PDR muốn huy động gần 2000 tỷ, thâu tóm dự án ven sông Hàn

Hà Anh

18/05/2026, 07:35

Theo kế hoạch, số vốn này sẽ được đầu tư cho các dự án là 1.550 tỷ đồng, thu mua cổ phần là 300 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động là gần 146 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu PDR trên TradingView.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, PDR dự kiến chào bán tối đa 199,6 triệu cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Quyền mua không được chuyển nhượng). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

PDR cho biết theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, đồng thời tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 40% giá trị trường), tương đương tổng giá trị vốn huy động gần 1.996 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số vốn này sẽ được đầu tư cho các dự án là 1.550 tỷ đồng, thu mua cổ phần là 300 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động là gần 146 tỷ đồng.

Cụ thể, Phát Đạt có kế hoạch góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point để thực hiện dự án ven sông Hàn, đồng thời thu mua 99% cổ phần của đơn vị này từ chủ đầu tư với giá mua hơn 1.061 tỷ đồng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 2 và 3/2026.

Đáng chú ý, PDR dự tính thu cổ phần trong CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN - chủ đầu tư dự án 239 Cách Mạng Tháng 8 (TP. HCM) - từ CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2026.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đạt 100% kế hoạch dự kiến, HĐQT công ty sẽ cân nhắc bổ sung phần vốn còn thiếu từ nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh hoặc các hình thức huy động vốn khác, bao gồm vay tín dụng với chi phí hợp lý, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện đúng mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Cùng ngày, PDR thông báo đã hoàn tất việc chuyển nhượng 33 triệu cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tam Điệp. Theo đó, kể từ ngày 15/5, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tam Điệp không còn là công ty liên kết của PDR.

Về kết quả kinh doanh, PDR ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2026 đạt hơn 137 tỷ, tăng 172% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận trên BCTC riêng tăng 182% đạt gần 123 tỷ đồng.

Theo giải trình từ PDR, công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Thiên Long, ghi nhận 906 tỷ đồng doanh thu tài chính hợp nhất. Qua đó, công ty mẹ nhận hơn 600 tỷ đồng tạm ứng cổ tức từ hoạt động chuyển nhượng trên.

Ngoài ra, chi phí tài chính tăng mạnh, khoản 335 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính riêng) và 365 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất), chủ yếu do công ty đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư tại dự án Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng và Dự án Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ khu cổ đại có khả năng bị tổn thất, theo nguyên tắc thận trọng quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam, công ty đã ghi nhận toàn bộ giá trị chi phí xây dựng của dự án này vào chi phí trong kỳ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Trường hợp công ty được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bồi hoàn theo quyết định chính thức ban hành trong tương lai, khoản bồi hoàn này sẽ được ghi nhận vào thu nhập trong kỳ tương ứng theo quy định hiện hành.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

