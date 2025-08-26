Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Chu Minh Khôi

26/08/2025, 20:38

Chiều tối 26/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6079/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...

Lực lượng chức năng tập trung khắc phục những sự cố do bão số 5. Ảnh VPG.
Lực lượng chức năng tập trung khắc phục những sự cố do bão số 5. Ảnh VPG.

Công văn số 6079 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết theo bản tin phát lúc 16h00 ngày 26/8/2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia,hiện nay một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 13h00 ngày 26/8, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 123,5-124,5 độ Kinh Đông; dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

VỪA ỨNG PHÓ ÁP THẤP MỚI, VỪA KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ DO BÃO SỐ 5

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Công văn số 6079 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
Công văn số 6079 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Cũng trong chiều 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản số 6080/BNNMT-ĐĐ gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo an toàn chống lũ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay lũ trên các tuyến sông thuộc tỉnh Thanh Hóa đang lên nhanh. Mực nước thượng lưu sông Chu, sông Mã, sông Yên dao động từ mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3; hạ lưu sông Lèn cũng vượt báo động 3, trong khi sông Bưởi và sông Cầu Chày trên mức báo động 1 và tiếp tục dâng cao.

Trên hệ thống đê điều, nhiều sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt tại tuyến đê tả, hữu Chu (đê cấp I, II) với 6 điểm sạt trượt mái đê ở các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang, tổng chiều dài 377m. Ngoài ra, đã xuất hiện sự cố tràn đê tả Hoạt đoạn từ K5+540 đến K5+840 (xã Hà Long).

Công văn số 6080/BNNMT-ĐĐ gửi UBND tỉnh Thanh Hoá.
Công văn số 6080/BNNMT-ĐĐ gửi UBND tỉnh Thanh Hoá.

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão. Thanh Hoá cần khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay các sự cố, không để lan rộng; theo dõi sát diễn biến để kịp thời ứng phó. Đồng thời, xác định các vị trí đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ DO BÃO SỐ 5

Theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại do bão số 5 và hoàn lưu mưa tính đến 19 giờ tối 26/8/2025, đã có 3 người chết tại Nghệ An (1), Hà Tĩnh (1) và Ninh Bình (1). Ngoài ra, 3 người mất tích do lũ cuốn trôi ở Lào Cai (1), Tuyên Quang (1) và Thanh Hóa (1). Toàn bộ có 40 người bị thương, tập trung nhiều ở Ninh Bình (20), Hà Tĩnh (10), Quảng Trị (5), cùng các tỉnh khác.

Bão làm sập đổ 17 ngôi nhà, tốc mái và hư hại 24.999 ngôi nhà, trong đó riêng Hà Tĩnh có tới 19.425 nhà, Nghệ An 4.638 nhà. Ngoài ra, 3.928 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu ở Thanh Hóa (2.023), Hà Tĩnh (1.129) và Nghệ An (776). Hệ thống công trình công cộng cũng chịu thiệt hại đáng kể: 247 điểm trường, 28 cơ sở y tế, 58 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan và trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng.

Thiệt hại nặng nề trong nông nghiệp, có tới 90.672 ha lúa bị ngập, thiệt hại; 9.589 ha hoa màu và 4.816 ha cây ăn quả bị hư hại. Riêng Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng lớn nhất với 29.443 ha lúa, 1.947 ha hoa màu và 4.329 ha cây ăn quả bị hỏng.

Về chăn nuôi, có 11.510 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhiều diện tích cây trồng cũng bị ảnh hưởng: 104.283 cây xanh gãy đổ, 7.011 ha rừng gãy đổ, 8.505 ha cây công nghiệp thiệt hại.

Có 3.127 ha thủy sản bị ngập, tràn và 93 lồng bè bị cuốn trôi. Ngoài ra, 82 tàu thuyền bị chìm, va đập, hư hỏng, tập trung tại Nghệ An (27) và Hà Tĩnh (55). Hệ thống thủy lợi cũng bị hư hại với 3.850 m kênh mương sạt lở, cuốn trôi.

Công văn số 6040 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó với mưa lũ sau bão số 5.
Công văn số 6040 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó với mưa lũ sau bão số 5.

Về hạ tầng giao thông và điện bị tàn phá, toàn bộ 216 điểm sạt lở đã xảy ra trên các tuyến giao thông ở nhiều tỉnh, trong đó Thanh Hóa 103 điểm, Nghệ An 76 điểm. Ngoài ra, nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập cục bộ; 9 điểm sạt lở tại Nghệ An gây tắc đường. Hệ thống cầu, cống cũng hư hỏng nặng: 4 cống và 6 cầu bị hỏng, cuốn trôi.

Trong khi đó, lưới điện ghi nhận nhiều sự cố: 3 sự cố trên lưới 500kV (khắc phục được 2), 4 sự cố trên lưới 220kV (đã khắc phục). Có 2.651 cột điện bị gãy đổ và 48.188 m dây điện bị đứt. Tính đến nay, hơn 1,55 triệu khách hàng vẫn đang mất điện, nhiều nhất ở Nghệ An (869.785), Thanh Hóa (329.674) và Hà Tĩnh (349.378).

Hiện nay, các địa phương đang tập trung huy động lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

11:10, 26/08/2025

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

11:33, 24/08/2025

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

14:45, 24/08/2025

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Từ khóa:

áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Hà Tĩnh nghệ an nông sản thị trường

Đọc thêm

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to và gió lớn kéo dài trong 2 ngày 25 và 26/8 khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Chiều tối 26/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6079/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây tần số hoạt động không đúng quy định trong các hộ gia đình, nhà hàng, quán Karaoke, cơ sở giáo dục – đào tạo, trung tâm tổ chức sự kiện…

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: