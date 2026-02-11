"Bà trùm" của nhóm lừa đảo đầu tư tài chính lĩnh án 13 năm tù

Các bị cáo thực hiện nhiều thủ đoạn khác nhau để khuyến khích nạn nhân nạp tiền vào tài khoản trên sàn tài chính nhằm chiếm đoạt. Có trường hợp, đối tượng lừa đảo trực tiếp cầm 5 tỷ đồng đến nhà nạn nhân để rủ cùng góp tiền đầu tư khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng...

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 10/2, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) 13 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh) 10 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong số 34 bị cáo còn lại, có một số bị cáo lĩnh mức án bằng thời gian tạm giam; một số bị cáo bị xử phạt từ 24 tháng nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ ngày 31/8/2023 – ngày 26/11/2024, các bị cáo thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Ngọc hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Thông qua sàn GFS, Topmax, Richsmart và pháp nhân Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group, các bị cáo dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư tài chính để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử, cơ quan tố tụng làm rõ các bị cáo thực hiện nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản như đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội như những người có điều kiện kinh tế, thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối...

Sau khi kết nối được với khách, các bị cáo thuộc nhóm nhân viên kinh doanh sẽ chăm sóc, hướng dẫn khách hàng cách đầu tư, đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài chính… Khách hàng thường được khuyến khích đặt nhiều lệnh đầu tư với mức độ rủi ro cao khiến lệnh bị thanh lý (còn gọi là “cháy lệnh”).

Khi khách hàng thua lỗ, các bị cáo thuộc nhóm leader sẽ tự xưng là chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”… để tư vấn, khích lệ khách hàng nạp thêm tiền đầu tư. Bằng các chiêu thức liên hoàn này, nhiều khách hàng đã bị các đối tượng dẫn dụ nạp thêm tiền để đầu tư. Những nạn nhân này càng thua nhiều thì nhân viên kinh doanh của Hồ Bích Ngọc được ghi nhận doanh số càng cao.

Trong một số trường hợp gặp khách hàng nhiều tiềm năng, nhân viên sẽ báo lại để Ngọc trao đổi với sàn, thực hiện “lái giá” cổ phiếu (điều chỉnh giá lên, xuống theo ý muốn) mà khách đang đầu tư để kích thích khách hàng xuống thêm tiền. Sau đó, các bị cáo sẽ báo bộ phận hỗ trợ để “treo” hoặc hủy lệnh rút tiền.

Trong vụ lừa đảo này, một trong những nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là chị Nguyễn Thị Ánh N (SN 1983).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2023, thông qua các hội nhóm zalo, bị cáo Nguyễn Văn Phú đã làm quen, kết bạn với chị N và dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư các mã chứng khoán, vàng trên sàn RichSmart. Vì tin tưởng nên chị N tham gia và nạp hơn 2,2 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 31/8/2023 – 30/10/2023. Chị N đã rút lại được số tiền hơn 1,1 tỷ đồng về tài khoản của mình.

Đến tháng 12/2023, tài khoản của chị N bị thua lỗ, hết tiền. Nguyễn Văn Phú lập nhóm zalo “doanh nghiệp đầu tư dòng tiền” để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đầu tư để gỡ lại số tiền đã mất.

Trong nhóm này có bị cáo Hoàng Việt Anh tự xưng là doanh nhân, nhà đầu tư lâu năm, nhiều lần gặp chị N trực tiếp để rủ rê. Để chị N tin tưởng, Việt Anh đã mang 5 tỷ đồng tiền mặt đến nhà chị N rủ góp tiền đầu tư chung trên tài khoản của nạn nhân.

Ngày 25/1/2024, Việt Anh đến nhà nạn nhân, thực hiện 5 lệnh nạp tiền, tương đương 2,4 tỷ đồng để nạp vào tài khoản của chị N. Do tin tưởng, từ ngày 22/1/2024 đến ngày 17/4/2024, chị N đã nạp thêm vào tài khoản đầu tư hơn 3,1 tỷ đồng. Tổng cộng, nạn nhân đã nạp hơn 5,4 tỷ đồng.

Sau khi nạp tiền, chị N cung cấp mật khẩu và tên đăng nhập trên sàn giao dịch cho Việt Anh để theo dõi lệnh. Từ đó, Việt Anh rút lại được toàn bộ số tiền 2,4 tỷ đồng của mình. Quá trình giao dịch, Việt Anh đặt nhiều lệnh có đòn bẩy lớn nhằm “đánh cháy tài khoản” của chị N. Đến khi nạn nhân phát hiện thì chỉ kịp rút được hơn 1,2 tỷ đồng.