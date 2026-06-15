Nhà đầu tư ngoại ồ ạt bán tài sản Indonesia

Đây là một trong những
làn sóng bán tài sản Indonesia lớn nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh giới
đầu tư ngày càng lo ngại về định hướng chính sách mới của chính quyền Tổng thống
Prabowo Subianto tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
ÁP LỰC RÚT VỐN LỚN
Theo phân tích của tờ báo Financial Times dựa trên dữ liệu giao dịch,
từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,9 tỷ USD cổ phiếu
Indonesia. Đây là làn sóng bán tháo mạnh nhất kể từ ít nhất năm 1996.
Áp lực
rút vốn này góp phần kéo chỉ số Jakarta Composite Index (JCI), chỉ số chứng
khoán chính của Indonesia, giảm 32%. Theo đó, Indonesia trở thành thị trường chứng
khoán giảm mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến nay.
Đồng rupiah cũng đang chịu áp lực mất giá mạnh. Đồng rupiah
hiện giao dịch sát mức thấp kỷ lục so với USD, thậm chí còn yếu hơn nhiều so với
giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á cuối thập niên 1990. Thời điểm đó là
giai đoạn dòng vốn ồ ạt tháo chạy khỏi nhiều nền kinh tế châu Á, khiến các đồng
tiền trong khu vực mất giá mạnh và kinh tế rơi vào suy thoái. Indonesia khi đó
cũng là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất.
Từ đầu năm đến nay, đồng rupiah đã mất 7,3% giá trị, thuộc
nhóm tiền tệ giảm mạnh nhất châu Á, với mức giảm gần tương đương đồng rupee của
Ấn Độ. Trong khi đó, giá trái phiếu Indonesia cũng đã rơi xuống mức thấp nhất
trong nhiều năm.
“Nhiều năm qua, Indonesia đã nỗ lực xây dựng niềm tin của
nhà đầu tư vào các cơ quan tài chính và điều hành chính sách chủ chốt. Niềm tin
này không dễ có được, nhưng hiện đang trở nên mong manh. Nếu đánh mất niềm tin
đó, Indonesia có thể mất nhiều thời gian để khôi phục”, ông Alan Siow, giám đốc tại công ty quản lý
tài sản Ninety One, nhận xét với Financial Times.
Ông Prabowo lên nắm quyền vào cuối năm 2024. Từ đó đến nay,
một số chính sách của ông đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Đáng chú ý là các
chương trình phúc lợi quy mô lớn, đòi hỏi nguồn ngân sách đáng kể, cùng với chủ
trương tăng vai trò của nhà nước trong lĩnh vực hàng hóa - một trụ cột quan trọng
của kinh tế Indonesia.
Trong đó, chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học trị
giá 15 tỷ USD là một trong những chính sách gây chú ý nhất. Tuy nhiên, chương
trình này bị chỉ trích vì triển khai chưa hiệu quả, làm dấy lên nghi ngại trong
giới đầu tư và các nhà kinh tế về khả năng thực hiện những chính sách quy mô lớn
của chính phủ.
Ông Prabowo đặt mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế
hàng năm lên 8%, từ mức khoảng 5% hiện nay. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích,
việc ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nhanh đang làm dấy lên lo ngại rằng một số cơ
quan quan trọng, trong đó có ngân hàng trung ương, có thể chịu thêm sức ép
trong quá trình hoạch định chính sách.
Trong tháng này, Quốc hội Indonesia đã thông qua một đạo luật
mở rộng nhiệm vụ của ngân hàng trung ương. Theo quy định mới, bên cạnh mục tiêu
ổn định đồng rupiah, Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) còn được giao thêm vai
trò hỗ trợ tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Năm ngoái, ông Prabowo thay Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani
Indrawati, người có nhiều năm giữ vai trò quan trọng trong điều hành chính sách
tài khóa và được biết đến với quan điểm đề cao kỷ luật ngân sách. Người kế nhiệm
là ông Purbaya Yudhi Sadewa, một quan chức có xu hướng ưu tiên thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế hơn.
Theo ông Fakhrul Fulvian, nhà kinh tế trưởng tại công ty
Trimegah Sekuritas, Chính phủ Indonesia đang triển khai nhiều chính sách cùng
lúc trong thời gian ngắn, nhưng thông điệp chưa được truyền đạt đủ rõ ràng với
thị trường.
“Vấn đề lớn nhất là sự khó đoán”, ông Fakhrul chỉ ra.
