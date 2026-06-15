Cổ phiếu khai thác vàng hé lộ điểm bất thường trên thị trường vàng

Ông Brian Laks, Giám đốc đầu tư của Old West Investment
Management, đã đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp khai thác vàng trong hơn một thập
kỷ qua. Với nhà đầu tư chuyên tìm kiếm tài sản bị định giá thấp này, nhóm cổ
phiếu vàng từng là công cụ phòng hộ trước biến động danh mục, là nơi trú ẩn
trong các giai đoạn bất ổn địa chính trị và mang lại lợi nhuận ổn định.
KHÔNG CÒN THEO LOGIC QUEN THUỘC
Tuy nhiên, cách nhìn nhận đó đã thay đổi trong năm ngoái,
khi vàng không còn vận động theo logic quen thuộc. Giá vàng và các cổ phiếu
liên quan bắt đầu tăng “nóng”, liên tục lập kỷ lục và biến động mạnh theo tâm
lý thị trường, giống cách các cổ phiếu meme thường tăng giảm theo làn sóng đầu
cơ hơn là yếu tố nền tảng.
Diễn biến bất thường này khiến ông Laks bắt đầu giảm
tỷ trọng đầu tư của Old West vào nhóm cổ phiếu khai thác vàng.
Không chỉ Old West, một số công ty quản lý tài sản khác như
Tuttle Capital Management và Purpose Investments cũng đã rút bớt vốn khỏi các
doanh nghiệp khai thác vàng, đồng thời chuyển sang tìm nơi trú ẩn ở những nhóm
cổ phiếu khác.
“Giao dịch vàng hiện nay không còn giống như 10 năm trước”,
ông Laks nhận xét với hãng tin Bloomberg.
Trong bối cảnh chiến tranh ở Iran và những tuyên bố trên mạng
xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rung chuyển thị trường chứng khoán,
nhà đầu tư lẽ ra sẽ tìm đến vàng như một công cụ phòng vệ trước bất ổn. Tuy
nhiên, kim loại quý này lại diễn biến trái với vai trò tài sản trú ẩn truyền thống,
khi ghi nhận giá giảm kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2. Một chỉ số của
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) theo dõi nhóm cổ phiếu khai thác vàng
đã giảm 31%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 8% kể từ cuối tháng 2.
Cổ phiếu khai thác vàng cũng biến động theo cách trái ngược
với kỳ vọng thông thường. Thay vì tăng giá khi căng thẳng địa chính trị leo
thang, nhóm cổ phiếu này lại giảm mỗi khi xuất hiện tin tức xung đột ở Trung
Đông trở nên nghiêm trọng hơn, rồi phục hồi ngay khi các tiêu đề báo chí phát
tín hiệu căng thẳng hạ nhiệt.
Tuần trước, cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng giảm
4,8% trong phiên ngày thứ Tư, sau khi ông Trump tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tấn
công nhằm vào Iran và tấn công “rất mạnh”. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này bật
tăng trở lại trong phiên kế tiếp, khi ông Trump đảo ngược quyết định và hủy các
cuộc không kích, với lý do đàm phán hòa bình đã đạt tiến triển. Đến cuối phiên
ngày thứ Sáu, cổ phiếu khai thác vàng tăng 3,6% nhờ thông tin Mỹ và Iran đang
tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình tạm thời.
Đầu năm nay, Tuttle Capital phân bổ khoảng 15% danh mục của
quỹ chủ động vào các cổ phiếu liên quan đến vàng và bạc. Tuy nhiên, theo CEO
Matthew Tuttle, kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra, công ty đã giảm tỷ trọng này
xuống còn 5%.
Để giảm bớt rủi ro, Tuttle Capital chuyển một phần vốn sang
chiến lược được gọi là HALO, viết tắt của “high asset and low obsolescence”.
Chiến lược này tập trung vào những doanh nghiệp sở hữu nhiều tài sản hữu hình
và ít có nguy cơ bị các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới làm gián đoạn hoặc
thay thế.
ĐẶT CƯỢC VÀO LẠM PHÁT
Một vấn đề lâu nay khi đầu tư vào cổ phiếu khai thác vàng là
bản thân vàng vốn là tài sản khó dự đoán. Dù đà tăng gần đây khiến thị trường
liên tưởng tới cổ phiếu meme, biến động của vàng chủ yếu vẫn chịu chi phối bởi
tâm lý nhà đầu tư và các yếu tố kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lãi suất và kỳ vọng
lạm phát.
