Trang chủ Chứng khoán

VN-Index tiếp tục phân hóa, chờ đợi xu hướng mới

Hà Anh

18/05/2026, 07:33

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/5/2026.

Theo SSI, áp lực rung lắc trong phiên cuối tuần nhìn chung vẫn chưa làm thay đổi đáng kể cấu trúc xu hướng ngắn hạn của chỉ số.

Trong tuần, VN-Index tăng 6,23 điểm, tương đương 0,33% lên 1921,6 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 10,93 điểm, tương đương 4,43% lên 257,42 điểm.

VN-Index tiếp tục neo giữ ở vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu trụ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục neo giữ ở vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong kênh giá 1865-1875 điểm đến 1925-1945 điểm trong một vài phiên tiếp theo. Diễn biến các nhóm cổ phiếu vẫn phân hóa mạnh với sự tăng điểm có chọn lọc ở từng cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đạt kỳ vọng lợi nhuận để cơ cấu tăng tỷ trọng tiền mặt. Bám sát các ngưỡng chặn để giảm thiểu rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ. Hạn chế mở mua mới hoặc chỉ thực hiện các hoạt động mua trading T+ trên các vị thế đang có ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”.

Thanh khoản thấp cho thấy thị trường còn thiếu động lực để vượt lên trên hẳn mức đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1908 – 1931, VN-Index cuối phiên đóng cửa tại mốc 1921,60 điểm, giảm nhẹ gần 4 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Hàng cá nhân & gia dụng… Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Tiện ích và Hóa chất có phiên giao dịch tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Thanh khoản thấp cho thấy thị trường còn thiếu động lực để vượt lên trên hẳn mức đỉnh cũ".

Vùng 1910 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong phiên 18/05

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, nhịp điều chỉnh trong phiên được thu hẹp tại đường MA5 quanh 1910 điểm và chỉ số đóng cửa phía trên vùng này. Theo đó, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản tiếp tục tăng giá với mục tiêu gần tại khu vực 1.940 điểm. Vùng 1910 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong phiên 18/05”.

Áp lực rung lắc trong phiên cuối tuần nhìn chung vẫn chưa làm thay đổi đáng kể cấu trúc xu hướng ngắn hạn của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Trên đồ thị tuần, VN-Index nối dài chuỗi 8 tuần tăng điểm liên tiếp, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục vận động theo hướng tích cực. Áp lực rung lắc trong phiên cuối tuần nhìn chung vẫn chưa làm thay đổi đáng kể cấu trúc xu hướng ngắn hạn của chỉ số.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1960 – 1980 và Hỗ trợ 1880 – 1900”.

VN-Index đóng cửa trên MA10 ngày cho thấy xu hướng tăng vẫn được giữ vững

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3,9 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1921,6 điểm. Chỉ số giảm điểm từ phiên sáng và dao động dưới mốc tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với lực bán chủ yếu tập trung tại cổ phiếu VIC. Thanh khoản thị trường cải thiện với tổng GTGD đạt 23,053 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước khi diễn biến của Vn-Index chưa có nhiều thay đổi so với dự báo của chúng tôi. Thanh khoản thị trường vẫn được duy trì và dòng tiền đang luân chuyển từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác, giúp nâng đỡ thị trường. Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa trên MA10 ngày cho thấy xu hướng tăng vẫn được giữ vững. Với việc chỉ số đã tiến gần mục tiêu 1940 - 1950, nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các phiên tăng và cân nhắc chốt lời khi thị trường tiến đến vùng mục tiêu trên”.

Khả năng lớn thị trường vẫn sẽ tiếp tục phân hóa, tăng giảm đan xen trong ngắn hạn trước khi có xu hướng mới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên hình thành nến Hammer nhờ lực cầu về cuối phiên ngày 15/5.

Ở khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI đều đang nằm ở vùng cao đi ngang cho thấy nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng ở vùng đình cũ. Tuy nhiên, đường Tenkan, MA20 và CMF vẫn đồng thuận hướng lên nên xác suất thị trường điều chỉnh mạnh và bất ngờ là khó xảy ra.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF, RSI và MACD đồng loạt hướng lên cùng với việc VN-Index vẫn đang nằm trên mây Kumo xanh mỏng khả năng lớn thị trường vẫn sẽ tiếp tục phân hóa, tăng giảm đan xen trong ngắn hạn trước khi có xu hướng mới.

Trong tuần vừa qua, VN-Index có diễn biến tăng giảm đan xen cùng với sự phân hóa giữa các nhóm ngành và bám sát khu vực đỉnh lịch sử quanh 1920. Trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho chỉ số chung nằm trên vùng 1900. Việc tăng giảm luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động tốt và chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường nên xác suất điều chỉnh mạnh và bất ngờ tại vùng đỉnh là khó có thể xảy ra. Chúng tôi khuyễn nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ trọng danh mục và ưu tiến những mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền hoặc duy trì được biên sideway như bán lẻ, ngân hàng, dầu khí”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Xu thế dòng tiền: Nhóm cổ phiếu dẫn dắt “rã đám”, dòng tiền tìm đích mới nào?

Sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành trong "vùng trũng thông tin" là dấu hiệu cảnh báo điều chỉnh ngắn hạn do sự phân kỳ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, dẫn tới lo ngại về khả năng các nhà đầu tư nước này sẽ rút vốn khỏi thị trường nước ngoài và quay trở lại đầu tư trong nước...

Giới chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý đang đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong ngắn hạn, đặc biệt là chi phí cơ hội...

Mặc dù VN-Index có tuần tăng thứ 8 liên tiếp nhưng quán tính đã suy yếu nghiêm trọng khi các cổ phiếu dẫn dắt không duy trì được sự đồng thuận.

Thị trường trái phiếu toàn cầu đang trải qua một đợt bán tháo mạnh mẽ khi nỗi lo về lạm phát kéo dài. Động thái này do tác động từ cuộc chiến tranh Mỹ - Iran gây áp lực lớn lên chi phí vay nợ của các chính phủ...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

