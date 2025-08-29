Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới

Ba cảng biển Việt Nam ở Hải Phòng, TP.HCM và Cái Mép lọt vào “Top” 50 cảng biển xử lý hàng container lớn nhất thế giới, theo bình chọn mới nhất của tạp chí DynaLiners Millionaires thuộc Công ty tư vấn vận tải biển DynaLiners có trụ sở tại Hà Lan...

Lượng container được tính trong xếp hạng nói trên là sản lượng container được bốc xếp từ tàu biển, container hàng và rỗng, xuất khẩu - nhập khẩu và chuyển tải.

Trong 3 cảng biển nói trên của Việt Nam, cảng biển TP.HCM xếp thứ 22 với khoảng 9,1 triệu TEUs hàng hóa được xử lý. Tiếp đến, cảng biển Hải Phòng xử lý khoảng 7,1 triệu TEUs, xếp thứ hạng 30, trong khi cụm cảng Cái Mép đứng thứ 31 với khoảng 7 triệu TEUs được xử lý.

Ngoài ra, cụm cảng Cái Mép cũng lọt vào danh sách những cảng có tỷ lệ tăng trưởng hơn 25%. DynaLines Millionaires cũng xếp Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách quốc gia có cảng biển xử lý khối lượng hàng container lớn, với tổng khối lượng mà 3 cảng xử lý trong năm đạt hơn 23,2 triệu TEUs, đạt tăng trưởng 16% so với năm 2023 (năm 2023 đạt 20,1 triệu TEUs).

Dẫn đầu bảng xếp hạng là cảng biển Trung Quốc với hơn 300 triệu TEUs được xử lý, tăng 8% so với năm 2023, với các cảng lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu… Đứng thứ hai là cảng biển Hoa Kỳ khi xử lý 55,5 triệu TEUs với các cảng biển lớn như Long Beach, Los Angeles, New York, Virginia… Các thứ hạng kế tiếp lần lượt là Singapore với 41,1 triệu TEUs, Hàn Quốc với 30 triệu TEUs, Malaysia với 29,4 triệu TEUs…

Trước đó, ba cảng biển Hải Phòng, TP.HCM, Cái Mép cũng từng lọt “Top” 100 cảng container lớn nhất thế giới và “Top” 50 cảng biển có sản lượng container thông quan lớn nhất thế giới vào năm 2022.

Cụ thể, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng hải và đường thủy nội địa tại TP.HCM vào tháng 3/2024, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã cho biết, trong năm 2022, Việt Nam có 3 cảng biển nằm trong nhóm 50 cảng biển có sản lượng container thông quan lớn nhất trên thế giới, đó là cảng TP. HCM đứng thứ 22, cảng Hải Phòng đứng thứ 28 và cảng Cái Mép - Thị Vải đứng thứ 32.

Vào giữa tháng 11/2022, tạp chí hàng hải Lloyd's List của Vương quốc Anh đã công bố bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2022 có lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới; trong đó, Việt Nam có 3 cảng ở trong danh sách này, bao gồm Hải Phòng, TP.HCM và Cái Mép. Theo Lloyd's List, cảng biển TP.HCM xếp thứ 22 với sản lượng thông qua là 7,9 triệu TEUs trong năm 2021 và tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 1,3% so với năm 2020 và là cảng giữ vững vị thế trong bối cảnh kinh tế cả nước tăng trưởng còn chậm sau đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Xây dựng, phần lớn hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam được vận tải bằng đường biển. Hệ thống cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận được tàu có trọng tải lớn nhất thế giới, thu hút được 40 hãng tàu lớn trên thế giới vào hoạt động.

Cũng theo báo cáo này, tính đến năm 2023, đội tàu biển Việt Nam có 1.447 tàu; trong đó, tàu vận tải là 1.015 tàu. Tổng trọng tải đội tàu biển khoảng 10,7 triệu DWT. Đội tàu Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN và thứ 27 trên thế giới với độ tuổi trung bình 15,5 tuổi. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn sở hữu đội tàu mang cờ nước ngoài với tổng trọng tải 2,5 triệu DWT.

Đội tàu Việt Nam phát triển nhanh trong những năm gần đây, đang đảm nhận 100% sản lượng nội địa và từ 6 - 8% thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, ngành hàng hải cũng có tác động tích cực đến hoạt động du lịch, hàng năm hệ thống cảng biển Việt Nam đón hàng ngàn chuyến tàu khách du lịch quốc tế từ khắp các nước trên thế giới đến Việt Nam. Mặc dù vậy, Bộ Xây dựng nhận định rằng cơ cấu vẫn chưa hợp lý, tàu tổng hợp chiếm tỷ lệ cao, trọng tải tàu nhỏ.

Trong nhiều năm trở lại đây, lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa luôn có tốc độ tăng trưởng hàng hoá cao, ổn định. Riêng với cảng biển TP.HCM, Lloyd’s List cũng cho rằng Việt Nam có thể phát triển để nằm trong một chuỗi cung ứng chiến lược với cảng biển quan trọng số 1 của quốc gia Đông Nam Á này.