NIỀM TIN LUNG LAY
Xung đột ở Trung Đông cũng làm gia tăng áp lực lên ngân sách
Indonesia. Nước này hiện vẫn trợ giá mạnh cho nhiên liệu. Jakarta cam kết duy
trì các khoản trợ cấp này nhằm hỗ trợ người dân, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt
tăng và sức mua suy yếu. Tuy nhiên, chính sách này cũng khiến ngân sách chịu
thêm áp lực, khi thâm hụt tài khóa đã tiến gần mức trần 3% do chính phủ tự đặt
ra.
“Giá dầu tăng đã khiến áp lực lên ngân sách và tỷ giá của
Indonesia lớn hơn”, bà Emily Fletcher nhận định”, bà Emily Fletcher, đồng quản
lý quỹ BlackRock Frontiers Investment Trust, quỹ hiện đang đầu tư tại
Indonesia, nhận định. Theo bà, điều thị trường quan tâm nhất hiện nay là liệu
Indonesia có thể đảm bảo được các mục tiêu tài khóa hay không.
Áp lực này cũng thể hiện trên thị trường trái phiếu. Tỷ lệ
trái phiếu chính phủ Indonesia do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ hiện chỉ còn gần
12,5%, mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2009. Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư ngoại
đã rút 648 triệu USD khỏi thị trường này, mức rút vốn mạnh nhất kể từ năm 2022.
Trong tháng trước, dự trữ ngoại hối của Indonesia giảm xuống
còn 144,9 tỷ USD, gần mức thấp nhất trong 2 năm. Mức sụt giảm này là mạnh nhất
trong 13 năm, khi BI phải bán ngoại tệ để hỗ trợ đồng rupiah.
Giới phân tích nhận định thị trường Indonesia nhiều khả năng
sẽ còn biến động trong vài tuần tới, do một số sự kiện quan trọng sắp diễn ra.
Cuối tháng này, nhà cung cấp chỉ số MSCI sẽ quyết định liệu
Indonesia có được giữ trong nhóm “thị trường mới nổi” hay bị chuyển xuống nhóm
“thị trường cận biên”. Nếu bị hạ phân loại, thị trường Indonesia có thể chịu
thêm áp lực bán, do một số quỹ đầu tư theo chỉ số MSCI sẽ phải điều chỉnh danh
mục.
Trước đó, MSCI từng bày tỏ lo ngại về tình trạng sở hữu cổ
phần quá tập trung và mức độ minh bạch của thị trường Indonesia. Tổ chức này
cũng đã loại 18 cổ phiếu Indonesia khỏi các chỉ số của mình.
Trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm S&P được dự báo sẽ
công bố đánh giá về Indonesia trong tháng này. Trước đó, Moody’s và Fitch đã hạ
triển vọng tín nhiệm của Indonesia, dù vẫn giữ nguyên xếp hạng. Các đơn vị này
cho biết quyết định trên phản ánh lo ngại về môi trường chính sách khó dự báo
và chất lượng quản trị của Indonesia.
Dù vậy, một số tín hiệu gần đây cho thấy chính phủ Indonesia
đang tìm cách trấn an nhà đầu tư. Tại một phiên điều trần trước Quốc hội hôm thứ
Tư tuần trước (10/6), Bộ trưởng Tài chính Purbaya cho biết chính phủ sẽ phối hợp
chặt chẽ với ngân hàng trung ương trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ.
Theo ông, sự phối hợp này được kỳ vọng sẽ giúp củng cố niềm tin của thị trường.
Trong tuần trước, BI bất ngờ nâng lãi suất cơ bản ngoài lịch
họp định kỳ. Động thái này giúp đồng rupiah và thị trường chứng khoán phục hồi
một phần sau các đợt giảm mạnh trước đó.
Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng.
“Nhà đầu tư lo ngại rằng một số cơ quan có vai trò quan trọng
trong việc duy trì niềm tin và sự ổn định của thị trường đang chịu thêm sức ép
từ chính quyền. Họ cũng chưa bị thuyết phục rằng chính phủ có đủ năng lực để
triển khai hiệu quả các chính sách lớn", ông Edward
Gustely, giám đốc điều hành Penida Capital, nhận định.
Vì vậy, ông Gustely cho rằng ở thời điểm này, nhiều nhà đầu tư chọn cách tạm đứng ngoài để quan sát diễn biến tiếp theo.