Bắc Ninh và Samsung tiếp tục hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thông qua tư vấn cải tiến doanh nghiệp, phát triển nhà máy thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Các hoạt động này góp phần nâng cao năng lực quản trị, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đại diện Samsung Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã cử các chuyên gia trực tiếp tư vấn tại hiện trường, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, giảm tỷ lệ lỗi, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ IoT trong giám sát, phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Bên cạnh cải tiến kỹ thuật, chương trình còn hướng tới thay đổi phương thức quản trị, giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình quản lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu.
Tại hội nghị, UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.
Theo nội dung hợp tác, các chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, phát triển nhà máy thông minh, tư vấn khuôn mẫu thông minh và đào tạo nguồn nhân lực sẽ tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh chuyển đổi số và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, cho biết trong hơn 5 năm qua, Samsung đã phối hợp với Bộ Công Thương và tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.
"Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Cha Ji Ho nói.
Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đánh giá chương trình giai đoạn 2020-2025 đã mang lại những kết quả tích cực, đồng thời kỳ vọng chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Được biết, ngoài chương trình tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt trên phạm vi cả nước. Đến nay đã có 379 doanh nghiệp được tư vấn cải tiến, 406 chuyên gia được đào tạo về cải tiến sản xuất, 209 chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực khuôn mẫu. Đối với chương trình phát triển nhà máy thông minh, đã có 82 doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn và 201 chuyên gia được đào tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
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