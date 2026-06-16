Thứ Ba, 16/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

[Bài 2] Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ giao đất cho 32 dự án đô thị

Nam Khánh

16/06/2026, 17:30

32 dự án nhà ở dự kiến đem lại 22.540 tỷ đồng tiền sử dụng đất đang được Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ giao đất cho chủ đầu tư…

Dự án khu nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên dự kiến sẽ đem lại cho Hải Phòng 4.841 tỷ đồng tiền sử dụng đất.
Dự án khu nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên dự kiến sẽ đem lại cho Hải Phòng 4.841 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xác định giá đất để sớm giao đất đối với 32 dự án nhà ở, khu đô thị đã lựa chọn được nhà đầu tư. Các dự án nhà ở này có tổng diện tích 505,65 ha, dự kiến đóng góp cho ngân sách hơn 22.540 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và mở rộng không gian đô thị của thành phố.

NHIỀU DỰ ÁN QUY MÔ LỚN CHỜ ĐƯỢC GIAO ĐẤT

Theo UBND TP. Hải Phòng, nhóm các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa giao đất gồm 32 dự án, trong đó có 2 dự án đấu giá quyền sử dụng đất và 30 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổng diện tích các dự án đạt 505,65ha (bao gồm 167,97ha đất ở), tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu nộp ngân sách khoảng 22.540,65 tỷ đồng.

Tại khu vực Đông Hải Phòng, nhiều dự án quy mô lớn đang được thành phố ưu tiên hoàn thiện thủ tục nhằm sớm đưa nguồn lực đất đai vào khai thác, đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Nổi bật là dự án đấu giá khu nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên) với quy mô 47,28ha (trong đó có 21,53 ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng 420,81 tỷ đồng. Thành phố đã hoàn thành công tác tính giá đất trong quý 1/2026 và dự kiến thu hơn 4.841 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 2/2026.

Một dự án khác tại khu vực Bắc sông Cấm là công trình hỗn hợp cao tầng có nhà ở và thương mại dịch vụ tại lô đất L.14.CTHH-01 (giai đoạn 3) có diện tích 3,25ha (trong đó 1,23ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng 28,93 tỷ đồng, dự kiến nộp hơn 1.318 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 2/2026.

Trong nhóm các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại xã Đồng Thái và xã An Đồng, huyện An Dương (nay là phường An Hải) được xem là một trong những dự án trọng điểm. Dự án có diện tích 64,19ha (gồm 17ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng lên tới 4.263,76 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành xác định giá đất trong quý 4/2026, dự án dự kiến nộp hơn 2.932 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 1/2027.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại phường An Dương có quy mô 42,08ha (trong đó diện tích đất ở 16,64 ha), tổng mức đầu tư hạ tầng của dự án là 3.800 tỷ đồng, dự kiến đóng góp hơn 1.913 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại khu vực trung tâm thành phố, dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 ô phố A2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân (số 150 Tô Hiệu) có diện tích 1,46ha (trong đó 1,2ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng 14,33 tỷ đồng, dự kiến nộp 480 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong quý 1/2027.

Cùng với đó, dự án nhà ở thương mại phục vụ chỉnh trang đô thị ven sông Lạch Tray tại phường Hưng Đạo có diện tích 1,99ha (gồm 1,14ha đất ở) tổng mức đầu tư hạ tầng 238,25 tỷ đồng và dự kiến đóng góp hơn 170 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án chỉnh trang đô thị tại khu dân cư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa (nay thuộc phường Dương Kinh), quy mô dự án đạt 6,58ha (trong đó có 2,28ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng là 741,28 tỷ đồng, dự kiến nộp hơn 227 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Theo UBND TP. Hải Phòng, các dự án phát triển đô thị này đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và hoàn thiện thủ tục xác định giá đất. Thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ nhằm bảo đảm hoàn thành các mốc thời gian đã đề ra, thực hiện giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

MỞ RỘNG QUỸ ĐẤT ĐÔ THỊ VỀ PHÍA TÂY HẢI PHÒNG

Trong khi Đông Hải Phòng tập trung nhiều dự án đô thị quy mô lớn và có giá trị thu ngân sách cao, khu vực Tây Hải Phòng lại nổi bật với hàng loạt dự án khu dân cư, khu đô thị mới trải rộng trên địa bàn các khu vực thuộc Hải Dương trước đây. Đứng đầu là là dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công - giai đoạn 2 tại phường Kinh Môn có diện tích 74,7ha (trong đó 20,2ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng hơn 821 tỷ đồng, dự kiến nộp ngân sách 2.020 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại khu vực Hải Dương, dự án Khu đô thị mới Xuân Dương có quy mô 30,6ha (bao gồm 7,1ha đất ở), dự kiến đóng góp 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu đô thị mới Thạch Khôi có diện tích 30,1ha (gồm 9,2ha đất ở), dự kiến nộp 920 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu dân cư đô thị Nam cầu Hàn có diện tích 12,9ha (trong đó 4,4ha đất ở), dự kiến nộp 700 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, tại khu vực phía Tây Hải Phòng còn có các dự án bất động sản quy mô nhỏ hơn như các dự án khu dân cư mới tại các xã phường Việt Hòa, Thanh Bình, Ngọc Sơn, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ và Kim Thành. Các dự án này dự kiến đóng góp cho ngân sách từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng mỗi dự án.

