AWS “kéo” hạ tầng đám mây đến gần doanh nghiệp Việt, đáp ứng yêu cầu nhanh hơn, an toàn hơn

Việc Amazon Web Services (AWS) vừa ra mắt Local Zone đầu tiên tại Việt Nam là cột mốc đánh dấu việc hãng này đưa hạ tầng đám mây đến gần hơn với các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực then chốt tại Việt Nam.

Hạ tầng này hỗ trợ lưu trữ và xử lý dữ liệu tại chỗ, đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu trong nước, đồng thời mang lại hiệu năng với độ trễ thấp. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở các lĩnh vực trong đó có những ngành kinh tế quan trọng, tác vụ công việc nhạy cảm đòi hỏi cao về lưu trữ dữ liệu bảo mật an toàn…

MỞ RỘNG CƠ HỘI, LỢI ÍCH CHO NHIỀU NGÀNH KINH TẾ

Chia sẻ về những thay đổi quan trọng khi Local Zone đầu tiên đặt tại Hà Nội đi vào hoạt động, ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam nhấn mạnh, với Local Zone, dữ liệu được xử lý và lưu trữ ngay tại Việt Nam, giúp giảm độ trễ khứ hồi xuống chỉ còn vài mili giây cho người dùng trong nước.

Theo ông Eric Yeo, yếu tố này tạo ra sự khác biệt quan trọng quyết định ứng dụng đám mây trong nhiều ngành kinh tế xã hội.

Đơn cử với một ngân hàng vận hành hệ thống phát hiện gian lận thời gian thực, từng mili giây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả quản lý rủi ro. Các hệ thống phát hiện gian lận cần phải được xử lý ngay lập tức và không chấp nhận độ trễ quá cao. Ông Eric Yeo nhấn mạnh rằng “điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng, đặc biệt với các khối lượng công việc nhạy cảm và những trường hợp dữ liệu cần được lưu trữ trong nước”

Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam. Ảnh: AWS Việt Nam.

Còn với những đơn vị cung cấp các trải nghiệm chơi game trực tuyến theo thời gian thực, nơi từng mili giây đều quan trọng, việc giảm độ trễ sẽ quyết định người chơi ở lại hay rời đi.

Với ngành sản xuất, đặc biệt là các nhà máy thông minh, những cảnh báo kịp thời có thể tạo nên khác biệt giữa việc dây chuyền bị gián đoạn và việc khắc phục sự cố đúng lúc, giúp doanh nghiệp tránh được tổn thất lớn do thời gian ngừng hoạt động.

Trong khi đó, với doanh nghiệp cung cấp viễn thông xử lý dữ liệu thuê bao đòi hỏi yêu cầu hạ tầng hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tại chỗ. Còn với tổ chức y tế xử lý hình ảnh y khoa, khi ứng dụng, dữ liệu bệnh nhân có thể được xử lý ngay nơi được tạo ra, giúp tăng cường bảo mật thông tin cá nhân.

AWS đồng hành cùng hành trình số hóa của Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực trong quá trình di chuyển lên đám mây và khai phá tiềm năng của AI cho hoạt động kinh doanh. Nhu cầu về dịch vụ đám mây và AI tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam là rất lớn. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tại đây và Local Zone đầu tiên ở Hà Nội là một bước quan trọng trong hành trình cùng phát triển, gắn bó bền vững với Việt Nam.

Đến nay, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực đã và đang sử dụng AWS Local Zone tại Hà Nội. Trong đó có các ngân hàng hàng đầu như VIB và VPBank triển khai trải nghiệm số thời gian thực và phân tích khách hàng bằng AI; các doanh nghiệp fintech tiên phong như Trusting Social đẩy mạnh chấm điểm tín dụng bằng AI và mở rộng tiếp cận tài chính và những công ty công nghệ như Green SM xây dựng các nền tảng số thế hệ mới …

CHÌA KHÓA TẠO SỰ THAY ĐỔI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

Phân tích những giá trị mang lại cho doanh nghiệp, ông Eric Yeo nhấn mạnh rằng Local Zone sẽ giải quyết một trong những thách thức lớn nhất hiện nay khi nhiều doanh nghiệp còn e ngại triển khai AI vì các vấn đề liên quan đến bảo mật và yêu cầu lưu trữ dữ liệu.

