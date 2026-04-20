Đồng Nai sắp mở bán 75 căn nhà ở xã hội, giá gần 16 triệu đồng/m2

Với diện tích từ 45-63m2 và giá bán bình quân gần 16 triệu đồng/m2, các căn hộ này mang lại kỳ vọng lớn cho những người có thu nhập thấp đang mong muốn được sở hữu nhà ở…

Ngày 19/4, Công ty cổ phần Thống Nhất cho biết đơn vị này vừa được xác nhận đủ điều kiện bán 75 căn nhà ở xã hội tại Chung cư số 4, thuộc Khu nhà chung cư phục vụ công nhân trong Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo (xã Trảng Bom).

Dự án này được thiết kế 6 block, với tổng cộng 624 căn hộ. Đến nay, 205 căn đã hoàn thành và 75 căn sắp được mở bán. Dự án cũng là một phần trong Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Đồng Nai, với mục tiêu đạt hơn 67.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Khi hoàn thành, Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo không chỉ tạo điều kiện cho công nhân có nơi ở ổn định mà còn thúc đẩy sự phát triển của khu vực Trảng Bom, biến nơi đây thành một trung tâm dịch vụ công nghiệp sôi động.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cao, đặc biệt là tại các khu công nghiệp lớn, thông tin về việc mở bán 75 căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Đồng Nai đã thu hút sự quan tâm và mang lại kỳ vọng cho nhiều người có thu nhập thấp trong khu vực. Với diện tích từ 45-63m2 và giá bán bình quân gần 16 triệu đồng/m2, các căn hộ này được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người có thu nhập thấp. Qua đó, không chỉ góp phần giải quyết vấn đề nhà ở mà còn tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.