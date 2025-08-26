Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Chiều tối 26/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6079/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...

Công văn số 6079 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết theo bản tin phát lúc 16h00 ngày 26/8/2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia,hiện nay một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 13h00 ngày 26/8, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 123,5-124,5 độ Kinh Đông; dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

VỪA ỨNG PHÓ ÁP THẤP MỚI, VỪA KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ DO BÃO SỐ 5

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Công văn số 6079 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Cũng trong chiều 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản số 6080/BNNMT-ĐĐ gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo an toàn chống lũ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay lũ trên các tuyến sông thuộc tỉnh Thanh Hóa đang lên nhanh. Mực nước thượng lưu sông Chu, sông Mã, sông Yên dao động từ mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3; hạ lưu sông Lèn cũng vượt báo động 3, trong khi sông Bưởi và sông Cầu Chày trên mức báo động 1 và tiếp tục dâng cao.

Trên hệ thống đê điều, nhiều sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt tại tuyến đê tả, hữu Chu (đê cấp I, II) với 6 điểm sạt trượt mái đê ở các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang, tổng chiều dài 377m. Ngoài ra, đã xuất hiện sự cố tràn đê tả Hoạt đoạn từ K5+540 đến K5+840 (xã Hà Long).

Công văn số 6080/BNNMT-ĐĐ gửi UBND tỉnh Thanh Hoá.

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão. Thanh Hoá cần khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay các sự cố, không để lan rộng; theo dõi sát diễn biến để kịp thời ứng phó. Đồng thời, xác định các vị trí đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ DO BÃO SỐ 5

Theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại do bão số 5 và hoàn lưu mưa tính đến 19 giờ tối 26/8/2025, đã có 3 người chết tại Nghệ An (1), Hà Tĩnh (1) và Ninh Bình (1). Ngoài ra, 3 người mất tích do lũ cuốn trôi ở Lào Cai (1), Tuyên Quang (1) và Thanh Hóa (1). Toàn bộ có 40 người bị thương, tập trung nhiều ở Ninh Bình (20), Hà Tĩnh (10), Quảng Trị (5), cùng các tỉnh khác.

Bão làm sập đổ 17 ngôi nhà, tốc mái và hư hại 24.999 ngôi nhà, trong đó riêng Hà Tĩnh có tới 19.425 nhà, Nghệ An 4.638 nhà. Ngoài ra, 3.928 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu ở Thanh Hóa (2.023), Hà Tĩnh (1.129) và Nghệ An (776). Hệ thống công trình công cộng cũng chịu thiệt hại đáng kể: 247 điểm trường, 28 cơ sở y tế, 58 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan và trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng.

Thiệt hại nặng nề trong nông nghiệp, có tới 90.672 ha lúa bị ngập, thiệt hại; 9.589 ha hoa màu và 4.816 ha cây ăn quả bị hư hại. Riêng Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng lớn nhất với 29.443 ha lúa, 1.947 ha hoa màu và 4.329 ha cây ăn quả bị hỏng.

Về chăn nuôi, có 11.510 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhiều diện tích cây trồng cũng bị ảnh hưởng: 104.283 cây xanh gãy đổ, 7.011 ha rừng gãy đổ, 8.505 ha cây công nghiệp thiệt hại.

Có 3.127 ha thủy sản bị ngập, tràn và 93 lồng bè bị cuốn trôi. Ngoài ra, 82 tàu thuyền bị chìm, va đập, hư hỏng, tập trung tại Nghệ An (27) và Hà Tĩnh (55). Hệ thống thủy lợi cũng bị hư hại với 3.850 m kênh mương sạt lở, cuốn trôi.

Công văn số 6040 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó với mưa lũ sau bão số 5.

Về hạ tầng giao thông và điện bị tàn phá, toàn bộ 216 điểm sạt lở đã xảy ra trên các tuyến giao thông ở nhiều tỉnh, trong đó Thanh Hóa 103 điểm, Nghệ An 76 điểm. Ngoài ra, nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập cục bộ; 9 điểm sạt lở tại Nghệ An gây tắc đường. Hệ thống cầu, cống cũng hư hỏng nặng: 4 cống và 6 cầu bị hỏng, cuốn trôi.

Trong khi đó, lưới điện ghi nhận nhiều sự cố: 3 sự cố trên lưới 500kV (khắc phục được 2), 4 sự cố trên lưới 220kV (đã khắc phục). Có 2.651 cột điện bị gãy đổ và 48.188 m dây điện bị đứt. Tính đến nay, hơn 1,55 triệu khách hàng vẫn đang mất điện, nhiều nhất ở Nghệ An (869.785), Thanh Hóa (329.674) và Hà Tĩnh (349.378).

Hiện nay, các địa phương đang tập trung huy động lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.