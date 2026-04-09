Trang chủ Thị trường

ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển

Chu Khôi

09/04/2026, 11:31

Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á đang đứng trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, trong khi các công cụ tài chính hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, cùng với các chính sách phù hợp với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người nông dân.

Ngành nông nghiệp Việt Nam và các quốc gia ASEAN đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa.
Ngành nông nghiệp Việt Nam và các quốc gia ASEAN đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa.

Ngày 8/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác tổ chức hội thảo “Chào mừng 80 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tài trợ rủi ro khí hậu trong nông nghiệp”. 

ỨNG PHÓ RỦI RO KHÍ HẬU CẦN TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhận định: Nông nghiệp Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN không chỉ đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai mà còn chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp không thể dựa trên các chính sách đơn lẻ mà cần một cách tiếp cận mang tính hệ thống và tích hợp. Một nền nông nghiệp hiện đại phải được xây dựng trên các trụ cột liên kết chặt chẽ, bao gồm tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, thị trường minh bạch, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cùng với hệ thống tài chính nông nghiệp gắn với quản lý rủi ro.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng:
Thứ trưởng Võ Văn Hưng: "Tài trợ rủi ro khí hậu đã trở thành yêu cầu tất yếu...".
Ứng phó với rủi ro khí hậu không thể thực hiện riêng lẻ ở từng lĩnh vực mà cần cách tiếp cận liên ngành và mang tính khu vực. ASEAN đã thúc đẩy nhiều sáng kiến trong nông nghiệp, trong đó tài chính rủi ro khí hậu được xem là công cụ quan trọng giúp nông dân phục hồi sau các cú sốc và hướng tới phát triển bền vững.
Ông Phạm Quang Minh, đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Đặc biệt, các công cụ như bảo hiểm nông nghiệp, tín dụng, tài chính xanh và dữ liệu khí hậu cần được thiết kế đồng bộ trong một hệ sinh thái chính sách. “Tài trợ rủi ro khí hậu đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm bảo vệ sinh kế nông dân và thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình sản xuất thích ứng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Ở góc độ khu vực, ông Phạm Quang Minh, đại diện Ban Thư ký ASEAN, cho rằng nông nghiệp vẫn là “xương sống” của nhiều nền kinh tế ASEAN, đóng góp lớn vào sinh kế nông thôn và an ninh lương thực. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt đang tác động trực tiếp đến năng suất và thu nhập của nông dân.

Theo ông Minh, trong thời gian tới, ASEAN dự kiến tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến về bảo hiểm và tái bảo hiểm nông nghiệp, đồng thời tăng cường chia sẻ dữ liệu, công nghệ và kinh nghiệm quản trị rủi ro giữa các quốc gia thành viên.

DỰ ÁN AGRICRF HỖ TRỢ BẢO HIỂM CHO NÔNG DÂN

Tại hội thảo, ông Julian Tost, Giám đốc dự án Agri-Climate Risk Financing (Vùng AgriCRF), đã trình bày những kết quả nổi bật của dự án AgriCRF. Sau 3 năm triển khai (2023–2025), dự án đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc hỗ trợ nông dân Đông Nam Á tiếp cận các công cụ tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu. Với tổng ngân sách khoảng 4 triệu euro do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, dự án được triển khai phối hợp cùng Ban Thư ký ASEAN và Nhóm công tác ngành cây trồng ASEAN.

Dự án AgriCRF tập trung vào ba trụ cột chính, gồm: nâng cao năng lực, phát triển các sản phẩm tài chính - bảo hiểm sáng tạo và thúc đẩy hợp tác khu vực. Dự án đã tích cực đưa chủ đề tài chính rủi ro khí hậu vào các diễn đàn chính sách, đồng thời hỗ trợ các tổ chức tài chính thiết kế sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân. Song song, các chương trình đào tạo được triển khai rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý rủi ro.

Tại Việt Nam, dự án đang phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm như PVI, MIC, ABIC và Bảo Việt để triển khai sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, các mô hình thí điểm bảo hiểm chỉ số thời tiết và bảo hiểm năng suất lúa đã thu hút hơn 700 nông dân tham gia, với hơn 60 trường hợp được bồi thường sau thiên tai.
Ông Julian Tost, Giám đốc dự án Agri-Climate Risk Financing.

