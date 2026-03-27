Ba công ty chứng khoán được dự báo bùng nổ lợi nhuận quý 1/2026

Chứng khoán VCBS vừa đưa ra cập nhật triển vọng kết quả kinh doanh quý 1/2026 của toàn thị trường trong đó với riêng nhóm chứng khoán, VCBS dự báo kết quả của nhóm công ty chứng khoán khá phân hoá.

Theo đó, lợi nhuận nhóm công ty chứng khoán top đầu tập trung cho vay margin kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô cho vay tăng so với cùng kỳ nhờ phát hành tăng vốn trong năm 2025, danh mục đầu tư phù hợp với hoạt động phát hành chứng quyền và tỷ trọng trái phiếu & chứng chỉ tiền gửi trong danh mục cao kỳ vọng mang tới lợi nhuận ổn định.

Lợi nhuận nhóm công ty chứng khoán vừa và nhỏ duy trì danh mục đầu tư cổ phiếu lớn phụ thuộc vào biến động của chỉ số VN-Index, lợi nhuận tự doanh có thể kém tích cực với các nhịp điều chỉnh mạnh của các cổ phiếu chính trong danh mục.

Ba công ty chứng khoán top đầu tăng trưởng lợi nhuận trong quý 1/2026 gồm HCM, SSI, VCI.

Trong đó, HCM dẫn đầu tăng trưởng 48% đạt 336 tỷ đồng. Thanh khoản quý 1/2026 cải thiện mạnh so với cùng kỳ, thị phần dự báo đi ngang với đóng góp của khối ngoại vào giá trị giao dịch cải thiện so với giai đoạn trước nhưng HCM không còn khả năng mở rộng dư nợ margin. Dư nợ margin bình quân tăng mạnh so với cùng kỳ sau khi được tăng vốn, NIM hoạt động hỗ trợ tài chính có thể thu hẹp nhẹ với đà tăng của lãi suất vay

Lợi suất danh mục cổ phiếu kỳ vọng ổn định do hoạt động tự doanh chủ yếu làm tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá phái sinh, danh mục trái phiếu ghi nhận lợi nhuận ổn định.

Tiếp theo là SSI tăng 33% đạt 1.126 tỷ đồng. Thanh khoản quý 1/2026 cải thiện mạnh so với cùng kỳ, thị phần kỳ vọng tiếp tục cải thiện. Dư nợ margin bình quân năm 2026 dự báo tăng nhẹ nhờ tăng vốn vào cuối năm 2025, NIM hoạt động hỗ trợ tài chính kỳ vọng chỉ giảm nhẹ do SSI thường duy trì được mức lãi suất vay thấp nhờ nghiệp vụ repo trái phiếu.

Hoạt động IB kỳ vọng tích cực với thị trường trái phiếu tiếp tục phục hồi và thị trường M&A tích cực. Danh mục đầu tư kỳ vọng mang lại lợi suất ổn định do danh mục chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu, hoạt động phát hành chứng quyền mang lại lợi nhuận tốt.

VCI đứng thứ 3 đạt 387 tỷ lợi nhuận tương ứng tăng 31%. Thanh khoản quý 1/2026 cải thiện mạnh so với cùng kỳ, thị phần kỳ vọng tăng với đóng góp của khối ngoại vào giá trị giao dịch cải thiện so với giai đoạn trước.

NIM hoạt động hỗ trợ tài chính có thể thu hẹp nhẹ với đà tăng của lãi suất vay cùng với tỷ giá USD duy trì ở mức cao. Hoạt động tư vấn kỳ vọng tích cực với các thương vụ IPO mới, doanh thu từ thương vụ IPO HPA sẽ được ghi nhận ngay trong quý 1, theo đó môi giới kỳ vọng cải thiện. Tự doanh kỳ vọng tích cực do VCI thường ghi nhận lợi nhuận tự doanh lớn khi thực hiện các thương vụ IPO, lãi lớn ẩn giấu trong danh mục AFS.