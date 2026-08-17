VN-Index giảm nhẹ, chờ động lực mới từ thị trường

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/8/2026.

YSVN cho rằng xu hướng chung chỉ số vẫn đang đi ngang tích luỹ trong vùng 1720-1750 điểm trong các phiên giao dịch tới.

Kết phiên ngày 17/8, VN-Index giảm 1,62 điểm, tương đương 0,09% xuống mốc 1727,46 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,35 điểm, tương đương 0,48% xuống mốc 278,64 điểm.

Thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn chưa thực sự sẵn sàng nhập cuộc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Mặc dù VN-Index đã ghi nhận tín hiệu chững lại đà giảm quanh vùng hỗ trợ 1720 điểm thông qua mẫu hình nến Doji, việc thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn chưa thực sự sẵn sàng nhập cuộc. Do đó, nhịp hồi phục hướng tới ngưỡng kháng cự 1.740 điểm trong các phiên tới thiên nhiều về nhịp nảy kỹ thuật hơn là sự xác nhận cho một xu hướng đảo chiều vững chắc.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng, ưu tiên bảo vệ thành quả và giữ tỷ trọng danh mục ở ngưỡng an toàn. Tuyệt đối tránh tâm lý bắt đáy sớm trong giai đoạn dòng tiền chưa có sự đồng thuận rõ ràng. Đối với các tài khoản đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao, nên chủ động tận dụng các nhịp phục hồi kỹ thuật hướng về vùng cản 1740 - 1750 điểm để cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng đối với các mã đã vi phạm ngưỡng hỗ trợ. Việc giải ngân mua mới chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện tín hiệu xác nhận mạnh mẽ từ yếu tố thanh khoản hoặc thiết lập được vùng cân bằng mới chặt chẽ hơn”.

Tâm lý thị trường đang chuyển sang trạng thái e dè và lưỡng lự sau phiên giảm mạnh trước đó

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index trải qua phiên giằng co trong biên độ 1715 – 1735 điểm trước khi đóng cửa tại mốc 1727,46 điểm, giảm nhẹ 1,62 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường duy trì ở trạng thái cân bằng với số mã giảm nhỉnh hơn so với số mã tăng, trong khi đó xét về diễn biến nhóm ngành thị trường ghi nhận 12/18 nhóm ngành giữ được sắc xanh. Dẫn đầu đà tăng là nhóm Bảo hiểm (+4.27%), theo sau là Tiện ích và Dầu khí. Ở chiều ngược lại, Ô tô & Phụ tùng là nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất trong phiên hôm nay.

Về giao dịch khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX, trong khi duy trì mua ròng trên UPCoM. Sự xuất hiện của cây nến Doji đi kèm thanh khoản sụt giảm phản ánh tâm lý thị trường đang chuyển sang trạng thái e dè và lưỡng lự sau phiên giảm mạnh trước đó. Khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên quản trị danh mục, giữ tỷ trọng ở mức an toàn và quan sát phản ứng của lực cầu tại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1700 – 1720 điểm”.

VN-Index cân bằng tích lũy, chờ động lực mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn phục hồi, đang tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm và kháng cự 1740 điểm - 1750 điểm. Trong trường hợp tích cực, VN-Index cần phục hồi, bật tăng trở lại vượt lên vùng kháng cự trong vài phiên đến. Hoặc tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1650 điểm 1700 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026

Sau giai đoạn VN-Index phục hồi từ vùng giá 1650 điểm lên 1800 điểm. Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VinGroup, thị trường đã chuyển sang giai đoạn tích lũy chờ các động lực mới như ngày 21/8/2026 FTSE Russell dự kiến sẽ chính thức công bố danh mục các cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số toàn cầu (FTSE GEIS).

