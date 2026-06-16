[Bài 2] Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ giao đất cho 32 dự án đô thị

32 dự án nhà ở dự kiến đem lại 22.540 tỷ đồng tiền sử dụng đất đang được Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ giao đất cho chủ đầu tư…

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xác định giá đất để sớm giao đất đối với 32 dự án nhà ở, khu đô thị đã lựa chọn được nhà đầu tư. Các dự án nhà ở này có tổng diện tích 505,65 ha, dự kiến đóng góp cho ngân sách hơn 22.540 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và mở rộng không gian đô thị của thành phố.

NHIỀU DỰ ÁN QUY MÔ LỚN CHỜ ĐƯỢC GIAO ĐẤT

Theo UBND TP. Hải Phòng, nhóm các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa giao đất gồm 32 dự án, trong đó có 2 dự án đấu giá quyền sử dụng đất và 30 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổng diện tích các dự án đạt 505,65ha (bao gồm 167,97ha đất ở), tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu nộp ngân sách khoảng 22.540,65 tỷ đồng.

Tại khu vực Đông Hải Phòng, nhiều dự án quy mô lớn đang được thành phố ưu tiên hoàn thiện thủ tục nhằm sớm đưa nguồn lực đất đai vào khai thác, đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Nổi bật là dự án đấu giá khu nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên) với quy mô 47,28ha (trong đó có 21,53 ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng 420,81 tỷ đồng. Thành phố đã hoàn thành công tác tính giá đất trong quý 1/2026 và dự kiến thu hơn 4.841 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 2/2026.

Một dự án khác tại khu vực Bắc sông Cấm là công trình hỗn hợp cao tầng có nhà ở và thương mại dịch vụ tại lô đất L.14.CTHH-01 (giai đoạn 3) có diện tích 3,25ha (trong đó 1,23ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng 28,93 tỷ đồng, dự kiến nộp hơn 1.318 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 2/2026.

Trong nhóm các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại xã Đồng Thái và xã An Đồng, huyện An Dương (nay là phường An Hải) được xem là một trong những dự án trọng điểm. Dự án có diện tích 64,19ha (gồm 17ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng lên tới 4.263,76 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành xác định giá đất trong quý 4/2026, dự án dự kiến nộp hơn 2.932 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 1/2027.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại phường An Dương có quy mô 42,08ha (trong đó diện tích đất ở 16,64 ha), tổng mức đầu tư hạ tầng của dự án là 3.800 tỷ đồng, dự kiến đóng góp hơn 1.913 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại khu vực trung tâm thành phố, dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 ô phố A2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân (số 150 Tô Hiệu) có diện tích 1,46ha (trong đó 1,2ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng 14,33 tỷ đồng, dự kiến nộp 480 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 1/2027.

Cùng với đó, dự án nhà ở thương mại phục vụ chỉnh trang đô thị ven sông Lạch Tray tại phường Hưng Đạo có diện tích 1,99ha (gồm 1,14ha đất ở) tổng mức đầu tư hạ tầng 238,25 tỷ đồng và dự kiến đóng góp hơn 170 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án chỉnh trang đô thị tại khu dân cư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa (nay thuộc phường Dương Kinh), quy mô dự án đạt 6,58ha (trong đó có 2,28ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng là 741,28 tỷ đồng, dự kiến nộp hơn 227 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Theo UBND TP. Hải Phòng, các dự án phát triển đô thị này đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và hoàn thiện thủ tục xác định giá đất. Thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ nhằm bảo đảm hoàn thành các mốc thời gian đã đề ra, thực hiện giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

MỞ RỘNG QUỸ ĐẤT ĐÔ THỊ VỀ PHÍA TÂY HẢI PHÒNG

Trong khi Đông Hải Phòng tập trung nhiều dự án đô thị quy mô lớn và có giá trị thu ngân sách cao, khu vực Tây Hải Phòng lại nổi bật với hàng loạt dự án khu dân cư, khu đô thị mới trải rộng trên địa bàn các khu vực thuộc Hải Dương trước đây. Đứng đầu là là dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công - giai đoạn 2 tại phường Kinh Môn có diện tích 74,7ha (trong đó 20,2ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng hơn 821 tỷ đồng, dự kiến nộp ngân sách 2.020 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại khu vực Hải Dương, dự án Khu đô thị mới Xuân Dương có quy mô 30,6ha (bao gồm 7,1ha đất ở), dự kiến đóng góp 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu đô thị mới Thạch Khôi có diện tích 30,1ha (gồm 9,2ha đất ở), dự kiến nộp 920 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu dân cư đô thị Nam cầu Hàn có diện tích 12,9ha (trong đó 4,4ha đất ở), dự kiến nộp 700 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, tại khu vực phía Tây Hải Phòng còn có các dự án bất động sản quy mô nhỏ hơn như các dự án khu dân cư mới tại các xã phường Việt Hòa, Thanh Bình, Ngọc Sơn, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ và Kim Thành. Các dự án này dự kiến đóng góp cho ngân sách từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng mỗi dự án.

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, trong các dự án bất động sản trên, nhiều dự án hiện đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhưng vẫn đang trong quá trình xác định giá đất cụ thể. Một số dự án khác chưa được giao đất do còn tồn tại các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục pháp lý.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định giá đất theo đúng tiến độ. Đồng thời, các địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, việc đẩy nhanh tiến độ giao đất cho 32 dự án không chỉ nhằm tạo nguồn thu ngân sách từ đất đai mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị của Hải Phòng sau sáp nhập. Khi các dự án được triển khai đồng bộ, thành phố sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và các công trình động lực, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và thị trường bất động sản.

Với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu hơn 22.540 tỷ đồng, nhóm 32 dự án này được xem là một trong những nguồn lực tài chính quan trọng của Hải Phòng trong giai đoạn tới. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ hàng đầu khu vực phía Bắc.