Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút gần 4 tỷ USD đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2025

Cùng với đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 36 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh tăng thêm gần 71.500 tỷ đồng, sau quy đổi khoảng 2,75 tỷ USD.

Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025 đã nêu lên những điểm nổi bật như giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu và khí đốt, tăng 11,64%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng duy trì ổn định; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng nhẹ và kim ngạch nhập khẩu giảm nhẹ so cùng kỳ năm 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì đây là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ hướng ra Biển Đông của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Với sự hỗ trợ của trung ương, sự nỗ lực của địa phương, sự giúp đỡ của các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp cùng sự quyết tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhiều dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực đã được hình thành, đưa vào hoạt động tại tỉnh từ rất sớm.

Người đứng đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết, thời gian qua, nhiều dự án lớn có quy mô đã hình thành nên những thương hiệu đẳng cấp, góp phần lan toả, mở rộng và phát triển liên tục cho đến nay. Qua hơn 30 năm thành lập, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có hơn 1.200 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 54 tỷ USD; trong đó có 503 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn khoảng 35 tỷ USD từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để duy trì những lợi thế này, thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương. Cụ thể, trong hai năm liên tục 2023 - 2024, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng mạnh và dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ. Trong đó chỉ số cải cách hành chính PAR Index năm 2024 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố và tăng ba bậc; chỉ số hài lòng SIPAS năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố và tăng ba bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố và tăng một bậc so với năm 2023.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cuối tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 53 dự án, trong đó có 26 dự án đầu tư nước ngoài. Một số dự án FDI tiêu biểu như: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tăng thêm 400 triệu USD vào tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam; Công ty TNHH Colorful Nylon Fiber đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Đất Đỏ 1 với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD; Công ty TNHH Công nghệ Coretronic tăng vốn đầu tư thêm 60 triệu USD tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Công ty TNHH Broad-Ocean Motor tăng thêm vốn 58 triệu USD vào nmáy sản xuất các sản phẩm tôn thép tại khu công nghiệp Châu Đức…

Ngoài ra, 5 tháng đầu năm 2025 cũng ghi nhận các chỉ số giảm về kim ngạch xuất nhập khẩu của Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 3.266,94 triệu USD, giảm 2,19% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô 5 tháng ước đạt 2.490,67 triệu USD, tăng 0,94%; kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước đạt 2.716,13 triệu USD, giảm 0,59%.

Các sản phẩm nhập khẩu tăng so với cùng kỳ gồm lúa mỳ tăng 12,59%; hóa chất tăng 9,21%; xơ, sợi dệt các loại tăng 54,31; vải các loại tăng 35,76%; phế liệu sắt thép tăng 37,11%; sản phẩm từ sắt thép tăng 2,69%; kim loại thường tăng 19,24%; các mặt hàng giảm so với cùng kỳ như hóa chất giảm 7,99%; phân bón các loại giảm 32,83%; khí đốt hóa lỏng giảm 1,38%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 21,47%; sắt thép các loại giảm 5,35%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 7,83%.

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 xác định mục tiêu phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 4 trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển - logistics, du lịch - đô thị và dịch vụ. Ông Nguyễn Văn Thọ cho biết, trong giai đoạn mới, với hệ thống giao thông nội tỉnh hoàn thiện và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng đang hoàn thiện, việc hoạch định nguồn lực đất đai các dự án đang đầu tư được tỉnh đang mời gọi đầu tư chắc chắn sẽ là nền tảng, là động lực đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn tạo đà lực là nền tảng cho tăng trưởng bảo đảm hai con số.