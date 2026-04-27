Trang chủ Kinh tế số

Apple gặp "trục trặc" công nghệ để sản xuất iPhone kỷ niệm 20 năm

Bạch Dương

27/04/2026, 09:55

iPhone kỷ niệm 20 năm đang đối mặt với những hạn chế công nghệ để hiện thực hóa những tham vọng đột phá ban đầu của Apple...

Ảnh minh hoạ: PhoneArena.

iPhone mới nhất của Apple là iPhone 17 đã được giới thiệu vào năm ngoái, trong khi iPhone 18 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Điều này cũng có nghĩa theo lộ trình, iPhone 19 sẽ được Apple trình làng vào năm 2027. 

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, vào năm 2027, Apple sẽ tung thiết kế đặc biệt để kỷ niệm 20 năm ra đời của iPhone, tương tự cách hãng từng làm với iPhone X vào năm 2017. 

Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo nào xác nhận tên gọi chính thức của mẫu iPhone kỷ niệm này, liệu đó sẽ là iPhone 20, iPhone XX hay iPhone 2027. Do đó, bài viết này sẽ tạm gọi iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt là  iPhone 20.

Theo đó, iPhone 20 từng được đồn đoán sẽ có nhiều đột phá trong thiết kế. Chẳng hạn như, đây sẽ là dòng iPhone màn hình tràn viền đầu tiên, có thể uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, nhưng không cong quá mức như các dòng Galaxy Edge. Bên cạnh đó, máy cũng sẽ không tai thỏ hay có bất kỳ thiết kế cắt xén nào trên màn hình.

Mục tiêu không chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ, Apple muốn thiết kế này sẽ mang lại cho người dùng iPhone 20 cảm giác cầm nắm mềm mại hơn, thao tác vuốt cạnh tự nhiên hơn. Những ý tưởng này không phải mới được hãng vạch ra gần đây. Theo một số báo cáo, Apple đã âm thầm chuẩn bị từ sớm, bao gồm cả việc làm việc với Samsung để phát triển màn hình cong cho iPhone.

Nếu Apple thành công, nhiều khả năng Samsung cũng sẽ nhanh chóng áp dụng hướng đi tương tự cho dòng Galaxy S trong tương lai, có thể là từ thế hệ Galaxy S28 vào khoảng năm 2028.

Thậm chí, trên iPhone 20, một số nguồn tin còn cho hay Apple muốn loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý, hướng tới một thiết bị tối giản tuyệt đối.

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới, những giới hạn của phần cứng đang làm đảo lộn kế hoạch iPhone “toàn kính” của Apple. Hãng có thể buộc phải lựa chọn: giữ nguyên giấc mơ về một chiếc iPhone “không khiếm khuyết”, hoặc có những điều chỉnh trong kỳ vọng để kịp ra mắt đúng dịp kỷ niệm.

Để loại bỏ hoàn toàn tai thỏ, camera selfie cần ẩn dưới màn hình, nhưng công nghệ này hiện vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn mà Apple kỳ vọng. Trong trường hợp Apple chưa thể hoàn thiện toàn bộ công nghệ, giải pháp có thể được áp dụng là camera trước vẫn phải sử dụng thiết kế “đục lỗ” nhỏ.

Với Apple, tính năng chụp ảnh selfie có tác động rất lớn trong trải nghiệm người dùng iPhone. Thế nên, nếu có một màn hình hoàn hảo nhưng phải đánh đổi bằng chất lượng ảnh không đáp ứng kỳ vọng, thì toàn bộ ý tưởng về một thiết kế “không tì vết” sẽ mất đi ý nghĩa ngay từ gốc.

Không chỉ camera, hệ thống nhận diện khuôn mặt cũng đang gặp vấn đề. Các linh kiện Face ID dưới màn hình mà Apple đặt hàng được cho là hoạt động chưa ổn định, thậm chí chậm hơn so với tiêu chuẩn hiện tại. Ban đầu, hãng dự tính đưa công nghệ này lên iPhone 18 Pro, nhưng đến nay, việc có nên tiếp tục sử dụng cho iPhone kỉ niệm 20 năm hay không thậm chí vẫn còn là dấu hỏi.

Dẫu vậy, cuộc chơi vẫn chưa ngã ngũ. Theo các dự đoán, do iPhone 20 có thể được giới thiệu vào mùa thu năm 2027, nên từ nay đến thời điểm ra mắt vẫn còn đủ thời gian để Apple có những bước tiến công nghệ.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những thay đổi mang tính đột phá sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm hay chỉ giới hạn ở các phiên bản cao cấp.

Apple công nghệ điện thoại điện tử iPhone 20 kinh tế số

Thương mại điện tử hạ nhiệt trong quý 2, doanh thu có thể giảm gần 5%

Thương mại điện tử hạ nhiệt trong quý 2, doanh thu có thể giảm gần 5%

Metric.vn dự báo trong quý 2/2026, doanh số của bốn sàn thương mại điện tử hàng đầu (Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop) ước đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,28% (tương đương giảm 6,4 tỷ đồng) so với quý 1/2026...

Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây dựng lực lượng robot để "vận hành" hạ tầng điện

Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây dựng lực lượng robot để “vận hành” hạ tầng điện

Các đơn vị vận hành lưới điện Trung Quốc dự kiến sẽ mua hàng nghìn robot ngay trong năm 2026 để phục vụ kiểm tra, giám sát và bảo trì các công trình trọng yếu…

Hà Nội triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo

Hà Nội triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của Thủ đô...

Bán dẫn được Bắc Ninh đặc biệt quan tâm

Bán dẫn được Bắc Ninh đặc biệt quan tâm

Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030, công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm…

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Nền tảng thiết kế Canva chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái Canva AI 2.0 và công bố chuẩn bị cho ra mắt 500 font chữ tiếng Việt hoá cho người dùng...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

Nam Long ADC hợp tác Nishi-Nippon Railroad, đặt mục tiêu tăng trưởng 80%

Bất động sản

2

Thanh Hóa thúc tiến độ 40 dự án trọng điểm quy mô 130.778 tỷ đồng

Địa phương

3

Huế tìm "đòn bẩy" cơ chế đặc thù cho giai đoạn 2026–2030

Đầu tư

4

Quảng Trị mở "bản giao hưởng" du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Tiêu & Dùng

5

Sầm Sơn khai hội năm 2026: "Khát vọng rực rỡ" thắp sáng phố biển

Du lịch

