Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Nam Khánh

28/04/2026, 15:23

Phường Hải An đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát hơn 200ha…

Phối cảnh mặt bằng dự án khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát hơn 200ha do Công ty cổ phần khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư.

Ngày 28/4, thông tin từ UBND phường Hải An (Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng địa phương phối hợp với chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 200ha đất để thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 1/2025. Dự án có mục tiêu tạo ra khu công nghiệp công nghệ cao do Công ty cổ phần khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 2.252 tỷ đồng, quy mô sử dụng hơn 200 ha đất tại phường Hải An (phường Tràng Cát, quận Hải An cũ). Trong đó, diện tích đất nghĩa trang và đất tín ngưỡng (đền Quan Thống) được giữ nguyên hiện trạng.

Theo UBND phường Hải An, đến trước ngày 22/4, đã có 196 ha phải bồi thường trong tổng diện tích hơn 200 của dự án đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần hơn 3,37 ha còn lại là diện tích đê Tràng Cát và hơn 9.360 m2 đất nghĩa trang cùng đền Quan Thống không phải bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với diện tích đê, sau khi hoàn thành tuyến đường Vành đai 2 thay thế tuyến đê Tràng Cát, UBND phường Hải An tiếp tục bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Lê Long Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hải An, cho biết trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, có hơn 31,45ha do Công ty TNHH MTV Hoá dầu Quân đội – Lê Chân sử dụng vẫn còn thời hạn thuê đất là vướng mắc lớn nhất. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng quá trình vận động, đối thoại, vướng mắc đã được tháo gỡ, toàn bộ diện tích này cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo ông Hưng, công tác giải phóng mặt bằng dự án phải trải qua nhiều thủ tục, việc kiểm đếm tài sản, chi trả bồi thường cho dự án hơn 200ha đất thường bị kéo dài. “Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng rất nhanh chỉ có hơn một năm”, ông Hưng nói.

UBND phường Hải An đã thông báo tới Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng về việc hoàn thành giải phóng mặt bằng của dự án. Các cơ quan này sẽ phối hợp cùng chủ đầu tư dự án hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất, sớm triển khai dự án hạ tầng khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát.

Hải Phòng tăng chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại

07:39, 25/04/2026

Hải Phòng tăng chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại

Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

16:32, 24/04/2026

Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

Hải Phòng thu hồi 2.524 ha đất cho 71 dự án

12:14, 18/04/2026

Hải Phòng thu hồi 2.524 ha đất cho 71 dự án

Từ khóa:

Công ty Vinhomes giải phóng mặt bằng Hải Phòng khu công nghiệp Tràng Cát Nam Tràng Cát Phường Hải An

Đọc thêm

Môi giới bất động sản: Thách thức và chuyển mình giữa công nghệ

Môi giới bất động sản: Thách thức và chuyển mình giữa công nghệ

Song hành cùng xu hướng hồi phục thanh khoản, thị trường bất động sản cũng đang định hình lại về tư duy vận hành trong chu kỳ mới. Khi làn sóng công nghệ và dữ liệu minh bạch hóa thị trường, nghề môi giới đứng trước ngưỡng cửa chuyển dịch tất yếu: Từ bỏ những phương thức hoạt động truyền thống để trở thành mắt xích trong một hệ điều hành hiện đại, chuyên nghiệp.

Ninh Bình công bố danh mục dự án đô thị, nhà ở kêu gọi đầu tư năm 2026

Ninh Bình công bố danh mục dự án đô thị, nhà ở kêu gọi đầu tư năm 2026

Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 (đợt 1) của tỉnh Ninh Bình tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục – y tế, đô thị – nhà ở, thương mại – dịch vụ, logistics và hạ tầng công nghiệp. Trong đó, lĩnh vực đô thị, nhà ở được chú ý với loạt dự án khu đô thị mới, khu dân cư và tổ hợp đô thị – thương mại…

Lãi suất giảm, nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm giá trị bền vững

Lãi suất giảm, nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm giá trị bền vững

Làn sóng giảm lãi suất huy động đang lan rộng trên toàn hệ thống ngân hàng, tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong hành vi đầu tư, đặc biệt ở thị trường bất động sản. Khi chi phí vốn dần “hạ nhiệt”, dòng tiền không còn chạy theo các nhịp “lướt sóng” ngắn hạn mà bắt đầu dịch chuyển sang những tài sản có giá trị bền vững và khả năng khai thác lâu dài.

Chiến lược tích sản bền vững trong chu kỳ thị trường mới

Chiến lược tích sản bền vững trong chu kỳ thị trường mới

Khi thị trường bước vào pha tái cấu trúc, bài toán đầu tư không còn là mua thật nhiều mà là chọn đúng lớp tài sản có khả năng neo giá qua nhiều chu kỳ.

Mizuki Park và lời giải cho chuẩn sống riêng tư mà năng động giữa đô thị xanh phía Nam TP.HCM

Mizuki Park và lời giải cho chuẩn sống riêng tư mà năng động giữa đô thị xanh phía Nam TP.HCM

Trong bối cảnh sống lành và đa trải nghiệm trở thành xu hướng, những đô thị xanh tích hợp đa tiện ích hiện hữu như Mizuki Park trở thành lựa chọn lý tưởng.

