Xét xử nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Đỗ Mến
05/02/2026, 15:10
Các bị cáo dùng tài khoản ảo để mời chào nạn nhân đầu tư, hướng dẫn họ cách chơi, cách đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài chính… Với khách hàng tiềm năng, các bị cáo thực hiện “lái giá” cổ phiếu để kích thích lòng tham, từ đó chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân...
Trong các ngày 4-5/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
34 bị cáo khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan tố tụng làm rõ từ ngày 31/8/2023 – 26/11/2024, các bị cáo thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Ngọc hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, bị cáo Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia để chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Hồ Bích Ngọc liên hệ với một người quốc tịch Đài Loan sử dụng tài khoản telegram tên Peter (hiện chưa xác định được nhân thân) và tài khoản mang tên Alex. Trong đó, Peter là đại diện sàn GFS, Topmax và Alex là đại diện sàn Richsmart.
Bị cáo Ngọc đứng ra làm môi giới cho các sàn này, được trả tiền “hoa hồng” theo khối lượng giao dịch của khách hàng. Tiền “hoa hồng” được gọi là tiền COM, tương ứng theo các cấp độ từ 1-4.
Thiết lập được mối quan hệ trên, Ngọc mở 3 văn phòng và giữ vai trò quản lý chung. Ngoài ra còn bộ phận kế toán, hỗ trợ gồm có Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2004, ở phường Trường Vinh, Nghệ An). Số nhân viên còn lại gồm trưởng nhóm - leader và nhân viên kinh doanh - sale.
Cáo buộc thể hiện, những nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh của Master Group giữ vai trò trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin, dễ lôi kéo khách hàng, nhà đầu tư, nhóm nhân viên kinh của Ngọc thường xuyên đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội như những người có điều kiện kinh tế, thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối...
Trong vụ án này, bị cáo Ngọc, Thúy có hành vi sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay lãi nặng với lãi suất từ 109,5% - 200,7%/năm; hưởng lợi hơn 1,9 tỷ đồng.
Sau khi kết nối được với khách, nhóm nhân viên kinh doanh sẽ chăm sóc, hướng dẫn khách hàng cách đầu tư, đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài chính… Khách hàng thường được khuyến khích đặt nhiều lệnh đầu tư với mức độ rủi ro cao khiến lệnh bị thanh lý (còn gọi là “cháy lệnh”).
Khi khách hàng thua lỗ, nhóm leader của Master Group sẽ tự xưng là chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”… để tư vấn, khích lệ khách hàng nạp thêm tiền đầu tư. Bằng các chiêu thức liên hoàn này, nhiều khách hàng đã bị các đối tượng dẫn dụ nạp thêm tiền để đầu tư, những nạn nhân này càng thua nhiều thì nhân viên kinh doanh của Ngọc được ghi nhận doanh số càng cao.
Trong một số trường hợp gặp khách hàng nhiều tiềm năng, nhân viên sẽ báo lại để Ngọc trao đổi với sàn, thực hiện “lái giá” cổ phiếu (điều chỉnh giá lên, xuống theo ý muốn) mà khách đang đầu tư để kích thích khách hàng xuống thêm tiền.
Việc "lái giá" được nhóm Ngọc thực hiện bằng cách cho nhân viên vẽ “chart” (biểu đồ dự kiến đường giá) của mã cổ phiếu đó rồi gửi cho khách. Sau đó các sàn sẽ “lái giá” theo đúng “chart” khiến khách hàng tin tưởng tuyệt đối và đầu tư số tiền lớn. Tuy nhiên, việc “lái giá” chỉ áp dụng được với cổ phiếu, các mã tỷ giá ngoại hối như EUR, AUD, OIL… nhóm của Ngọc không “lái giá” được.
Đặc biệt, nếu khách hàng muốn rút tiền thì chỉ có thể rút được số tiền nhỏ, nếu muốn rút số tiền lớn, các trưởng nhóm - leader sẽ yêu cầu nhân viên kinh doanh hoặc trực tiếp tác động để khách thực hiện thêm giao dịch nhằm trì hoãn việc rút tiền. Thậm chí, nhóm này sẽ báo bộ phận hỗ trợ để “treo” hoặc hủy lệnh rút tiền.
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Tố N là nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 14,9 tỷ đồng.
Vào tháng 4/2014, bà N truy cập nhóm zalo “shark Thủy” và quen biết tài khoản Peter Sáng. Tài khoản này do Lương Văn Quỳnh – nhân viên kinh doanh của Ngọc sử dụng.
Đối tượng này tự giới thiệu tên là Ngô Quang Sáng, đang kinh doanh tại Singapore và có đầu tư vào sàn ngoại hối.
Để nạn nhân tin tưởng, Sáng gửi nhiều hình ảnh giao dịch có lợi nhuận cao. Từ ngày 18/4/ - 12/9/2024, bà N đã chuyển hơn 16,2 tỷ đồng để đầu tư và chỉ rút được hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền hơn 14,9 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt.
