ASUS ExpertBook Ultra - Laptop cao cấp dành cho nhà điều hành

ASUS ExpertBook Ultra hứa hẹn sẽ định hình lại chuẩn mực thiết bị công nghệ dành cho giới lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Quyết định dừng hỗ trợ Windows 10 từ Microsoft đang tạo ra một cuộc chuyển giao công nghệ quy mô khổng lồ. Theo dữ liệu từ IDC, ước tính hơn 240 triệu chiếc PC đứng trước nguy cơ lỗi thời trên toàn cầu. Tại Việt Nam, áp lực này đè nặng lên khối Tài chính - Ngân hàng, các tập đoàn đa quốc gia và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Việc chậm trễ chuyển đổi hệ điều hành không chỉ tước đi cơ hội tiếp cận giải pháp vận hành thông minh mà còn đẩy tổ chức vào rủi ro đối mặt với những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Song hành cùng làn sóng nâng cấp là sự bùng phát của trí tuệ nhân tạo. AI không còn là tính năng đi kèm mang tính xu hướng mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc để tối ưu năng suất cạnh tranh. Đối với tầng lớp lãnh đạo cao cấp (C-suite) và nhà điều hành doanh nghiệp, họ cần một giải pháp hội tụ đầy đủ: thẩm mỹ tinh tế xứng tầm vị thế, hiệu suất AI tối đa để xử lý khối lượng công việc lớn, tính di động tuyệt đối và bảo mật toàn vẹn cấp doanh nghiệp. ASUS ExpertBook Ultra ra đời chính là câu trả lời xuất sắc giải quyết bài toán chiến lược này.

"ULTRA" TRONG TỪNG TRẢI NGHIỆM: XUẤT SẮC TRONG CHẾ TÁC VÀ CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

Đúng như tên gọi “Ultra”, siêu phẩm flagship này đẩy mọi trải nghiệm của người dùng lên tầm cao mới. Máy gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế siêu mỏng nhẹ với trọng lượng chỉ từ 0,99 kg và độ mỏng tinh giản 10,9 mm.

Sự sang trọng được khắc họa rõ nét qua lớp hoàn thiện phủ gốm cao cấp ASUS Nano Ceramic đạt độ cứng 9H, chống trầy xước vượt trội và hạn chế tối đa dấu vân tay.

Khung máy được chế tác từ hợp kim nhôm - magie hàng không vũ trụ, đảm bảo sự cứng cáp tối đa mà vẫn giữ được tính di động tuyệt đối cho những chuyến công tác dài ngày của các nhà quản lý.

Trải nghiệm thị giác được nâng tầm nhờ màn hình cảm ứng chống lóa 14.0 inch 3K 120Hz Tandem OLED. Với độ sáng tối đa lên tới 1400 nits và chuẩn màu 100% DCI-P3, màn hình mang lại chất lượng hiển thị sống động, sắc nét ngay cả dưới ánh sáng mạnh, bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Victus.

Về sức mạnh nội tại, ExpertBook Ultra sở hữu cấu hình phần cứng đỉnh cao với bộ vi xử lý Intel Core Ultra thế hệ thứ 3 mới nhất, đồ họa tích hợp Intel B390 tương đương card rời RTX 4050. Hệ thống quạt kép cho phép duy trì công suất CPU lên đến 50W, xử lý trơn tru mọi tác vụ nặng như đồ hoạ hay mô hình hoá dữ liệu.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khen của một chiếc Copilot+ PC, tích hợp bộ xử lý NPU chuyên dụng nhằm tối ưu hóa các phần mềm trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng độc quyền ASUS MyExpert đi kèm cung cấp hàng loạt tính năng AI thiết thực như AI Chat, AI Writer, AI ExpertMeet và Mail Master, hỗ trợ đắc lực cho nhân sự làm việc thông minh hơn, tiết kiệm thời gian đáng kể và tập trung vào các quyết định chiến lược.

Đạt giá trị tương xứng với định vị thượng lưu, phiên bản cao cấp nhất trang bị chip xử lý Intel Core Ultra X7-358H, 64GB RAM cùng ổ cứng khủng 2TB SSD PCIe Gen5 kết hợp màn hình Tandem OLED có mức giá niêm yết 100 triệu đồng. Khách hàng sở hữu phiên bản này được tặng kèm củ sạc GaN 100W nhỏ gọn và màn hình di động cao cấp ASUS ZenScreen OLED với tổng trị giá quà tặng 9 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng 32GB RAM và ổ cứng 1TB SSD Gen4 có giá mềm hơn ở mức 68 triệu đồng, tặng kèm củ sạc GaN 100W trị giá 1,5 triệu đồng.

BẢO MẬT TỐI CAO VÀ CAM KẾT XÓA BỎ RÀO CẢN NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT

Đối với các tổ chức và doanh nghiệp, an toàn thông tin là yếu tố sống còn. ASUS ExpertBook Ultra được trang bị giải pháp bảo mật toàn diện ASUS ExpertGuardian, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn an ninh mạng Mỹ NIST SP 800-193. Đi kèm là các lớp bảo vệ phần cứng lẫn phần mềm kiên cố như chip bảo mật TPM, tính năng Dual BIOS ngăn chặn mã độc, cùng hệ thống nhận diện khuôn mặt và cảm biến vân tay tích hợp.

Bên cạnh bảo mật, độ bền bỉ chuẩn doanh nghiệp cũng là một cam kết cốt lõi. Thiết bị đạt chứng nhận độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H và vượt qua 157 bài kiểm tra nghiêm ngặt nội bộ, chịu được lực ép màn hình lên tới 100kg và chống tràn chất lỏng.

Để doanh nghiệp hoàn toàn an tâm vận hành, ASUS cung cấp dịch vụ hậu mãi toàn diện bao gồm bảo hành tận nơi toàn quốc, gói hỗ trợ kỹ thuật Next Business Day, bảo hiểm rơi vỡ, giữ lại ổ cứng cũ và tùy chọn mở rộng bảo hành linh hoạt từ 3 đến 5 năm.

Chiến lược của ASUS hướng tới mục tiêu đồng hành cùng mọi quy mô doanh nghiệp tại Việt Nam. Danh mục Expert Series trải dài từ laptop văn phòng, máy tính All-in-One cho đến các máy trạm Workstation hiệu năng cao, phù hợp ngân sách của cả các công ty khởi nghiệp lẫn các tập đoàn kinh tế lớn.

Bằng việc hợp tác sâu rộng với các đối tác bán lẻ lớn như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom... và xây dựng không gian trải nghiệm chuyên biệt tại ASUS Exclusive Store Hà Nội, ASUS đã loại bỏ hoàn toàn các rào cản trong hành trình nâng cấp thiết bị đạt chuẩn enterprise của doanh nghiệp Việt, mở ra chương mới đầy bứt phá cho hạ tầng kinh tế số.

* Thông tin chi tiết về sản phẩm và các giải pháp doanh nghiệp toàn diện của ASUS, tham khảo trực tiếp tại cổng thông tin chính thức: https://www.asus.com/vn/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-ultra/