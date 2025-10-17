Bán "chui", lãnh đạo FID bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Hà Anh
17/10/2025, 19:36
Ngày 04/7/2025, ông Nguyễn Văn Thiện đã bán 1.176.300 cổ phiếu FID nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Thiện - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (mã FID-HNX).
Theo đó, ông Thiện bị phạt 205,9 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể: ngày 04/7/2025, ông Nguyễn Văn Thiện đã bán 1.176.300 cổ phiếu FID nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Đồng thời, ông Thiện còn chịu thêm hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.
Mới đây, FID cho biết phiên họp bất thường ĐHĐCĐ thường niên 2025 lần đầu được triệu tập vào ngày 26/9 của công ty không đủ điều kiện tiến hành.
Được biết, HNX vừa bổ sung cổ phiếu FID vào danh sách không đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ, từ ngày 11/9 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là con số âm (âm gần 6,557 tỷ đồng). Đồng thời, cổ phiếu này cũng thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch.