Trong năm nay, cổ phiếu khai thác vàng chịu sức ép từ giá
năng lượng tăng mạnh và nỗi lo lạm phát nóng lên. Lạm phát tăng có thể khiến Cục
Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất. Đây là diễn biến bất lợi đối với vàng,
bởi khi lãi suất tăng, các tài sản sinh lời như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn
so với kim loại quý này.
Bên cạnh đó, giá cả leo thang cũng làm tăng chi phí đầu
vào của các doanh nghiệp khai thác vàng. Vì vậy, một số nhà đầu tư đang điều chỉnh
vị thế đối với nhóm cổ phiếu này dựa trên kỳ vọng về lạm phát và lãi suất.
“Ở thời điểm hiện tại, vàng đang được giới đầu cơ sử dụng
nhiều hơn như một công cụ đặt cược vào những biến động ngắn hạn của lãi suất”,
ông Chris Mancini, phó giám đốc danh mục đầu tư của Gabelli Gold Fund, nhận
xét. Ông Mancini cho biết dòng vốn ra vào quỹ của công ty gần như không biến động đáng kể
trong ba tháng qua.
“Nhà đầu tư gần như đang đứng yên, chờ xem mọi chuyện sẽ diễn
biến ra sao”, ông Mancini nói.
Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng chọn cách chờ đợi.
Sau khi hút vốn vào đầu năm, quỹ hoán đổi danh mục VanEck Gold Miners ETF đã
ghi nhận ba tháng rút vốn liên tiếp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Theo ông
Andrew Musgraves, Giám đốc sản phẩm của VanEck, sau một năm tăng giá mạnh, cổ
phiếu khai thác vàng trở thành tài sản dễ bán để thu tiền mặt khi nhà đầu tư cần
thanh khoản.
Sự thay đổi trong cách thị trường nhìn nhận cổ phiếu khai
thác vàng bắt đầu từ năm 2025, khi nhóm này dần mang đặc điểm của một tài sản
ưa rủi ro. Sau nhiều năm tăng trưởng kém hơn thị trường chứng khoán nói chung,
vàng bắt đầu tăng giá mạnh từ năm 2025. Tốc độ tăng nhanh và mạnh đến mức khiến
nhiều nhà đầu tư liên tưởng tới các cổ phiếu meme. Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng
USD suy yếu và nhu cầu mua vào lớn hơn từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.
Năm ngoái, giá vàng tăng 65%, trong khi chỉ số NYSE theo dõi
nhóm doanh nghiệp khai thác vàng tăng 155% - mức tăng theo năm lớn nhất từ trước
tới nay. Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác như Newmont, Barrick Mining và
Agnico Eagle Mines đều tăng ít nhất 116% trong năm ngoái. Lợi nhuận của các
công ty này cũng tăng mạnh nhờ chi phí vẫn được kiểm soát.
Theo ông Derek Benedet, giám đốc danh mục đầu tư của Purpose
Investments, công ty này vẫn nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác
vàng quy mô lớn và có chi phí thấp như Barrick. Tuy nhiên, Purpose Investments
đồng thời chuyển thêm vốn sang cổ phiếu tiện ích để hạn chế rủi ro biến động thị
trường.
Trong khi đó, Tuttle đã tăng tỷ trọng
vào nhóm cổ phiếu năng lượng và tiện ích thêm 5 điểm phần trăm, vì đây là những
lĩnh vực ít có nguy cơ bị AI làm gián đoạn. Old West cũng đang rót vốn vào cổ
phiếu doanh nghiệp liên quan kim loại đồng và khí đốt tự nhiên, do nhu cầu đối
với các hàng hóa này gắn với sự phát triển của trung tâm dữ liệu và được kỳ vọng
tăng nhờ làn sóng bùng nổ AI.
“Ở thời điểm hiện tại, việc đặt cược vào vàng đòi hỏi nhà đầu
tư phải có góc nhìn ngược chiều với phần lớn thị trường”, ông Benedet nói thêm.
Dù vậy, đây không phải lần đầu cổ phiếu khai thác vàng diễn
biến trái với kỳ vọng thông thường trong những năm gần đây. Nhóm cổ phiếu này từng
giảm khi đại dịch Covid-19 mới bùng phát, sau đó phục hồi và cuối cùng tăng mạnh.
Vì vậy, một số nhà đầu tư vẫn hy vọng kịch bản tương tự có thể lặp lại, khi những
yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng quay trở lại.
“Một khi những nhiễu động hiện nay qua đi, thị trường sẽ quay lại quan tâm tới nhóm cổ phiếu khai thác vàng”, ông
Musgraves của VanEck nhận định.