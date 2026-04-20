Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Đồng Nai sắp mở bán 75 căn nhà ở xã hội, giá gần 16 triệu đồng/m2

Hồng Quang

20/04/2026, 11:43

Với diện tích từ 45-63m2 và giá bán bình quân gần 16 triệu đồng/m2, các căn hộ này mang lại kỳ vọng lớn cho những người có thu nhập thấp đang mong muốn được sở hữu nhà ở…

Sắp mở bán 75 căn hộ chung cư nhà ở xã hội thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Sắp mở bán 75 căn hộ chung cư nhà ở xã hội thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 19/4, Công ty cổ phần Thống Nhất cho biết đơn vị này vừa được xác nhận đủ điều kiện bán 75 căn nhà ở xã hội tại Chung cư số 4, thuộc Khu nhà chung cư phục vụ công nhân trong Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo (xã Trảng Bom).

Dự án này được thiết kế 6 block, với tổng cộng 624 căn hộ. Đến nay, 205 căn đã hoàn thành và 75 căn sắp được mở bán. Dự án cũng là một phần trong Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Đồng Nai, với mục tiêu đạt hơn 67.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Khi hoàn thành, Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo không chỉ tạo điều kiện cho công nhân có nơi ở ổn định mà còn thúc đẩy sự phát triển của khu vực Trảng Bom, biến nơi đây thành một trung tâm dịch vụ công nghiệp sôi động. 

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cao, đặc biệt là tại các khu công nghiệp lớn, thông tin về việc mở bán 75 căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Đồng Nai đã thu hút sự quan tâm và mang lại kỳ vọng cho nhiều người có thu nhập thấp trong khu vực. Với diện tích từ 45-63m2 và giá bán bình quân gần 16 triệu đồng/m2, các căn hộ này được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người có thu nhập thấp. Qua đó, không chỉ góp phần giải quyết vấn đề nhà ở mà còn tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm thủ tục mua bán nhà ở xã hội

07:00, 14/01/2026

Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm thủ tục mua bán nhà ở xã hội

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021 - 2030

21:54, 27/02/2026

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021 - 2030

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

16:52, 17/04/2026

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Từ khóa:

căn hộ giá rẻ Đồng Nai Công ty cổ phần Thống Nhất Đồng Nai Khu công nghiệp Bàu Xéo nhà ở xã hội cho công nhân phát triển đô thị Trảng Bom

Đọc thêm

Hà Tĩnh đầu tư 700 tỷ đồng mở đường mới, kết nối ven biển và cao tốc

Hà Tĩnh đầu tư 700 tỷ đồng mở đường mới, kết nối ven biển và cao tốc

Với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, tuyến đường từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 15B được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển mới cho các xã ven biển và nâng cao năng lực kết nối liên vùng...

TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường

TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường

TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính gần 29.600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 47 ha theo hình thức PPP, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028...

Chuyển hình thức đầu tư nhà hát tại Thủ Thiêm sang PPP

Chuyển hình thức đầu tư nhà hát tại Thủ Thiêm sang PPP

Việc dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm theo hình thức đầu tư công được xác định là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới theo phương thức đối tác công - tư (PPP)....

Hải Phòng thu hồi 2.524 ha đất cho 71 dự án

Hải Phòng thu hồi 2.524 ha đất cho 71 dự án

Năm 2026, Hải Phòng sẽ triển khai thu hồi 2.524ha đất để triển khai đầu tư 71 dự án, công trình…

Hà Nội đối thoại về đất đai, môi trường cho doanh nghiệp

Hà Nội đối thoại về đất đai, môi trường cho doanh nghiệp

Nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục môi trường đã được TP. Hà Nội trực tiếp đối thoại, làm rõ với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026. Các nội dung được làm rõ tập trung vào chuyển nhượng dự án có sử dụng đất, cấp phép môi trường và mở rộng mặt bằng sản xuất…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Đầu tư

2

Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường 70 và quốc lộ 21B trong quý 2/2026

Hạ tầng

3

Bộ Xây dựng công bố Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

Bất động sản

4

Đồng Nai sắp mở bán 75 căn nhà ở xã hội, giá gần 16 triệu đồng/m2

Bất động sản

5

Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy