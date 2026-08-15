VINASA khóa VI: Kiến tạo năng lực ngành công nghệ số Việt Nam với chiến lược "3 Trụ – 4 Tầng"

Bước vào nhiệm kỳ VI với chiến lược “3 Trụ - 4 Tầng”, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đặt mục tiêu tạo ra nhiều giá trị hơn từ những tài sản, dữ liệu, mạng lưới và nguồn lực đã tích lũy…

Ra mắt Ban chấp hành VINASA khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Phương Anh.

Ngày 14/8, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược của Hiệp hội sau 24 năm hình thành và phát triển. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, khẳng định: Trong kỷ nguyên mới, Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng VINASA không chỉ là cầu nối, tập hợp mà còn đóng vai trò dẫn dắt. Nhà nước cần VINASA dẫn dắt các doanh nghiệp, các chuyên gia tham mưu, tư vấn giải quyết các bài toán của đất nước. Điều này khẳng định vai trò then chốt của VINASA trong việc định hình tương lai công nghệ số quốc gia.

Bước vào nhiệm kỳ VI, với chiến lược hoạt động 2026–2031 (và mục tiêu đến năm 2030), VINASA không chỉ đặt mục tiêu làm nhiều hơn mà còn phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ những tài sản, dữ liệu, mạng lưới và nguồn lực đã tích lũy.

Theo đó, Ban Chấp hành khóa VI, gồm 77 thành viên quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai định hướng chiến lược, phát huy sức mạnh cộng đồng hội viên và điều phối các nguồn lực.

Chủ tịch VINASA, ông Nguyễn Văn Khoa, chia sẻ: “Với doanh nghiệp công nghệ, tôi nhìn thấy một thời cơ rất lớn. Cơ hội chỉ thuộc về những doanh nghiệp nhìn thấy sớm hơn, chuyển đổi nhanh hơn, có năng lực tốt hơn và biết hợp tác để làm những việc lớn hơn khả năng của riêng mình.” Tuyên bố này nhấn mạnh tinh thần "hiệp lực" và sự chủ động trong việc biến thời cơ thành năng lực cạnh tranh, một triết lý cốt lõi xuyên suốt chiến lược mới.

Chiến lược VINASA 2026–2030 được xây dựng trên 6 chuyển dịch chiến lược quan trọng. Những chuyển dịch này thể hiện một tư duy chiến lược toàn diện, hướng tới việc nâng tầm vị thế của ngành công nghệ số Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cụ thể:

Chuyển từ quy mô sang giá trị, lấy năng suất, giá trị gia tăng, sản phẩm, nền tảng và sở hữu trí tuệ làm trọng tâm; Chuyển từ phần mềm/công nghệ thông tin sang công nghiệp công nghệ số, với AI là năng lực xuyên suốt và thúc đẩy các công nghệ chiến lược phù hợp với lợi thế Việt Nam; Cung cấp nguồn lực sang kiến tạo giá trị, nâng cao năng lực tư vấn, sản phẩm, nền tảng và mô hình kinh doanh gắn với kết quả; Tổ chức hoạt động sang kiến tạo ngành, tăng cường năng lực đại diện, tri thức, điều phối hệ sinh thái và giải quyết các bài toán chung; Xúc tiến ra nước ngoài sang tạo giá trị toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực, khách hàng, đối tác và hiện diện dài hạn tại thị trường quốc tế; Hỗ trợ riêng lẻ sang xây dựng năng lực dùng chung của ngành, phát triển dữ liệu, tri thức, chuyên gia, tiêu chuẩn và nền tảng thị trường.

Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội VI cũng xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ nâng cao năng lực đại diện ngành và chính sách, xây dựng VINASA thành trung tâm tri thức và thông tin chiến lược, thúc đẩy công nghệ chiến lược lấy AI làm động lực, đến phát triển thị trường theo chuỗi "Bài toán – Giải pháp – Thử nghiệm – Dự án – Nhân rộng".

Các nhiệm vụ này còn bao gồm phát triển tiêu chuẩn, niềm tin số, chuyển hoạt động quốc tế từ xúc tiến sang phát triển thị trường, phát triển nhân lực và liên kết đại học – doanh nghiệp, đổi mới mô hình hội viên và điều phối hệ sinh thái, cùng với đổi mới quản trị và nâng cao năng lực nội tại của VINASA.

Với tinh thần “Hiệp lực công nghệ số – Vươn tầm quốc gia”, VINASA cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang hướng tới một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh của công nghệ, tri thức và nguồn lực toàn ngành được phát huy tối đa. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và góp phần đưa công nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn tầm khu vực và toàn cầu, khẳng định vị thế của một quốc gia số năng động và sáng tạo.

Được biết, nhiệm kỳ V (2021–2025) đã chứng kiến VINASA xây dựng một nền tảng vững chắc và mở rộng sức mạnh cộng đồng đáng kể. Trong 5 năm, Hiệp hội đã tổ chức hơn 60 sự kiện quy mô lớn, thu hút gần 40.000 lượt tham dự trực tiếp và hơn 130.000 lượt trực tuyến, đồng thời ký kết 31 biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế.

Các chương trình thương hiệu ngành như Sao Khuê, Top 10, Smart City tiếp tục được duy trì và phát triển, vinh danh hàng trăm sản phẩm, giải pháp và doanh nghiệp, tạo ra một hệ thống dữ liệu lớn về năng lực công nghệ Việt Nam. Đặc biệt, số lượng hội viên tăng gần 50%, từ 416 lên hơn 610, tập hợp khoảng 70% nhân lực và doanh thu của ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Trên phương diện chính sách, VINASA tích cực tham gia xây dựng Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025, Chiến lược quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, khẳng định vai trò đại diện và phản biện chính sách. Những thành tựu này là minh chứng cho khả năng kết nối và tập hợp lực lượng của VINASA, tạo tiền đề vững chắc cho những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.