Hiện nay có khoảng 170.000 doanh nghiệp tại Việt Nam đã ứng dụng AI trong năm 2024, trong đó 60% ghi nhận tác động tích cực đến lợi nhuận. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI để tự động hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hay cá nhân hóa dịch vụ ở mức độ sâu hơn, Local Zone Hà Nội sẽ mang đến sự thay đổi quan trọng, tạo ra sự khác biệt và tăng năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần có khả năng đổi mới sáng tạo, xây dựng và cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu mà không bị giới hạn bởi tốc độ hay những rào cản về hạ tầng. Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô nhanh hơn, đồng thời tận dụng AWS Region và khả năng tiếp cận rộng rãi với các mô hình AI.

“Đó chính là lý do AWS triển khai Local Zone tại Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh trên toàn cầu,” ông Eric Yeo khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Giám đốc Khối công nghệ thông tin, Ngân hàng VPBank. Ảnh: AWS Việt Nam.

Từ thực tế triển khai ứng dụng trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Hồng Trung, Giám đốc Khối công nghệ thông tin, Ngân hàng VPBank chia sẻ: “Khi sử dụng hạ tầng số và các dịch vụ đám mây như AWS, kỳ vọng của chúng tôi được tóm gọn trong hai từ: Nhanh hơn và an toàn hơn”.

Hạ tầng đám mây mang lại những lợi ích rất lớn về cả tốc độ lẫn bảo mật. Đây là hai giá trị cốt lõi khiến hạ tầng số trở thành yếu tố nền tảng quan trọng với các tổ chức hiện nay.

Để đo lường giá trị đầu tư cho đám mây, ông Trung cho biết với các chương trình chuyển đổi lên đám mây, ngân hàng chủ yếu đánh giá hiệu quả dựa trên hai nhóm chỉ số lớn, đó là trải nghiệm khách hàng, khả năng phản hồi của dịch vụ và hiệu năng kỹ thuật.

Ví dụ với trải nghiệm khách hàng được đo lường qua nhiều khía cạnh trong đó có tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường và xác định sự phù hợp với nhu cầu thị trường. Với AWS, ông Trung thông tin: “Quá trình này diễn ra nhanh hơn, thậm chí trong một số trường hợp, chỉ sau 1-2 tuần (thay vì 6-8 tháng như trước đây), doanh nghiệp đã có dữ liệu để quyết định nên tiếp tục phát triển sản phẩm hay dừng lại và phân bổ nguồn lực sang hướng khác. Điều này giúp chúng tôi tăng tốc độ đổi mới sáng tạo.”

Về hiệu năng kỹ thuật, đánh giá dựa trên hiệu năng hệ thống, độ trễ và khả năng phản hồi tổng thể của nền tảng.

“Khung đánh giá kết hợp cả các chỉ số về trải nghiệm khách hàng và các chỉ số về hiệu năng kỹ thuật sẽ tạo nên bức tranh toàn cảnh để xác định khoản đầu tư có đang mang lại giá trị và hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi dài hạn của ngân hàng không. Đó là những chỉ số quan trọng nhất mà VPBank sử dụng để đánh giá thành công của các chương trình chuyển đổi công nghệ,” ông Trung thông tin.

Với kinh nghiệm triển khai, ông Trung khuyến nghị các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược sử dụng hạ tầng công nghệ như đám mây một cách rõ ràng, tổng thể, gắn liền với chiến lược kinh doanh và năng lực con người của tổ chức. Doanh nghiệp cũng cần có chiến lược xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng để vận hành và tạo ra giá trị trên nền tảng công nghệ…