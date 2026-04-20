Ba kịch bản của thị trường bất động sản trong quý 2/2026

Thị trường bất động sản nhà ở quý 1/2026 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về nguồn cung nhưng thanh khoản và giá bán tiếp tục diễn biến theo xu hướng thận trọng và phân hóa giữa các phân khúc. Dự kiến, trong quý 2, thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực hơn…

Viện nghiên cứu Kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) vừa tổ chức báo cáo về tình hình thị trường bất động sản nhà ở quý 1/2026, dự báo quý 2/2026.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc Phát triển kinh doanh - sản phẩm Dat Xanh Services, nhận định thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam quý 2/2026 sẽ có những chuyển biến tích cực, với nguồn cung mới tăng đáng kể so với đầu năm 2026, nhất là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dự báo ổn định hơn, nhưng chính sách vẫn được điều hành thận trọng. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng và tỷ lệ hấp thụ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tạo nên ba kịch bản khác nhau.

Ở kịch bản lý tưởng, nguồn cung tăng khoảng 40% – 50%; giá bán tăng 10% – 15%; lãi suất thả nổi duy trì ở mức 9% – 11%; tỷ lệ hấp thụ đạt 50% – 60%. Đây là kịch bản tăng trưởng mạnh, song phụ thuộc lớn vào khả năng nới lỏng chính sách, mở “room” tín dụng cho bất động sản và sự cải thiện đồng thời của nhiều yếu tố nền tảng.

Trong kịch bản kỳ vọng, thị trường vận hành theo nhịp tăng trưởng có kiểm soát. Nguồn cung tăng 30 - 40%; giá bán tăng 2% – 5%; lãi suất thả nổi 10% – 12%; tỷ lệ hấp thụ đạt 30% – 40%.

Kịch bản thách thức, trường hợp chi phí vốn gia tăng và chính sách tiền tệ tiếp tục được kiểm soát chặt, nguồn cung tăng 20% – 30%; giá bán đi ngang/giảm nhẹ; lãi suất thả nổi ở mức 12% – 14%; tỷ lệ hấp thụ ở mức dưới 20%.

Theo nhận định của nhóm chuyên gia đến từ DXS-FERI, nếu các giải pháp và thông tin liên quan chính sách điều hành bất động sản của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ hoạt động bất động sản với các chính sách siết chặt “room” tín dụng và lãi suất vay mua nhà neo ở mức cao, nhiều khả năng thị trường bất động sản diễn ra theo kịch bản thách thức, điều này đã thể hiện rõ ngay từ quý 1/2026. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản nhà ở năm 2026 chưa quay lại chu kỳ tăng trưởng nóng, mà vận hành theo hướng chọn lọc hơn, đúng với tính chất của một thị trường đang “chuyển nhịp” sang chu kỳ mới.