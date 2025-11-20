Ngành hàng trang sức có tiếp tục thành công hơn thời trang?

Với làn sóng nhà thiết kế thời trang mới chuẩn bị tung ra nhiều sản phẩm độc đáo chưa từng có, các thương hiệu trang sức sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng gờm...

Doanh số trang sức của Richemont đang tỏa sáng. Hôm thứ Sáu vừa rồi, tập đoàn xa xỉ Thụy Sĩ này cho biết doanh số trang sức trong quý 2 tài chính đã tăng 17% nếu loại trừ biến động tiền tệ, vượt xa mọi dự báo lạc quan nhất.

Kết quả này cho thấy trang sức cao cấp đang trở thành ‘người chiến thắng bất ngờ’ trong bối cảnh thị trường xa xỉ hào nhoáng suy giảm doanh thu. Tuy nhiên, với số lượng chưa từng có các nhà thiết kế thời trang mới sắp tung ra làn sóng sản phẩm độc đáo, cùng áp lực lên chuỗi cung ứng từ giá vàng tăng cao, ngành trang sức sẽ phải đối mặt với cạnh tranh rất lớn.

Những chiếc vòng cỏ bốn lá Alhambra của Van Cleef & Arpels hay mặt dây chuyền bản to HardWear của Tiffany & Co. vẫn có thể tiếp tục tỏa sáng. Tuy nhiên, trang sức có thể không còn là lựa chọn ưu tiên tự nhiên của nhóm khách hàng cao cấp như vài năm gần đây.

Thông thường, khi kinh tế khó khăn, mặt hàng đồ da luôn được cho là sẽ trụ vững tốt hơn. Người tiêu dùng có thể cắt giảm chi tiêu cho quần áo hay giày dép hàng hiệu, nhưng họ vẫn muốn có chiếc ví hay túi xách mình yêu thích.

Tuy vậy, xu hướng "tham lam lạm phát" đã đảo ngược quy luật này. Khi giá một số mẫu túi đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua, trang sức trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng. Chúng có thể được sử dụng thường xuyên và nhờ hàm lượng kim loại quý hay kim cương, giá trị của chúng được giữ ổn định - đặc biệt trong bối cảnh giá vàng tăng gần 60% trong năm qua.

Nhưng ngành thời trang đang phản công. Hàng loạt nhà mốt, bao gồm Dior của LVMH và Gucci của Kering, gần đây đã bổ nhiệm những nhà thiết kế mới. Nhiều người trong số họ vừa ra mắt trên sàn diễn, với các bộ sưu tập sản phẩm mới sẽ có mặt tại cửa hàng vào đầu năm tới.

CHUẨN BỊ CHO SỰ THAY ĐỔI

Một đôi bông tai vàng tinh tế hoặc vòng tay bằng kim loại quý là những sản phẩm hưởng lợi từ trào lưu “xa xỉ thầm lặng”. Nhưng khi chu kỳ thời trang bắt đầu thay đổi, với các thiết kế phô trương hơn dần quay trở lại, chi tiêu có thể sẽ chuyển sang những món đồ nổi bật hơn một lần nữa.

Một thách thức khác, giá trị “đáng tiền” của trang sức đã được củng cố bởi việc giá các sản phẩm đồ da tăng nhanh, nhưng giờ đây chính ngành trang sức cũng đối mặt với áp lực từ giá vàng đắt đỏ hơn, biến động tỷ giá và tác động của thuế quan của Mỹ.

Trong 5 năm qua, mức tăng giá của trang sức tương đối ổn định, nên ngành này vẫn còn dư địa để hấp thụ chi phí gia tăng. Tuy vậy, một số thương hiệu đã bắt đầu chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng. Theo ước tính của các nhà phân tích, Cartier đã tăng giá ở mức trung bình đến mức cao hơn một chữ số trong năm nay. Tiffany tăng giá tại Mỹ 5% vào tháng 10, trong khi Bulgari nâng giá khoảng 6% trên phần lớn sản phẩm tại Mỹ, theo Citigroup.

Nếu các nhà mốt có thể tung ra những mẫu túi mới vừa hấp dẫn vừa có mức giá dễ chịu hơn, khoảng cách giữa hàng thời trang và trang sức có thể sẽ thu hẹp.

Theo các chuyên gia phân tích tại RBC Capital Markets, từ năm 2019 đến nay, trang sức đã tăng trưởng nhanh hơn túi xách, quần áo thiết kế và giày dép — những mặt hàng thường được gọi trong ngành là “xa xỉ mềm”. Nhưng nếu các nhà thiết kế mới có thể “tạo phép màu,” cả hai phân khúc có thể sẽ tăng trưởng với tốc độ tương đương nhau trong hai năm tới.

NGÀNH THỜI TRANG CÓ THỂ BẮT KỊP

Để giữ vững vị thế trước sự trỗi dậy tiềm năng của các thương hiệu thời trang, các hãng trang sức phải đảm bảo không lặp lại sai lầm khi tung ra những sản phẩm nhàm chán với mức giá tăng dần đều. Họ cần tiếp tục làm mới các biểu tượng của mình — những dòng sản phẩm nổi bật và lợi nhuận cao mà họ được biết đến nhiều nhất.

Cho đến nay, các hãng trang sức vẫn đang thay đổi theo hướng tích cực, thể hiện qua phiên bản vòng tay Love của Cartier với thiết kế linh hoạt mới — hiện đã cháy hàng trên trang web của Selfridges London — và những món trang sức có thể đeo theo nhiều cách khác nhau từ dòng sản phẩm Alhambra của Van Cleef.

Việc nâng cấp các dòng sản phẩm biểu tượng cũng là cách khôn ngoan để đối phó với áp lực lạm phát. Theo các chuyên gia phân tích tại HSBC Holdings Plc., dòng sản phẩm Love Unlimited của Cartier đang được định giá cao hơn phiên bản gốc.

Nếu các hãng trang sức tiếp tục kết hợp sáng tạo với quản lý giá cẩn trọng, họ sẽ không phải đối mặt với “cú sốc kinh hoàng” nào khi ngành thời trang tìm lại được sự bùng nổ của mình.