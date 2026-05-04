Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…
Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bên cạnh việc
đến các điểm vui chơi giải trí, người dân cũng đến các siêu thị, trung tâm
thương mại tham quan, mua sắm. Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt
Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, sức mua tại hệ thống siêu thị GO! tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tương tự, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Đông Nguyễn Kim
Dung cho biết, lượng khách tham quan, mua sắm tại siêu thị trong ngày đầu kỳ
nghỉ lễ tăng khoảng 30% so với dịp cuối tuần bình thường.
Trong khi đó, Giám đốc
siêu thị WinMart Times City Mai Ngọc Quý cho biết, doanh thu toàn hệ thống trong
ngày 30/4 tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Số
lượng hóa đơn tăng 30% so với ngày thường và tăng 27% so với cùng kỳ, phản ánh
tần suất mua sắm của khách hàng gia tăng rõ rệt.
Theo Giám đốc Marketing hệ thống siêu thị MM Mega Market
Đinh Quang Khôi, chỉ trong ngày 30/4, doanh thu toàn hệ thống đã tăng hơn 50%
so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm hàng khô và hàng thiết yếu tăng gấp
đôi, hàng tươi sống tăng gần 18% so với ngày thường. Ngay cả các siêu thị điện
máy lớn như: Pico, MediaMart, FPT Shop... cũng nườm nượp người đến mua sắm
trong những ngày nghỉ lễ.
Đến ngày 3/5 – ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm,
nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM vẫn nhộn nhịp người mua sắm. Tại
các hệ thống như Co.opmart, Big C, Lotte Mart, Emart, Aeon Mall…, khu vực thực
phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn, nước giải khát và hàng tiêu dùng thiết yếu thu
hút đông khách. Không ít gia đình tranh thủ mua sắm cho các bữa ăn tại nhà, đồng
thời chuẩn bị thực phẩm cho những ngày làm việc trở lại sau kỳ nghỉ.
Yếu tố chính thúc đẩy sức mua trong dịp lễ xuất phát từ nhu
cầu mua sắm thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống… để phục vụ cho
các hoạt động gia đình và du lịch. Mặc dù nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thị trường
không ghi nhận tình trạng thiếu hụt hàng hóa hay tăng giá cục bộ. Đại diện các
hệ thống phân phối nhận định, kết quả này đạt được là nhờ khâu chuẩn bị từ sớm,
công tác dự báo sát nhu cầu thực tế và sự phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp.
Theo quan sát, không chỉ các mặt hàng thiết yếu, nhóm sản phẩm
phục vụ giải trí và tiêu dùng nhanh như bánh kẹo, đồ ăn vặt, nước uống đóng
chai, bia… cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh. Phía các hệ thống bán lẻ tại TP.HCM
cho biết, đà tăng này không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng cao hơn, mà còn nhờ
các hệ thống siêu thị đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi, góp phần
kích cầu và chia sẻ chi phí với người tiêu dùng.
Điển hình, từ kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đến giữa tháng 5,
hệ thống Co.opmart tung ra chương trình khuyến mãi với hơn 10.000 mặt hàng thiết
yếu với mức giảm giá sâu tới 50%. Các chương trình combo tiết kiệm, ưu đãi theo
số lượng hay giảm giá đặc biệt cho sản phẩm thứ hai, thứ tư… giúp người tiêu
dùng có thêm lựa chọn linh hoạt.
Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhận
định sức mua tăng những ngày vừa qua cho thấy xu hướng người mua ngày càng chủ
động tận dụng các chương trình khuyến mãi để tối ưu chi tiêu nhưng vẫn đảm bảo
chất lượng sản phẩm.
Với chương trình “Lễ hội trái cây nhập khẩu – Đại lễ rộn
ràng, ưu đãi ngập tràn”, điểm nhấn kích cầu không chỉ ở mức giảm giá mà còn ở hoạt
động dùng thử sản phẩm được tổ chức xuyên, giúp người mua trực tiếp cảm nhận chất
lượng trước khi quyết định chọn hàng. Đây được xem là cách kích cầu hiệu quả,
giảm tâm lý đắn đo của người tiêu dùng.
Đồng tình, ông Đàm Đức Anh, Giám đốc Vùng siêu thị WinMart,
cho biết trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, người tiêu dùng ngày
càng quan tâm đến các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, đặc biệt là các chương
trình như mua hàng tặng quà, mua nhiều hơn với giá tốt hơn…
Các chương trình ưu
đãi này giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí trong bối cảnh chi tiêu được kiểm
soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, yếu tố nguồn gốc rõ ràng, chất lượng sản phẩm ngày
càng được chú trọng. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu,
có kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn.
Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, trong dịp nghỉ lễ năm
nay, WinMart tập trung áp dụng các chương trình khuyến mãi với mức ưu đãi lên đến
50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và áp dụng các mức ưu đãi theo thùng/lốc cho
nhóm đồ uống giải khát dịp đầu hè.
“Các chương trình được thiết kế dựa trên xu
hướng tiết kiệm và tối ưu hóa hóa đơn của người tiêu dùng. Cùng với đó là việc tối
ưu hóa giá trị, thay vì giảm giá đơn lẻ, chúng tôi đẩy mạnh mua theo combo và tặng
kèm sản phẩm, giúp gia tăng giá trị cho khách hàng”, ông Đàm Đức Anh cho biết.
Hệ thống AEON Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách đến các
Trung tâm thương mại, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị tăng mạnh, từ 10 -
25% theo từng khu vực. Nhóm thực phẩm được tiêu thụ mạnh, bao gồm hoa quả tươi,
nước giải khát, kem, bên cạnh thực phẩm chế biến sẵn (Delica) và thực phẩm tươi
sống phục vụ nhu cầu tổ chức tiệc gia đình và BBQ.
Để kích cầu tiêu dùng, AEON
Việt Nam triển khai chương trình hàng loạt các chương trình ưu đãi khi áp dụng
đồng giá và giảm đến 50% đối với mặt hàng thời trang và đồ dùng hè. Trong khi đó, Lotte Mart tập trung vào chiến lược giá trực diện với các sản phẩm giảm sâu và “mua 1 tặng 1”, đánh mạnh vào quyết định mua nhanh.
Có thể thấy, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng ngày càng
linh hoạt, việc kết hợp giữa nghỉ ngơi và mua sắm đang trở thành lựa chọn phổ
biến của nhiều người dân. Các chương trình khuyến mãi quy mô lớn trong dịp lễ
không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ
sôi động, tạo thêm sức bật cho nền kinh tế nội địa.
Cùng với đó, việc các hệ thống bán lẻ hiện đại tổ chức những
đợt khuyến mãi quy mô lớn không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng, mà còn góp phần
kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch. Trong bối cảnh du lịch đô
thị ngày càng gắn với trải nghiệm mua sắm, bán lẻ đang trở thành một “sản phẩm
phụ trợ” quan trọng, giúp hoàn thiện hành trình của du khách khi đến Việt Nam.
Các chương trình ưu đãi vẫn cần thiết để thúc đẩy sức mua, nhưng không còn là vũ khí vạn năng. Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, giảm giá có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ giá trị thực của sản phẩm mới giữ được khách hàng…