Ở thời điểm hiện tại, vốn hóa toàn thị trường (không tính đến VinGroup) khoảng 309 tỉ USD, các thông số định giá cơ bản P/E 10,33; P/B 1,61. Trong đó nhóm ngân hàng P/E 8,4 gần bằng P/E 8,26 mức đáy ngày 09/04/2025, thời điểm khủng hoảng thuế quan. Chúng tôi cho rằng đây là vùng định giá tương đối hợp lý. Thị trường sẽ cân bằng, các cổ phiếu chất lượng sẽ dần phục hồi trở lại sau áp lực điều chỉnh khá mạnh. Nhà đầu tư tỉ trọng dưới mức trung bình vẫn có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu hàng đầu trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index đã kiểm định lại MA20 ngày và giảm trở lại cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 1,6 điểm (-0,1%), đóng cửa tại mức 1727,5 điểm. Chỉ số VN-Index chịu áp lực bán về quanh vùng 1720 điểm trong phiên sáng, trước khi hồi phục về quanh mốc tham chiếu trong phiên chiều. Áp lực bán trong phiên chủ yếu vẫn đến từ nhóm Vingroup. Trong khi đó, thanh khoản thị trường đạt 13,886 tỷ VND, giảm 28.5% so với phiên ngày T6.

VN-Index đã kiểm định lại MA20 ngày và giảm trở lại cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Chúng tôi cho rằng các yếu tố bất lợi kéo dài từ các phiên trước đó bao gồm (1) lực bán mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài và (2) xu hướng điều chỉnh của nhóm Vingroup chưa chấm dứt sẽ tiếp tục tạo thêm áp lực điều chỉnh lên VN-Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của chỉ số quanh hỗ trợ tâm lý 1700 trong các phiên tới. nhà đầu tư tạm thời không nên mở mua mới cho đến khi VN-Index ngừng giảm và xác nhận được điểm cân bằng”.

Xu hướng chung VN-Index vẫn đang đi ngang tích lũy trong vùng 1720-1750 điểm trong các phiên giao dịch tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tạo cây nến dạng Doji phản ánh cung cầu ở trạng thái cân bằng với thanh khoản sụt giảm mạnh. Điều này phản ánh lực bán có xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên, diễn biến tiêu cực của nhóm Vingroup đang ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số và xu hướng ngắn hạn của nhóm Vingroup đang kém tích cực. Do đó, chúng tôi cho rằng xu hướng chung chỉ số vẫn đang đi ngang tích lũy trong vùng 1720-1750 điểm trong các phiên giao dịch tới. Trong trường hợp đà giảm tiếp diễn, chỉ số VN-Index sẽ lùi về lại 1680-1700 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư chờ tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn hoặc thị trường cân bằng trở lại về cuối tuần. Đồng thời, các nhịp hồi phục của thị trường cũng là cơ hội để cơ cấu danh mục đặc biệt những cổ phiếu đã vi phạm xu hướng tăng ngắn hạn”.

Xác suất điều chỉnh vẫn còn hiện hữu với mốc hỗ trợ gần nhất tại vùng 1700

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji ở quanh vùng hỗ trợ 1720 thể hiện sự thận trọng còn hiện hữu trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD vẫn vận động dưới mốc 0 và chỉ báo RSI đang di chuyển về vùng điểm thấp cho thấy động lực chung cần thêm thời gian để củng cố lại. Cùng với đó, đường -DI và ADX đồng thuận trên mốc 25 nên xác suất điều chỉnh vẫn còn hiện hữu với mốc hỗ trợ gần nhất tại vùng 1700.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung hồi phục nhẹ sau khi chạm đường hỗ trợ Senkou-span B. Tuy nhiên, chỉ báo dòng tiền CMF chưa hồi phục trên mốc 0 thể hiện sự lưỡng lự của dòng tiền, do đó cần lưu ý vận động rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Thị trường đang trong diễn biến phân hóa với 149 mã tăng và 152 mã giảm. Sự phân hóa không chỉ diễn ra giữa nhóm ngành mà thậm chí còn giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm. Với diễn biến hiện tại chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư co gọn danh mục, nâng cao tỉ trọng tiền mặt và kiên nhẫn chờ đợi thị trường có những tín hiệu đảo chiều rõ ràng hơn”.

Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà giảm trên VN-Index tạm thời chững lại với phiên giao dịch phân hóa cân bằng. Tuy nhiên, trạng thái kỹ thuật của chỉ số chưa ghi nhận chuyển biến đáng kể, khi xu hướng Giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1740 – 1760 và Hỗ trợ 1700 – 1710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.