ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển
Chu Khôi
09/04/2026, 11:31
Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á đang đứng trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, trong khi các công cụ tài chính hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, cùng với các chính sách phù hợp với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người nông dân.
Ngày 8/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối
hợp với Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác tổ chức
hội thảo “Chào mừng 80 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về
tài trợ rủi ro khí hậu trong nông nghiệp”.
ỨNG PHÓ RỦI RO KHÍ HẬU CẦN TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhận định: Nông nghiệp Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN không chỉ đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai mà còn chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.
Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp
không thể dựa trên các chính sách đơn lẻ mà cần một cách tiếp cận mang tính hệ
thống và tích hợp. Một nền nông nghiệp hiện đại phải được xây dựng trên các trụ
cột liên kết chặt chẽ, bao gồm tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, thị trường
minh bạch, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cùng với hệ thống tài
chính nông nghiệp gắn với quản lý rủi ro.
Đặc biệt, các công cụ như bảo hiểm nông nghiệp, tín dụng,
tài chính xanh và dữ liệu khí hậu cần được thiết kế đồng bộ trong một hệ sinh
thái chính sách. “Tài trợ rủi ro khí hậu đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm bảo
vệ sinh kế nông dân và thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình sản xuất thích ứng”,
ông Hưng nhấn mạnh.
Ở góc độ khu vực, ông Phạm Quang Minh, đại diện Ban Thư
ký ASEAN, cho rằng nông nghiệp vẫn là “xương sống” của nhiều nền kinh tế ASEAN,
đóng góp lớn vào sinh kế nông thôn và an ninh lương thực. Tuy nhiên, các hiện
tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt đang tác động trực tiếp đến năng
suất và thu nhập của nông dân.
Theo ông Minh, trong thời gian tới, ASEAN dự kiến tiếp tục
thúc đẩy các sáng kiến về bảo hiểm và tái bảo hiểm nông nghiệp, đồng thời tăng
cường chia sẻ dữ liệu, công nghệ và kinh nghiệm quản trị rủi ro giữa các quốc
gia thành viên.
DỰ ÁN AGRICRF HỖ TRỢ BẢO HIỂM CHO NÔNG DÂN
Tại hội thảo, ông Julian Tost, Giám đốc dự án Agri-Climate Risk
Financing (Vùng AgriCRF), đã trình bày những kết quả nổi bật của dự án AgriCRF. Sau
3 năm triển khai (2023–2025), dự án đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực
trong việc hỗ trợ nông dân Đông Nam Á tiếp cận các công cụ tài chính ứng phó với
biến đổi khí hậu. Với tổng ngân sách khoảng 4 triệu euro do Bộ Hợp tác Kinh tế
và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, dự án được triển khai phối hợp cùng
Ban Thư ký ASEAN và Nhóm công tác ngành cây trồng ASEAN.
Dự án AgriCRF tập trung vào ba trụ cột chính, gồm: nâng cao
năng lực, phát triển các sản phẩm tài chính - bảo hiểm sáng tạo và thúc đẩy hợp
tác khu vực. Dự án đã tích cực đưa chủ đề tài chính rủi ro khí hậu vào các diễn
đàn chính sách, đồng thời hỗ trợ các tổ chức tài chính thiết kế sản phẩm phù hợp
với điều kiện thực tế của nông dân. Song song, các chương trình đào tạo được
triển khai rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý rủi ro.
Kết quả, hơn 17.000 nông dân tại Indonesia, Thái Lan và
Việt Nam đã được đào tạo, vượt 42% mục tiêu đề ra, trong đó gần một nửa là phụ
nữ.
Tại Việt Nam, dự án đã phát triển nhiều giải pháp cụ thể như gói tín dụng
xanh dành cho nông hộ nhỏ thông qua Tổ chức tài chính vi mô TYM, hướng tới các
thực hành nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, ứng dụng đánh giá tín dụng số đã
giúp đơn giản hóa quy trình vay vốn, hỗ trợ hơn 50.000 khách hàng tại 13 tỉnh
tiếp cận tài chính dễ dàng hơn.
Khảo sát cho thấy 98% người tham gia nâng cao nhận thức về
rủi ro khí hậu, trong khi 68% đã áp dụng các biện pháp ứng phó vào sản xuất. Những kết quả này không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro mà còn củng cố
niềm tin của nông dân vào các công cụ tài chính mới, tạo nền tảng cho phát triển
nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Từ góc độ hợp tác quốc tế, ông Jens Schmid-Kreye, Bí thư thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, cho hay nông nghiệp hiện chiếm khoảng 10-12% GDP
của khu vực ASEAN và đảm bảo sinh kế cho hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, ngành
này đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, với tần suất và mức
độ gia tăng của các hiện tượng như lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng.
Một trong những thách thức lớn hiện nay là nhiều sản phẩm
tài chính còn phức tạp, khó tiếp cận đối với nông dân quy mô nhỏ. Do đó, cần
phát triển các giải pháp tài chính mang tính bao trùm, dễ tiếp cận và có khả
năng mở rộng.
Theo ông Jens Schmid-Kreye, các công cụ như bảo hiểm tham
số, tín dụng khí hậu kết hợp với ứng dụng công nghệ và dữ liệu viễn thám có thể
nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hệ thống tài chính nông nghiệp. Đồng thời,
cần đẩy mạnh quan hệ đối tác công - tư, trong đó Nhà nước tạo khung chính sách
thuận lợi, còn khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính cung cấp giải pháp.
