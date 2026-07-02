Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bắc Ninh và Samsung tiếp tục hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030

D Dũng Huỳnh

Ngày 2/7, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 và khởi động chương trình hỗ trợ năm 2026...

UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030.
UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030.

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thông qua tư vấn cải tiến doanh nghiệp, phát triển nhà máy thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Các hoạt động này góp phần nâng cao năng lực quản trị, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Samsung Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã cử các chuyên gia trực tiếp tư vấn tại hiện trường, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, giảm tỷ lệ lỗi, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ IoT trong giám sát, phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Bên cạnh cải tiến kỹ thuật, chương trình còn hướng tới thay đổi phương thức quản trị, giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình quản lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.

Theo nội dung hợp tác, các chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, phát triển nhà máy thông minh, tư vấn khuôn mẫu thông minh và đào tạo nguồn nhân lực sẽ tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh chuyển đổi số và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, cho biết trong hơn 5 năm qua, Samsung đã phối hợp với Bộ Công Thương và tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Cha Ji Ho nói.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đánh giá chương trình giai đoạn 2020-2025 đã mang lại những kết quả tích cực, đồng thời kỳ vọng chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, ngoài chương trình tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt trên phạm vi cả nước. Đến nay đã có 379 doanh nghiệp được tư vấn cải tiến, 406 chuyên gia được đào tạo về cải tiến sản xuất, 209 chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực khuôn mẫu. Đối với chương trình phát triển nhà máy thông minh, đã có 82 doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn và 201 chuyên gia được đào tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Bắc Ninh VnEconomy đầu tư VnEconomy địa phương VnEconomy doanh nghiệp VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Huế mở rộng hợp tác đầu tư với Tập đoàn KX Hàn Quốc

Huế mở rộng hợp tác đầu tư với Tập đoàn KX Hàn Quốc

Không chỉ đồng hành triển khai dự án sân golf, thành phố Huế mong muốn Tập đoàn KX (Hàn Quốc) tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, truyền thông và công nghiệp văn hóa, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc...

Mở rộng cầu nối hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga

Mở rộng cầu nối hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai quốc gia trong thời gian tới như nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

VnEconomy Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

AI Điểm tin

VnE TV
UAV mở ra dư địa phát triển kinh tế tầm thấp. Ảnh minh họa

VnEconomy “Mở cửa” thể chế cho UAV, tạo nền tảng phát triển kinh tế tầm thấp

Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy