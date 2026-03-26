“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.

Năm 2026, Chính phủ đặt kế hoạch vốn đầu tư công với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025. Với nợ công năm 2025 ước 35–37% GDP (thấp hơn nhiều so với trần 60%), Chính phủ vẫn còn dư địa mở rộng chi tiêu.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu đầu tư công, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng đầu tư công sẽ tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, biến động thương mại toàn cầu và các yếu tố bất định bên ngoài gia tăng, việc củng cố các động lực tăng trưởng dựa trên nội lực trở nên cấp thiết hơn.

Mặc dù vậy, theo Mirae Asset, chỉ những doanh nghiệp sở hữu hồ sơ năng lực thi công vững mạnh, khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ cao mới có thể giành được cơ hội tham gia vào các gói thầu quy mô lớn trong giai đoạn sắp tới. Giá trị backlog/doanh thu mảng xây dựng 2025 của một số doanh nghiệp niêm yết đang ở mức cao, qua đó đảm bảo nguồn công việc cho các kỳ ghi nhận doanh thu trong tương lai.

Trong bối cảnh năm 2026 mở đầu chu kỳ đầu tư công trung hạn 2026–2030, đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khi các yếu tố bất định bên ngoài như địa chính trị, thương mại toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến Chính phủ có xu hướng đẩy mạnh các động lực tăng trưởng dựa trên nội lực, trong đó phát triển hạ tầng là trọng tâm.

Theo đó, các doanh nghiệp xây dựng có sẵn backlog lớn, năng lực thi công đã được kiểm chứng và khả năng triển khai dự án đúng tiến độ như HHV, LCG và CTD sẽ có nhiều cơ hội hưởng lợi từ làn sóng dự án mới, trong khi CTD nổi bật hơn nhờ quy mô backlog vượt trội, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng tăng trưởng trong chu kỳ hạ tầng sắp tới.

Nhóm doanh nghiệp đang cho thấy xu hướng tăng trưởng doanh thu rõ hơn từ sau 2022. Tuy nhiên, mức độ phục hồi và chất lượng tăng trưởng giữa các doanh nghiệp có sự phân hóa đáng kể. CTD và VCG đang chiếm ưu thế rõ rệt về quy mô doanh thu trong khi HHV nổi bật về tốc độ tăng trưởng. Doanh thu HHV đã được tách riêng về mảng xây dựng.

Chất lượng tăng trưởng cũng có sự phân hóa rõ rệt. HHV nổi bật về khả năng tạo biên gộp cao, VCG và FCN thể hiện mức độ cân bằng tương đối giữa quy mô và hiệu quả, trong khi CTD tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở rộng doanh thu hơn là cải thiện biên. Riêng LCG vẫn chưa cho thấy sự phục hồi đủ mạnh cả về quy mô lẫn hiệu quả gộp.

Trên cơ sở đó, Mirae Asset đánh giá cao CTD, HHV và VCG nhờ hội tụ tốt hơn các yếu tố: quy mô doanh thu và vị thế thị trường tương đối nổi bật; chất lượng tăng trưởng khả quan, thể hiện qua khả năng duy trì biên gộp ở mức tốt hoặc sự cân bằng tương đối giữa tăng trưởng và hiệu quả hoạt động; và triển vọng hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư hạ tầng sắp tới.

Trong đó CTD nổi bật hơn nhờ quy mô backlog vượt trội, HHV có lợi thế về tăng trưởng và biên gộp, còn VCG duy trì nền tảng tương đối cân bằng giữa quy mô và hiệu quả.

Backlog của CTD đã tăng lên 62.500 tỷ ở cuối quý 2 năm 2026, gấp 2 lần doanh thu xây dựng năm 2025, phản ánh hoạt động xây dựng khởi sắc, đảm bảo nguồn doanh thu tương lai cho CTD. Trong bối cảnh hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, thể hiện rõ qua các siêu dự án hạ tầng mà CTD đảm nhiệm, kỳ vọng CTD tiếp tục là tổng thầu được lựa chọn trong chu kỳ phát triển hạ tầng 2026-2030 của Chính phủ, mở rộng tăng trưởng từ các dự án dân dụng sang hạ tầng/ đầu tư công.

Dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng, dự báo doanh thu thuần niên độ tài chính 2026 đạt 37.319 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ và lãi ròng đạt 882 tỷ đồng tăng 93%, phản ánh loại trừ thu nhập bất thường từ thương vụ thoái vốn Emerald 68. EPS dự kiến cho năm 2026 đạt 8.286 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward ở mức 10,0 lần.