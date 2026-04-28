Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Ngày 28/4, thông tin từ UBND phường Hải An (Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng địa phương phối hợp với chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 200ha đất để thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 1/2025. Dự án có mục tiêu tạo ra khu công nghiệp công nghệ cao do Công ty cổ phần khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 2.252 tỷ đồng, quy mô sử dụng hơn 200 ha đất tại phường Hải An (phường Tràng Cát, quận Hải An cũ). Trong đó, diện tích đất nghĩa trang và đất tín ngưỡng (đền Quan Thống) được giữ nguyên hiện trạng.

Theo UBND phường Hải An, đến trước ngày 22/4, đã có 196 ha phải bồi thường trong tổng diện tích hơn 200 của dự án đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần hơn 3,37 ha còn lại là diện tích đê Tràng Cát và hơn 9.360 m2 đất nghĩa trang cùng đền Quan Thống không phải bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với diện tích đê, sau khi hoàn thành tuyến đường Vành đai 2 thay thế tuyến đê Tràng Cát, UBND phường Hải An tiếp tục bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Lê Long Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hải An, cho biết trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, có hơn 31,45ha do Công ty TNHH MTV Hoá dầu Quân đội – Lê Chân sử dụng vẫn còn thời hạn thuê đất là vướng mắc lớn nhất. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng quá trình vận động, đối thoại, vướng mắc đã được tháo gỡ, toàn bộ diện tích này cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo ông Hưng, công tác giải phóng mặt bằng dự án phải trải qua nhiều thủ tục, việc kiểm đếm tài sản, chi trả bồi thường cho dự án hơn 200ha đất thường bị kéo dài. “Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng rất nhanh chỉ có hơn một năm”, ông Hưng nói.

UBND phường Hải An đã thông báo tới Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng về việc hoàn thành giải phóng mặt bằng của dự án. Các cơ quan này sẽ phối hợp cùng chủ đầu tư dự án hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất, sớm triển khai dự án hạ tầng khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát.