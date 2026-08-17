Khối ngoại tiếp tục xả hàng mạnh, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 587,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 607,1 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng tiếp tục phủ bóng lên thị trường chứng khoán trong phiên đầu tuần khi dòng tiền chưa thực sự quay trở lại. VN-Index có thời điểm mất hơn 10 điểm, kéo theo hàng loạt cổ phiếu giảm sâu dưới áp lực giảm của nhóm Vingroup. Tuy nhiên, lực bán không duy trì được sự áp đảo đến cuối phiên, giúp mặt bằng giá dần cân bằng hơn.

VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm 1,62 điểm, lùi về 1.727,46 điểm; độ rộng thị trường cũng cải thiện với 149 mã tăng, so với 152 mã giảm. Điểm đáng chú ý nằm ở sự phân hóa ngày càng rõ của dòng tiền. Khi quy mô giao dịch vẫn nhỏ, dòng tiền có xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thay vì tiếp tục tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngược lại, nhóm ngân hàng lớn và các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái VIC vẫn chịu áp lực bán đáng kể. VCB, TCB, VPB, MBB, LPB, ACB, VIC, BCM, NVL và HPG nằm trong nhóm gây sức ép lên chỉ số.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội tại các nhóm tiêu dùng bán lẻ, công nghệ thông tin, dầu khí - năng lượng và chứng khoán - bảo hiểm. GAS, STB, BSR, BVH, HDB, MWG, VNM và CRV là những cổ phiếu tăng tốt, qua đó giúp VN-Index tránh được một phiên giảm điểm mạnh hơn đáng kể.

Diễn biến này cho thấy thị trường chưa thiếu cơ hội, nhưng đang thiếu một động lực đủ mạnh để dòng tiền lớn quay trở lại. Việc VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm trong phiên là tín hiệu tích cực về khả năng hấp thụ lực bán, song khi thanh khoản còn thấp và nhóm vốn hóa lớn chưa ổn định, trạng thái giằng co nhiều khả năng vẫn sẽ chi phối diễn biến ngắn hạn.

Tổng giá trị khớp lệnh trên ba sàn hôm nay chỉ đạt gần 15.000 tỷ đồng, cho thấy bên mua chưa đủ tự tin để tạo ra một nhịp phục hồi có nền tảng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 587,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 607,1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và Đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VNM, HDB, NVL, KDH, FPT, FRT, PDR, GAS, BAF.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, ACB, SSI, GMD, VCB, MSB, VPB, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 395,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 287,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, VHM, ACB, VJC, SHB, STB, VPI, MSN, MSB, HPG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Thực phẩm và Đồ uống. Top bán ròng có: TCB, LPB, HDB, BAF, FRT, VNM, PDR, MWG, GAS.

Tự doanh mua ròng 234,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 234,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: FPT, VPB, HDB, MWG, CTG, VIC, ACB, LPB, VNM, TCB.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: MSN, HPG, VHM, SSI, FRT, E1VFVN30, VTP, CII, MCH, FUESSV30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 27,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 84,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí. Top bán ròng có: VJC, FPT, STB, SSI, VPI, SHB, MBB, GEX, CII, NVL.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, LPB, VHM, GMD, BAF, BSR, FRT, VCB, PDR, BID.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.484,8 tỷ đồng, tăng 1,2%, chiếm 23,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở HCM với hơn 15 triệu cổ phiếu, tương đương 389,8 tỷ đồng, được các cá nhân trong nước trao tay nhau 382,3 tỷ đồng và được cá nhân mua lại từ tổ chức trong nước 7,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ phiếu FPT với 347,9 tỷ đồng được giao dịch thỏa thuận, chủ yếu ở cá nhân và tổ chức trong nước. Các cổ phiếu GMD, POW, VHM, VIB, TDM được các cá nhân trong nước trao tay nhau.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm và Đồ uống, Bán lẻ, Dầu khí, Khai khoáng, Hàng không, Cao su; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Điện, Công nghệ Thông tin, Kho bãi, Vật liệu xây dựng và Nội thất.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.