[Bài 1] Hải Phòng Thu hơn 8.000 tỷ đồng từ 18 dự án đã giao đất

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, Hải Phòng đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, xác định giá và thu tiền sử dụng đất đối với 72 dự án bất động sản dự kiến sẽ đem lại nguồn thu hơn 80.984 tỷ đồng cho ngân sách...

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang đang đẩy nhanh công tác xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục giao đất và thu tiền sử dụng đất đối với 18 dự án khu dân cư, khu đô thị đã được giao đất, cho thuê đất có tổng nguồn thu dự kiến khoảng hơn 8.196 tỷ đồng.

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 15 DỰ ÁN ĐÃ GIAO ĐẤT TẠI PHÍA TÂY

Theo UBND TP. Hải Phòng, đến hết tháng 5/2026, thành phố có 16 dự án phát triển nhà ở, khu dân cư đã được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng diện tích 201,47ha (trong đó có 57,43ha đất ở), tổng số tiền sử dụng đất dự kiến phải nộp là 8.196,49 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 2 dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành việc giao đất và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ tài chính (thực hiện theo Kết luận Thanh tra Chính phủ).

Trong số 18 dự án này, khu vực Tây Hải Phòng chiếm phần lớn với 15 dự án đã được giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tại xã Cẩm Giàng, dự án Khu dân cư thương mại và chợ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Giao được giao đất đợt 1 với diện tích 10,41ha (trong đó có 2,96ha đất ở), đã hoàn thành tính tiền sử dụng đất trong quý 1/2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng và dự kiến nộp ngân sách 506,64 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 2/2026.

Dự án Khu dân cư mới xã Tân An và xã Thạch Khê giai đoạn 2 (nay là xã Thanh Hà và xã Hà Tây) có diện tích 1,16ha cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thành tính tiền sử dụng đất trong quý 2/2026 và dự kiến nộp 16,59 tỷ đồng trong quý 3/2026.

Tại xã Hà Bắc, dự án Khu dân cư mới xã Tân Việt có diện tích 9,34 ha (trong đó có 3,45ha đất ở), đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, còn hơn 2.000m2 chưa hoàn thành và dự kiến nộp 320 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 3/2026. Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư nhà ở công nhân và dịch vụ KCN Tân Trường (tại xã Mao Điền) có diện tích 2,97ha, đã hoàn thành xác định tiền sử dụng đất và dự kiến nộp 76,96 tỷ đồng trong quý 2/2026. Dự án Khu dân cư ven đường tránh phía Tây cầu An Thành tại xã Phú Thái đã hoàn thành xác định giá đất trong quý 1/2026 và dự kiến nộp 350 tỷ đồng trong quý 2/2026.

Nhiều dự án khác tại khu vực Tây Hải Phòng cũng đã hoàn thành hoặc đang hoàn tất các bước xác định giá đất, được bàn giao đất cho nhà đầu tư như Khu dân cư Phú Xá với số tiền sử dụng đất phải nộp 113,89 tỷ đồng, Khu dân cư mới xã Phạm Khu 326,55 tỷ đồng, Khu đô thị Phú Quý (Goldenland) đợt 4 là 28,33 tỷ đồng, Khu dân cư Bà Triệu đợt 1 là 200,68 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một số dự án có quy mô lớn đang được Hải Phòng đẩy nhanh thủ tục xác định giá đất để nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong đó, dự án Khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng đợt 4 có diện tích 14,2ha, dự kiến nộp 1.082,05 tỷ đồng. Dự án Khu dân cư Đại An II diện tích 36,67ha dự kiến nộp 1.976,86 tỷ đồng. Dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ diện tích 13,58ha, dự kiến nộp 577,46 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Một trường hợp đang được thành phố đặc biệt quan tâm là dự án Khu dân cư ven sông Thủy nông và quốc lộ 18 có diện tích 18,57ha, dự kiến phải nộp 386,80 tỷ đồng. Mặc dù nghĩa vụ tài chính được yêu cầu hoàn thành từ quý 1/2026 nhưng đến tháng 5/2026, nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất. UBND thành phố yêu cầu cơ quan thuế cùng các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc để sớm thu hồi khoản thu này cho ngân sách.

Trong 2 dự án thực hiện theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, dự án Khu dân cư và dịch vụ thương mại Bắc thị trấn Ninh Giang (nay là xã Ninh Giang) diện tích 28,68ha, dự kiến nộp 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 1/2027. Còn dự án Khu dân cư Bắc đường 52m (phường Lê Thanh Nghị) diện tích 10,57ha, đang được hoàn thiện lại hồ sơ, chưa xác định tổng mức đầu tư nhưng dự kiến số tiền sử dụng khoảng 500 tỷ đồng trong quý 1/2027. Cả hai dự án này đều đã hoàn thành đầu tư hạ tầng và đang được đẩy nhanh các thủ tục để hoàn tất việc giao đất, tính tiền sử dụng đất.

3 DỰ ÁN NHÀ Ở TẠI PHÍA ĐÔNG HẢI PHÒNG

Tại khu vực Đông Hải Phòng có 3 dự án quy mô lớn đã được bàn giao đất và đang được thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính để bổ sung nguồn thu ngân sách. Nổi bật là dự án Khu nhà ở xã hội phường Tràng Cát thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải giai đoạn 1 (phường Hải An) có diện tích 25,69ha (trong đó có 2,25ha đất ở nhà ở xã hội), đã hoàn thành xác định tiền sử dụng đất trong quý 1/2026 và dự kiến nộp 538 tỷ đồng trong quý 2/2026.

Dự án Khu đô thị Hoàng Xá (xã An Lão và xã An Quang) là một trong những dự án có số thu ngân sách lớn nhất khu vực. Dự án có diện tích 34,39 ha (trong đó có 9,58 ha đất ở) đã hoàn thành xác định giá đất từ năm 2025 với số tiền sử dụng đất phải nộp lên tới hơn 1.476 tỷ đồng. Thành phố Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư dự án hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất trong quý 2/2026.

Dự án Làng Việt kiều quốc tế phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân (nay là phường An Biên) đã thực hiện giao đất đợt 4 có diện tích 9,22 ha, dự kiến sẽ hoàn thành tính giá đất trong quý 2/2026 và nộp tiền vào quý 3/2026 với số tiền sử dụng đất khoảng 219 tỷ đồng.

UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành thủ tục định giá, trình Hội đồng thẩm định giá đất và UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Cơ quan Thuế thành phố được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo đảm tiến độ thu ngân sách.