Kết quả, hơn 17.000 nông dân tại Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đã được đào tạo, vượt 42% mục tiêu đề ra, trong đó gần một nửa là phụ nữ.

Tại Việt Nam, dự án đã phát triển nhiều giải pháp cụ thể như gói tín dụng xanh dành cho nông hộ nhỏ thông qua Tổ chức tài chính vi mô TYM, hướng tới các thực hành nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, ứng dụng đánh giá tín dụng số đã giúp đơn giản hóa quy trình vay vốn, hỗ trợ hơn 50.000 khách hàng tại 13 tỉnh tiếp cận tài chính dễ dàng hơn.

Khảo sát cho thấy 98% người tham gia nâng cao nhận thức về rủi ro khí hậu, trong khi 68% đã áp dụng các biện pháp ứng phó vào sản xuất. Những kết quả này không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro mà còn củng cố niềm tin của nông dân vào các công cụ tài chính mới, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ông Jens Schmid-Kreye:
Ông Jens Schmid-Kreye: "Nhiều sản phẩm tài chính còn phức tạp, khó tiếp cận đối với nông dân quy mô nhỏ". 

Từ góc độ hợp tác quốc tế, ông Jens Schmid-Kreye, Bí thư thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, cho hay nông nghiệp hiện chiếm khoảng 10-12% GDP của khu vực ASEAN và đảm bảo sinh kế cho hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, ngành này đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, với tần suất và mức độ gia tăng của các hiện tượng như lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng.

Một trong những thách thức lớn hiện nay là nhiều sản phẩm tài chính còn phức tạp, khó tiếp cận đối với nông dân quy mô nhỏ. Do đó, cần phát triển các giải pháp tài chính mang tính bao trùm, dễ tiếp cận và có khả năng mở rộng.

Theo ông Jens Schmid-Kreye, các công cụ như bảo hiểm tham số, tín dụng khí hậu kết hợp với ứng dụng công nghệ và dữ liệu viễn thám có thể nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hệ thống tài chính nông nghiệp. Đồng thời, cần đẩy mạnh quan hệ đối tác công - tư, trong đó Nhà nước tạo khung chính sách thuận lợi, còn khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính cung cấp giải pháp.

bảo hiểm nông nghiệp biến đổi khí hậu công nghệ trong nông nghiệp dự án AgriCRF hội thảo ASEAN 2026 hợp tác quốc tế nông nghiệp bền vững tài trợ rủi ro khí hậu Thứ trưởng Võ Văn Hưng tín dụng xanh

Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

Hành trình 30 năm Hàng Việt đang chuyển từ chinh phục nội địa sang khẳng định giá trị toàn cầu. Qua việc nâng chuẩn hội nhập và kinh doanh tử tế, doanh nghiệp không chỉ làm ra sản phẩm tốt mà còn kiến tạo niềm tin, để thế giới công nhận và trân trọng những giá trị bản sắc của dân tộc Việt Nam...

Phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Tiết kiệm năng lượng không thể thành công nếu chỉ nằm trên văn bản hay trong các phòng thí nghiệm, mà phải trở thành thói quen, thành văn hóa của từng người, từng ngôi nhà, từng phân xưởng…

Bộ Công Thương ban hành quy định mới về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành quy định mới về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Nguyên tắc xuyên suốt của Thông tư 19/2026/TT-BCT là mọi hoạt động chi sử dụng và trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần hạn chế biến động bất thường của giá xăng dầu trên thị trường…

Ngành dệt may tăng tốc chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh

Ngành dệt may tăng tốc chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh

Dù tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026, ngành dệt may Việt Nam vẫn đối mặt áp lực từ chi phí logistics, thiếu hụt lao động và tiêu chuẩn bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi công nghệ và “xanh hóa” trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh...

SaigonTex- SaigonFabric 2026: Kết nối công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh ngành dệt may

SaigonTex- SaigonFabric 2026: Kết nối công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh ngành dệt may

SaigonTex - SaigonFabric 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp từ 22 quốc gia, đã trở thành điểm kết nối công nghệ và chuỗi cung ứng dệt may. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD năm 2026, ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

