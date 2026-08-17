Bộ Y tế: Cần nghiên cứu tổng thể khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống mức 70 tuổi cần được nghiên cứu tổng thể, trên cơ sở đánh giá tác động về đối tượng thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội, theo Bộ Y tế...

Người cao tuổi nhận chi trả chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thu Hằng.

Liên quan đến việc nhận trợ cấp hưu trí xã hội của người cao tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có văn bản trả lời cử tri tỉnh Ninh Bình về nội dung này.

Trước đó, cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định về chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, theo hướng giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội từ 75 tuổi xuống 70 tuổi. Qua đó, nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống người cao tuổi.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các văn bản giảm độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Đơn cử, như Nghị định số 30/2002/NĐ-CP quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định người từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội của Nhà nước, được hưởng trợ cấp xã hội.

Năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Từ bối cảnh đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được nghiên cứu tổng thể trên cơ sở đánh giá tác động về đối tượng thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Nội vụ cũng đang đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Điều này nhằm tạo sự linh hoạt cho Chính phủ thực hiện phù hợp khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Chính phủ cũng thực hiện nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện cần thiết. Trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách này, thì giữ như quy định hiện hành.

Theo số liệu thống kê của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi từ ngày 1/7/2025, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500 nghìn người, tính đến hết năm 2025.

Hiện nay, cả nước đang thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội cho 2,5 triệu người. Có 5 tỉnh, thành phố nâng mức cao hơn mức quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, như Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mức 650.000 đồng/tháng, Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh mức 700.000 đồng, tỉnh Tuyên Quang mức 530.000 đồng.

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng. Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.