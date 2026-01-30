Thứ Sáu, 30/01/2026

Triệt phá nhóm lừa đảo tại Campuchia đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Đỗ Như

30/01/2026, 09:35

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"...

Lực lượng phối hợp giữa hai nước đã đột kích bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Lực lượng phối hợp giữa hai nước đã đột kích bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Nhóm lừa đảo gồm hàng chục đối tượng hoạt động xtại Khu tự trị của người Trung Quốc, tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng. 

Xác định đây là nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Hình ảnh tang vật và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Hình ảnh tang vật và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đến ngày 16/01/2025, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp thành lập 05 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Tổ công tác tại địa bàn Campuchia đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà có địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia bắt giữ 47 đối tượng.

Trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc, 42 đối tượng người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu là Lê Đình Hùng, SN 1989, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác cũng thu giữ toàn bộ 20 máy tính, 20 điện thoại di động các loại. 

Đồng thời, các tổ công tác khác cũng triệu tập 07 đối tượng trong nước từng tham gia hoạt động trong bnhóm tội phạm trên (trong đó 05 đối tượng tại tỉnh Lào Cai, 01 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn, 01 đối tượng tại tỉnh Quảng Ngãi) để đấu tranh, điều tra làm rõ.

 Các đối tượng được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra xử lý. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
 Các đối tượng được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra xử lý. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỷ đồng. 

Đến ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.  

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

lừa dảo qua mạng lừa đảo tài chính mạng viễn thông

