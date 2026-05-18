VN-Index tiếp tục phân hóa, chờ đợi xu hướng mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/5/2026.

Trong tuần, VN-Index tăng 6,23 điểm, tương đương 0,33% lên 1921,6 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 10,93 điểm, tương đương 4,43% lên 257,42 điểm.

VN-Index tiếp tục neo giữ ở vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu trụ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục neo giữ ở vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong kênh giá 1865-1875 điểm đến 1925-1945 điểm trong một vài phiên tiếp theo. Diễn biến các nhóm cổ phiếu vẫn phân hóa mạnh với sự tăng điểm có chọn lọc ở từng cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đạt kỳ vọng lợi nhuận để cơ cấu tăng tỷ trọng tiền mặt. Bám sát các ngưỡng chặn để giảm thiểu rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ. Hạn chế mở mua mới hoặc chỉ thực hiện các hoạt động mua trading T+ trên các vị thế đang có ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”.

Thanh khoản thấp cho thấy thị trường còn thiếu động lực để vượt lên trên hẳn mức đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1908 – 1931, VN-Index cuối phiên đóng cửa tại mốc 1921,60 điểm, giảm nhẹ gần 4 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Hàng cá nhân & gia dụng… Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Tiện ích và Hóa chất có phiên giao dịch tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Thanh khoản thấp cho thấy thị trường còn thiếu động lực để vượt lên trên hẳn mức đỉnh cũ".

Vùng 1910 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong phiên 18/05

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, nhịp điều chỉnh trong phiên được thu hẹp tại đường MA5 quanh 1910 điểm và chỉ số đóng cửa phía trên vùng này. Theo đó, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản tiếp tục tăng giá với mục tiêu gần tại khu vực 1.940 điểm. Vùng 1910 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong phiên 18/05”.

Áp lực rung lắc trong phiên cuối tuần nhìn chung vẫn chưa làm thay đổi đáng kể cấu trúc xu hướng ngắn hạn của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Trên đồ thị tuần, VN-Index nối dài chuỗi 8 tuần tăng điểm liên tiếp, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục vận động theo hướng tích cực. Áp lực rung lắc trong phiên cuối tuần nhìn chung vẫn chưa làm thay đổi đáng kể cấu trúc xu hướng ngắn hạn của chỉ số.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1960 – 1980 và Hỗ trợ 1880 – 1900”.

VN-Index đóng cửa trên MA10 ngày cho thấy xu hướng tăng vẫn được giữ vững

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3,9 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1921,6 điểm. Chỉ số giảm điểm từ phiên sáng và dao động dưới mốc tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với lực bán chủ yếu tập trung tại cổ phiếu VIC. Thanh khoản thị trường cải thiện với tổng GTGD đạt 23,053 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước khi diễn biến của Vn-Index chưa có nhiều thay đổi so với dự báo của chúng tôi. Thanh khoản thị trường vẫn được duy trì và dòng tiền đang luân chuyển từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác, giúp nâng đỡ thị trường. Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa trên MA10 ngày cho thấy xu hướng tăng vẫn được giữ vững. Với việc chỉ số đã tiến gần mục tiêu 1940 - 1950, nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các phiên tăng và cân nhắc chốt lời khi thị trường tiến đến vùng mục tiêu trên”.

Khả năng lớn thị trường vẫn sẽ tiếp tục phân hóa, tăng giảm đan xen trong ngắn hạn trước khi có xu hướng mới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên hình thành nến Hammer nhờ lực cầu về cuối phiên ngày 15/5.

Ở khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI đều đang nằm ở vùng cao đi ngang cho thấy nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng ở vùng đình cũ. Tuy nhiên, đường Tenkan, MA20 và CMF vẫn đồng thuận hướng lên nên xác suất thị trường điều chỉnh mạnh và bất ngờ là khó xảy ra.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF, RSI và MACD đồng loạt hướng lên cùng với việc VN-Index vẫn đang nằm trên mây Kumo xanh mỏng khả năng lớn thị trường vẫn sẽ tiếp tục phân hóa, tăng giảm đan xen trong ngắn hạn trước khi có xu hướng mới.

Trong tuần vừa qua, VN-Index có diễn biến tăng giảm đan xen cùng với sự phân hóa giữa các nhóm ngành và bám sát khu vực đỉnh lịch sử quanh 1920. Trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho chỉ số chung nằm trên vùng 1900. Việc tăng giảm luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động tốt và chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường nên xác suất điều chỉnh mạnh và bất ngờ tại vùng đỉnh là khó có thể xảy ra. Chúng tôi khuyễn nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ trọng danh mục và ưu tiến những mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền hoặc duy trì được biên sideway như bán lẻ, ngân hàng, dầu khí”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.