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, trong các dự án bất động sản trên, nhiều dự án hiện đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhưng vẫn đang trong quá trình xác định giá đất cụ thể. Một số dự án khác chưa được giao đất do còn tồn tại các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục pháp lý.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định giá đất theo đúng tiến độ. Đồng thời, các địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, việc đẩy nhanh tiến độ giao đất cho 32 dự án không chỉ nhằm tạo nguồn thu ngân sách từ đất đai mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị của Hải Phòng sau sáp nhập. Khi các dự án được triển khai đồng bộ, thành phố sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và các công trình động lực, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và thị trường bất động sản.

Với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu hơn 22.540 tỷ đồng, nhóm 32 dự án này được xem là một trong những nguồn lực tài chính quan trọng của Hải Phòng trong giai đoạn tới. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ hàng đầu khu vực phía Bắc.

[Bài 1] Hải Phòng Thu hơn 8.000 tỷ đồng từ 18 dự án đã giao đất

06:00, 16/06/2026

[Bài 1] Hải Phòng Thu hơn 8.000 tỷ đồng từ 18 dự án đã giao đất

Hải Phòng dự kiến điều chỉnh hệ số giá đất sát giá thực tế

10:39, 12/06/2026

Hải Phòng dự kiến điều chỉnh hệ số giá đất sát giá thực tế

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

17:16, 19/05/2026

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Từ khóa:

Đã lựa chọn được nhà đầu tư đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đông Hải Phòng dự án nhà ở Hải Phòng giải phóng mặt bằng Hải Phòng Sớm giao đất Tây Hải Phòng

Chủ đề:

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ loạt 72 dự án bất động sản

Đọc thêm

Quy định thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở 7 tầng trở lên từ 1/7

Quy định thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở 7 tầng trở lên từ 1/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc quản lý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, trong đó nêu rõ yêu cầu thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở từ 7 tầng trở lên, áp dụng từ ngày 1/7/2026…

Flamingo Maison 108 xác lập dấu ấn với chứng nhận EDGE Advanced

Flamingo Maison 108 xác lập dấu ấn với chứng nhận EDGE Advanced

Khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành thước đo mới của bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc tiếp tục ghi dấu ấn khi chính thức đón nhận chứng nhận EDGE Advanced từ IFC.

Mô hình quỹ đất R4 và chiến lược chứng khoán nhà ở cho thuê: Kinh nghiệm Trung Quốc và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Mô hình quỹ đất R4 và chiến lược chứng khoán nhà ở cho thuê: Kinh nghiệm Trung Quốc và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Việt Nam cần nghiên cứu luật hóa một loại hình quỹ đất đặc chủng trong Luật Đất đai và Luật Nhà ở, tương tự như mô hình R4. Quỹ đất này phải được quy hoạch tại các vị trí tiếp cận gần với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao (như Hòa Lạc, Thủ Đức) hoặc dọc các trục giao thông công cộng lớn (Metro số 1, số 2). Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất với tiền sử dụng đất ở mức tối thiểu để triệt tiêu chi phí gốc, nhưng đi kèm chế tài pháp lý tối cao...

Hà Nội: Bổ sung nhiều quy định đặc thù về lựa chọn chủ đầu tư và bồi thường khi cải tạo đô thị

Hà Nội: Bổ sung nhiều quy định đặc thù về lựa chọn chủ đầu tư và bồi thường khi cải tạo đô thị

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về chính sách cải tạo chỉnh trang đô thị và phát triển TOD trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết bổ sung nhiều quy định đặc thù về lựa chọn chủ đầu tư, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo đô thị…

Cơ chế mới thúc đẩy vật liệu xây dựng tái chế, vật liệu xanh

Cơ chế mới thúc đẩy vật liệu xây dựng tái chế, vật liệu xanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 209/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng. Theo đó, Nhà nước sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với hoạt động nghiên cứu, đầu tư phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh, vật liệu nhẹ, vật liệu thông minh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PHR sẽ phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp niêm yết

2

Quy định thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở 7 tầng trở lên từ 1/7

Bất động sản

3

Đà Nẵng ban hành nghị quyết về chính sách phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Kinh tế số

4

Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc muốn đầu tư 800 triệu USD vào thủ phủ công nghiệp Việt Nam

Kinh tế số

5

Pháp luật phải đi trước, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy