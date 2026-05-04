Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bên cạnh việc đến các điểm vui chơi giải trí, người dân cũng đến các siêu thị, trung tâm thương mại tham quan, mua sắm. Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, sức mua tại hệ thống siêu thị GO! tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Đông Nguyễn Kim Dung cho biết, lượng khách tham quan, mua sắm tại siêu thị trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ tăng khoảng 30% so với dịp cuối tuần bình thường.

Trong khi đó, Giám đốc siêu thị WinMart Times City Mai Ngọc Quý cho biết, doanh thu toàn hệ thống trong ngày 30/4 tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hóa đơn tăng 30% so với ngày thường và tăng 27% so với cùng kỳ, phản ánh tần suất mua sắm của khách hàng gia tăng rõ rệt.

Theo Giám đốc Marketing hệ thống siêu thị MM Mega Market Đinh Quang Khôi, chỉ trong ngày 30/4, doanh thu toàn hệ thống đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm hàng khô và hàng thiết yếu tăng gấp đôi, hàng tươi sống tăng gần 18% so với ngày thường. Ngay cả các siêu thị điện máy lớn như: Pico, MediaMart, FPT Shop... cũng nườm nượp người đến mua sắm trong những ngày nghỉ lễ.

Đến ngày 3/5 – ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm, nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM vẫn nhộn nhịp người mua sắm. Tại các hệ thống như Co.opmart, Big C, Lotte Mart, Emart, Aeon Mall…, khu vực thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn, nước giải khát và hàng tiêu dùng thiết yếu thu hút đông khách. Không ít gia đình tranh thủ mua sắm cho các bữa ăn tại nhà, đồng thời chuẩn bị thực phẩm cho những ngày làm việc trở lại sau kỳ nghỉ.

Yếu tố chính thúc đẩy sức mua trong dịp lễ xuất phát từ nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống… để phục vụ cho các hoạt động gia đình và du lịch. Mặc dù nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thị trường không ghi nhận tình trạng thiếu hụt hàng hóa hay tăng giá cục bộ. Đại diện các hệ thống phân phối nhận định, kết quả này đạt được là nhờ khâu chuẩn bị từ sớm, công tác dự báo sát nhu cầu thực tế và sự phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp.

Theo quan sát, không chỉ các mặt hàng thiết yếu, nhóm sản phẩm phục vụ giải trí và tiêu dùng nhanh như bánh kẹo, đồ ăn vặt, nước uống đóng chai, bia… cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh. Phía các hệ thống bán lẻ tại TP.HCM cho biết, đà tăng này không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng cao hơn, mà còn nhờ các hệ thống siêu thị đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi, góp phần kích cầu và chia sẻ chi phí với người tiêu dùng.

Điển hình, từ kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đến giữa tháng 5, hệ thống Co.opmart tung ra chương trình khuyến mãi với hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu với mức giảm giá sâu tới 50%. Các chương trình combo tiết kiệm, ưu đãi theo số lượng hay giảm giá đặc biệt cho sản phẩm thứ hai, thứ tư… giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn linh hoạt.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhận định sức mua tăng những ngày vừa qua cho thấy xu hướng người mua ngày càng chủ động tận dụng các chương trình khuyến mãi để tối ưu chi tiêu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với chương trình “Lễ hội trái cây nhập khẩu – Đại lễ rộn ràng, ưu đãi ngập tràn”, điểm nhấn kích cầu không chỉ ở mức giảm giá mà còn ở hoạt động dùng thử sản phẩm được tổ chức xuyên, giúp người mua trực tiếp cảm nhận chất lượng trước khi quyết định chọn hàng. Đây được xem là cách kích cầu hiệu quả, giảm tâm lý đắn đo của người tiêu dùng.

Đồng tình, ông Đàm Đức Anh, Giám đốc Vùng siêu thị WinMart, cho biết trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, đặc biệt là các chương trình như mua hàng tặng quà, mua nhiều hơn với giá tốt hơn…

Các chương trình ưu đãi này giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí trong bối cảnh chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, yếu tố nguồn gốc rõ ràng, chất lượng sản phẩm ngày càng được chú trọng. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu, có kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn.

Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, trong dịp nghỉ lễ năm nay, WinMart tập trung áp dụng các chương trình khuyến mãi với mức ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và áp dụng các mức ưu đãi theo thùng/lốc cho nhóm đồ uống giải khát dịp đầu hè.

“Các chương trình được thiết kế dựa trên xu hướng tiết kiệm và tối ưu hóa hóa đơn của người tiêu dùng. Cùng với đó là việc tối ưu hóa giá trị, thay vì giảm giá đơn lẻ, chúng tôi đẩy mạnh mua theo combo và tặng kèm sản phẩm, giúp gia tăng giá trị cho khách hàng”, ông Đàm Đức Anh cho biết.

Hệ thống AEON Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách đến các Trung tâm thương mại, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị tăng mạnh, từ 10 - 25% theo từng khu vực. Nhóm thực phẩm được tiêu thụ mạnh, bao gồm hoa quả tươi, nước giải khát, kem, bên cạnh thực phẩm chế biến sẵn (Delica) và thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu tổ chức tiệc gia đình và BBQ.

Để kích cầu tiêu dùng, AEON Việt Nam triển khai chương trình hàng loạt các chương trình ưu đãi khi áp dụng đồng giá và giảm đến 50% đối với mặt hàng thời trang và đồ dùng hè. Trong khi đó, Lotte Mart tập trung vào chiến lược giá trực diện với các sản phẩm giảm sâu và “mua 1 tặng 1”, đánh mạnh vào quyết định mua nhanh.

Có thể thấy, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng ngày càng linh hoạt, việc kết hợp giữa nghỉ ngơi và mua sắm đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người dân. Các chương trình khuyến mãi quy mô lớn trong dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ sôi động, tạo thêm sức bật cho nền kinh tế nội địa.

Cùng với đó, việc các hệ thống bán lẻ hiện đại tổ chức những đợt khuyến mãi quy mô lớn không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch. Trong bối cảnh du lịch đô thị ngày càng gắn với trải nghiệm mua sắm, bán lẻ đang trở thành một “sản phẩm phụ trợ” quan trọng, giúp hoàn thiện hành trình của du khách khi đến Việt Nam.