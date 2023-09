Apple đổi cổng sạc iPhone, người dùng có thực sự hưởng lợi?

Tại sự kiện ra mắt iPhone 15, Apple chính thức thông báo tất cả điện thoại thông minh thế hệ tiếp theo sẽ sử dụng sạc USB-C và ở cả phiên bản mới nhất của AirPods Pro.

Động thái này đánh dấu một mốc quan trọng đối với “ông lớn” công nghệ này, khi cuối cùng cổng sạc Type-C, một hệ thống sạc đa năng cũng được đưa vào áp dụng sau nhiều năm Apple từ chối làm vậy. Nói tóm gọn, việc sạc pin sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều với một bộ phận không nhỏ khách hàng.

Tuy nhiên, như mọi câu chuyện khác về sự thay đổi, nhược điểm và bàn cãi luôn đi cạnh ưu điểm và sự ủng hộ.

Việc chuyển sang bộ sạc thông dụng nhất trên thị trường đồng nghĩa với Apple từ bỏ quyền kiểm soát hệ sinh thái sạc có dây của mình. Việc xác định bộ sạc dùng chung giữa nhiều thiết bị có đủ điều kiện, chất lượng tốt hay kém, cũng trở nên không rõ ràng với nhiều người tiêu dùng.

MỘT BỘ SẠC, NHIỀU THIẾT BỊ

Mặc dù trước đây Apple đã chuyển cổng sạc của iPad và MacBook sang sạc USB-C, hãng vẫn chưa thực hiện sự thay đổi này trên iPhone, cho đến gần đây.

Việc chuyển đổi diễn ra chưa đầy một năm sau khi Liên minh Châu u (EU) bỏ phiếu thông qua luật yêu cầu điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, loa di động và các thiết bị nhỏ khác cần dùng chung một bộ sạc tiêu chuẩn ở khu vực này. Quy định sẽ có hiệu lực vào năm 2024.

Các mẫu iPhone 15 mới giờ đây sẽ sử dụng dây sạc USB-C, chấm dứt 11 năm hoạt động với cáp sạc Lightning độc quyền của Apple.

Mục đích chính của các giới chức EU là giảm số lượng bộ sạc và cáp mà người tiêu dùng phải sử dụng khi mua một thiết bị mới, đồng thời cho phép người dùng kết hợp các thiết bị và bộ sạc ngay cả khi chúng được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác nhau.

Điều đó có nghĩa, khách hàng của Apple có thể sử dụng cùng bộ sạc USB-C để cấp nguồn cho iPhone, iPad và máy tính Mac của họ, không còn cảnh phải loay hoay tìm bộ sạc phù hợp cho từng thiết bị.

Nhà phân tích Ben Wood cho biết: “Đây được cho là sự gián đoạn lớn nhất đối với thiết kế iPhone trong vài năm qua. Nhưng trên thực tế, đây không phải là một động thái đáng kể”.

Năm ngoái, phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, Greg Joswiak, đề cập đến giá trị và tính phổ biến của bộ sạc Lightning, được thiết kế để sạc thiết bị nhanh hơn, nhưng lưu ý “rõ ràng là chúng tôi sẽ phải tuân thủ quy định của EU, không có lựa chọn nào khác”.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SẠC LIGHTNING VỚI APPLE

Quyết định của EU là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm giải quyết rác thải điện tử nói chung, song câu hỏi đặt ra là liệu nó có thể tạo ra nhiều rác thải điện tử hơn trong thời gian ngắn khi mọi người dần loại bỏ cáp Lightning.

Mặc dù Apple đã bày tỏ những lo ngại về môi trường đối với những gì xảy ra với bộ sạc Lightning cũ, họ cũng có lý do tài chính để trì hoãn sự thay đổi này.

Lần đầu ra mắt, bộ sạc Lightning được giới thiệu thay thế đầu nối dock 30 chân trước đó bằng một đầu nối cho phép sạc nhanh hơn. Nó cũng kích thích hoạt động kinh doanh phụ kiện liên quan, yêu cầu người dùng mua bộ chuyển đổi Lightning trị giá 30 USD để kết nối thiết bị với các đế cắm, đồng hồ báo thức và hệ thống loa cũ hơn.

David McQueen, giám đốc của ABI Research, cho biết: “Đối với Apple, tất cả nhằm kiểm soát hệ sinh thái của chính mình. Apple kiếm được nhiều tiền từ việc bán cáp Lightning và các phụ kiện liên quan của nó. Việc chuyển sang USB Type-C sẽ làm mất đi mức độ kiểm soát này vì USB-C là một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhiều”.

Người tham dự ngắm nhìn chiếc iPhone 15 Pro mới trong sự kiện của Apple vào ngày 12/ 9 tại Cupertino, California (Mỹ).

Apple hiện bán bộ chuyển đổi trị giá 29 USD để cho phép mọi người kết nối các phụ kiện Lightning hiện có của họ với iPhone hoặc iPad hỗ trợ USB-C để sạc hoặc chia sẻ dữ liệu.

Theo Thomas Husson, phó chủ tịch của Forrester Research, việc chuyển sang USB-C có thể không phải là động lực để mọi người nâng cấp iPhone đời mới, song nó có thể tác động đến một bộ phận người tiêu dùng vốn phản đối iPhone vì những hạn chế về sạc của nó.

Xem xét nhiều thiết bị di động đã sử dụng USB-C, bao gồm cả iPad và MacBook của Apple, việc mua sắm dây sạc sẽ không quá khó khăn hoặc tốn kém.

Apple cũng cho biết bộ điều khiển USB-C chuyên dụng sẽ cho phép tốc độ truyền nhanh hơn tới 20 lần so với công nghệ USB-2 cho iPhone 15 Pro.

Tuy nhiên, có rất nhiều hàng nhái và nhiều bộ sạc USB-C có mức độ an toàn hơn nhiều so với những bộ sạc khác. Một số có thể cung cấp quá nhiều năng lượng và một số khác thì không đủ. Một số có thể điều chỉnh dòng điện và dữ liệu đến điện thoại của người dùng, còn một số khác thì không.

Mặt khác, trong ngắn hạn, việc ngừng sử dụng cáp Lightning thậm chí có thể tạo ra sự gia tăng rác thải điện tử khi người dùng iPhone bỏ xó cáp Lightning vào ngăn kéo.

Tuy nhiên, Apple khẳng định họ hiện có chương trình tái chế, nơi khách hàng có thể mang tới bộ sạc và cáp đã qua sử dụng, hoặc người dùng có thể tìm kiếm các nơi tái chế rác thải điện tử ở địa phương để có những lựa chọn thân thiện với môi trường.