Apple âm thầm “hồi sinh” iPhone 5s bằng bản cập nhật phần mềm

Apple mới đây đã phát hành iOS 12.5.8, phiên bản dành riêng cho các thiết bị dừng lại ở iOS 12, bao gồm iPhone 5s và iPhone 6...

Apple mới đây đã lặng lẽ phát hành bản cập nhật phần mềm mới dành cho iPhone 5s đã được ra mắt từ tháng 9/2013. Điều này không chỉ giúp dòng iPhone hơn 10 năm tuổi tiếp tục hoạt động ổn định, mà còn duy trì các dịch vụ cốt lõi như iMessage và FaceTime ít nhất đến năm 2027, kéo dài vòng đời sử dụng của thiết bị vượt xa kỳ vọng thông thường.

Trong khi không ít các dòng điện thoại được sản xuất 4 - 5 năm trước sẽ bị “khai tử” trong năm nay, thì việc Apple quay lại cập nhật cho iPhone 5s là điều rất ít người dùng có thể ngờ tới.

Cụ thể, Apple đã phát hành iOS 12.5.8, phiên bản dành riêng cho các thiết bị dừng lại ở iOS 12, bao gồm iPhone 5s và iPhone 6. Bản cập nhật này được tung ra song song với iOS 26.2.1 dành cho các mẫu iPhone đời mới, cho thấy đây là một đợt cập nhật có chủ đích, trải rộng trên nhiều thế hệ sản phẩm.

Bản cập nhật này gia hạn các hệ thống thiết yếu, vốn là nền tảng để vận hành những dịch vụ quan trọng như iMessage, FaceTime và cả chức năng kích hoạt thiết bị. Nếu không được gia hạn, các dịch vụ trên sẽ ngừng hoạt động trên iPhone 5s và iPhone 6.

Apple cho biết nhờ bản cập nhật mới, những chức năng thiết yếu này sẽ tiếp tục được duy trì sau tháng 1/2027, giúp iPhone 5s và iPhone 6 vẫn có khả năng sử dụng cơ bản thêm vài năm nữa.

Về chính sách, Apple thường cam kết cung cấp các bản cập nhật bảo mật tối thiểu trong vòng 5 năm kể từ thời điểm iPhone ra mắt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian hỗ trợ thường kéo dài hơn đáng kể. iPhone 6s là một ví dụ điển hình, ra mắt cách đây 11 năm nhưng vẫn nhận được bản cập nhật bảo mật gần nhất vào tháng 9/2025 với iOS 15.8.5.

Khác với nhiều nhà sản xuất Android hiện nay, Apple không công bố công khai và chi tiết các mốc thời gian hỗ trợ phần mềm cho từng sản phẩm. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn do yêu cầu pháp lý tại Anh, hãng mới đưa ra cam kết cụ thể như tối thiểu 5 năm cập nhật bảo mật cho iPhone 15 Pro Max. Dẫu vậy, trên thực tế, nhiều mẫu iPhone vẫn tiếp tục nhận được các bản vá và cập nhật lâu hơn đáng kể so với cam kết tối thiểu này.

Song song với việc cập nhật cho các thiết bị đã “đến tuổi”, Apple cũng phát hành các phiên bản mới của iOS 18 và iOS 16 dành cho những dòng iPhone vẫn còn trong danh sách hỗ trợ chính thức. Điều này cho thấy đợt cập nhật lần này không chỉ mang tính vá lỗi cục bộ, mà là chuỗi cập nhật đồng bộ trên toàn bộ hệ sinh thái iPhone.

Tuy nhiên, việc iPhone 5s, dòng máy hơn 12 năm tuổi, vẫn được cập nhật là thông tin gây chú ý nhất.

Trên thực tế, hiện nay số lượng người dùng iPhone 5s không còn nhiều. Phần cứng đã lỗi thời, hiệu năng hạn chế và hệ sinh thái ứng dụng không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện đại.

Dù vậy, việc Apple vẫn đảm bảo các dịch vụ như iMessage và FaceTime tiếp tục hoạt động cho thấy một mức độ hỗ trợ dài hạn hiếm thấy trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, nơi mà phần lớn thiết bị chỉ nhận được cập nhật trong khoảng ba đến bốn năm trước khi bị bỏ lại phía sau.