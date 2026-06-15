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Cổ phiếu lớn chặn mốc 1800 điểm, thị trường vẫn tăng “rôm rả”

Kim Phong

15/06/2026, 15:28

VIC, VHM và nhóm dầu khí giảm mạnh khiến VN-Index không thể chinh phục nổi mốc 1800, dù kết phiên chỉ số đã đạt 1799,31 điểm. Thị trường vẫn rất tích cực khi độ rộng mở rộng hơn phiên sáng ngay cả khi thanh khoản sụt giảm.

Vn-Index dao động mạnh hôm nay nhưng vẫn thất bại tại mốc 1800 điểm vì cổ phiếu trụ.
Vn-Index dao động mạnh hôm nay nhưng vẫn thất bại tại mốc 1800 điểm vì cổ phiếu trụ.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 19/30 cổ phiếu tăng giá cao hơn mức chốt buổi sáng. Không chỉ vậy, độ rộng sàn HoSE đạt 199 mã tăng/94 mã giảm so với 180 mã tăng/103 mã giảm trước đó. Số cổ phiếu tăng giá vượt 2% tăng từ 39 mã lên 60 mã…

Rõ ràng là cổ phiếu tiến triển giá tốt hơn phiên sáng, nhưng chỉ số vẫn không phản ánh hết được sức mạnh. Ảnh hưởng của nhóm vốn hóa lớn là rất rõ. VHM chiều nay sụt giảm thêm 1,02% nữa, đóng cửa dưới tham chiếu 1,87%. VIC lùi thêm một bước giá, chốt giảm 1,48%. VCB cũng lùi 0,48% để rơi về tham chiếu. Dầu khí có BSR yếu thêm, đóng cửa giảm 5,69%. PLX giảm tiếp còn -3,87%. Duy nhất GAS nhích lên được 1 bước giá buổi chiều nhưng vẫn giảm 2,94%...

Nhóm này khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, co hẹp mức tăng chung cuộc còn +7,66 điểm tương đương 0,43%. Chỉ số từ 1h25 đến 1h35 chiều nay đã vượt qua ngưỡng 1800 điểm, lên cao nhất 1802,22 điểm nhưng sau đó lại lùi xuống. Ảnh hưởng của VHM rất rõ khi trụ này cũng đạt giá cao nhất buổi chiều cùng thời điểm.

Thanh khoản nhóm VN30 phiên chiều khá đuối, chỉ đạt hơn 4.296 tỷ đồng, giảm mạnh 25% so với phiên sáng. Một trong những nguyên nhân là thanh khoản nhóm ngân hàng không tốt. Tính chung cả ngày, giao dịch các mã ngân hàng blue-chips giảm tới 30% so với phiên cuối tuần trước.

Mặc dù thanh khoản không tốt nhưng mặt bằng giá cổ phiếu VN30 lại cao hơn buổi sáng, cho thấy có yếu tố tiết cung rõ rệt. Sự hưng phấn giúp nhà đầu tư nâng lệnh mua lên, nhưng bên bán không có nhiều hàng chặn bán nên thanh khoản khớp được nhỏ, nhưng giá vẫn được đẩy lên cao. Nhiều cổ phiếu tăng thêm khá ấn tượng như HPG leo dốc 1,67% nữa, đóng cửa tổng cộng +4,96%. MWG tăng thêm 1,15% thành +3,93%. SSB tăng thêm 1,71% thành +2,06%. TCB tăng thêm 1,12% thành +1,44%...

VnEconomy

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự: Tổng thanh khoản sàn HoSE phiên chiều giảm 20% so với buổi sáng, nhưng độ rộng tốt hơn hẳn. Nếu như phiên sáng sàn này mới có 14 cổ phiếu tăng giá trên 1% với thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thì kết phiên là 24 mã. Loạt cổ phiếu mạnh hàng đầu với giao dịch rất lớn là VIX tăng 3,23%, HPG tăng 4,96%, SSI tăng 3,44%, MWG tăng 3,93%, VND tăng 3,51%, GEX tăng 3,73%, GMD tăng 4,74%, VCK tăng 2,84%. Các cổ phiếu này đều đạt thanh khoản trên 300 tỷ đồng mỗi mã. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ kịch trần có CTS, HID, TCX, VPX, GEL, LDG, HVN.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều có giao dịch thỏa thuận mua ròng hơn 4.300 tỷ đồng ở VIC trong ít phút cuối. Giao dịch này đảo ngược hoàn toàn vị thế bán ròng buổi sáng. Tính chung cả ngày, khối ngoại mua ròng 4.060,7 tỷ đồng trong đó VIC được mua ròng 4.391,4 tỷ. Như vậy nếu không tính thỏa thuận VIC thì khối này vẫn bán ròng nhẹ. Các cổ phiếu khác được mua ròng đáng chú ý là HPG +166,8 tỷ, MWG +128,3 tỷ, GMD +117,6 tỷ, VJC +94 tỷ, VIX +45,3 tỷ. Phía bán ròng có VHM -190 tỷ, VPB -117,4 tỷ, VCB -93,9 tỷ, MBB -89,5 tỷ, HDB -68 tỷ, ACB -64 tỷ.

Phiên tăng mạnh hôm nay có thể là tín hiệu khá tốt khi thị trường thực sự có phản ứng với thông tin hỗ trợ liên quan đến triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông. Lẽ ra VN-Index đã có thể phản ánh sát hơn nếu không có sự kiềm chế từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy với nhà đầu tư, giá cổ phiếu tăng có hiệu ứng tâm lý tốt hơn chỉ số. Thêm nữa tổng thể giá trị giao dịch 3 sàn đạt 27.205 tỷ đồng, tăng 52% so với phiên trước và tăng 78% so với trung bình tuần trước, cho thấy dòng tiền có tín hiệu quay lại.

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Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip nhận định chứng khoán Thanh khoản thị trường thị trường chứng khoán VN-Index 1800 điểm

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