thuộc Saigon Co.op đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi đến 50% cho khoảng 1.000 sản phẩm
phục vụ bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày.
Cụ thể, nhiều mặt hàng như dầu ăn, gạo,
gia vị, mì ăn liền, bánh kẹo… được giảm giá đến 50%. Nhóm hóa phẩm và đồ gia dụng
như nước rửa chén, bột giặt, vật dụng nhà bếp cũng áp dụng mức giảm tương tự,
giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.
Tại quầy thực phẩm tươi sống, nhiều mặt hàng được giảm giá
luân phiên đến 15% như cá, tôm, thịt bò, thịt gà cùng các loại trái cây nội địa
và nhập khẩu. Đáng chú ý, chương trình "Lễ hội rau xanh - Mua nhanh deal hời"
mang đến nhiều ưu đãi cho các loại rau củ tươi với hình thức mua 1 tặng 1, đồng
giá 9.900 đồng hoặc giảm đến 30% cho một số mặt hàng.
“Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, việc duy trì mức giá ổn
định tại hệ thống cùng các chương trình khuyến mãi quy mô lớn, góp phần bình ổn
thị trường, hạn chế tác động lan rộng của biến động giá xăng dầu sang các nhóm
hàng tiêu dùng thiết yếu, giảm áp lực cho người tiêu dùng,” ông Nguyễn Ngọc Thắng,
Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ.
Nhiều hệ thống bán lẻ lớn khác cũng tích cực vào cuộc ổn định
thị trường. Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết giá xăng dầu tăng đã tạo
áp lực nhất định lên chuỗi cung ứng, đặc biệt là chi phí logistics và vận chuyển.
Bên cạnh đó, thị trường còn có những biến động trong hoạt động giao nhận hàng
hóa chặng cuối cũng như chi phí vận tải biển đối với một số mặt hàng nhập khẩu.
Tuy vậy, hệ thống vẫn đang nỗ lực duy trì mặt bằng giá ổn định
thông qua nhiều giải pháp, như tăng cường nguồn cung từ các nền tảng khai thác
trực tiếp, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng... “Hệ thống MM Mega Market đang triển
khai chương trình “khóa giá” cho khoảng 300 mặt hàng thiết yếu đến hết tháng 3,
nhằm hạn chế tối đa tác động của chi phí đầu vào tăng lên người tiêu dùng.
Các
biện pháp điều hành của Nhà nước; trong đó, có việc sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu,
cũng góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp phối hợp với đối tác kiểm soát chi
phí và giữ ổn định giá bán,” ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM
Mega Market Việt Nam cho biết.
Trong khi đó, hệ thống đại siêu thị GO! triển khai chương
trình khuyến mãi “Cùng GO! sống khỏe deal xanh” từ ngày 12 - 25/3/2026, mang đến
nhiều ưu đãi cho các nhóm sản phẩm thiết yếu; trong đó, rau củ, thịt cá tươi giảm
đến 30%. Các sản phẩm dinh dưỡng như sữa, sữa chua và thực phẩm bổ dưỡng giảm đến
27%; nhiều món ăn chế biến sẵn giảm đến 23%; nhiều sản phẩm tiêu dùng quen thuộc
cũng được áp dụng mua 2 tính tiền 1
hoặc mua 6 tặng 3…
“Hệ thống GO! đang triển khai
chương trình bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ bà con tỉnh Gia Lai tiêu thụ dưa
hấu, với giá chưa đến 9.000 đồng 1 kg. Diễn ra trong đúng dịp biến động thị trường,
chúng tôi mong muốn góp phần ổn định mặt bằng giá, hỗ trợ người tiêu dùng,” bà
Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, cho biết.
Từ góc độ sản xuất, Công ty Vĩnh Thành Đạt cam kết bình ổn giá trứng
bán ra dù chi phí đầu vào gần đây bị tăng lên đáng kể, đồng thời thực hiện nhiều chương trình ưu đãi. “Hiện công ty vẫn đang chạy nhiều chương trình giảm giá,
khuyến mãi, đồng hành cùng người tiêu dùng,” ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Vĩnh Thành Đạt cho biết.
Song song với đó, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng
Việt Nam (15/3) năm 2026, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức các hoạt
động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan. Tại
nhiều địa phương, các hoạt động tuyên truyền về pháp luật bảo vệ người tiêu
dùng, kỹ năng tiêu dùng an toàn và nhận diện gian lận thương mại được triển
khai rộng rãi thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các chiến dịch truyền
thông.
Tại Hà Nội, các chương trình truyền thông và hội thảo về bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử được tổ chức với
sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Lực lượng
quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên
thị trường nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, các chương trình kết nối cung cầu,
tháng khuyến mại tập trung và các hoạt động xúc tiến thương mại đã thu hút đông
đảo doanh nghiệp tham gia. Các hoạt động này không chỉ góp phần kích cầu tiêu
dùng mà còn tạo cơ hội để người dân tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng
và chất lượng đảm bảo.
Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng,
Đồng Nai… cũng tổ chức các chương trình tuyên truyền, hội chợ hàng Việt, tọa
đàm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng
về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia thị trường.
Ở góc độ doanh nghiệp, các hệ thống bán lẻ lớn cũng tăng cường
kiểm soát chất lượng hàng hóa, loại bỏ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và đẩy
mạnh các chương trình khuyến mại gắn với thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm. Trong
lĩnh vực thương mại điện tử, nhiều nền tảng đã đầu tư mạnh vào công nghệ bảo mật
thông tin, xác thực người bán và kiểm soát nội dung quảng cáo nhằm giảm thiểu rủi
ro cho người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.
