Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PC1 giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 1/2026

Hà Anh

18/05/2026, 07:36

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty.

Hai trong tổng số 07 lãnh đạo của PC1 bị bắt để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE) công bố thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam người nội bộ của công ty, Nghị quyết BKS về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 và lý do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1/2026.

Cụ thể: PCI cho biết nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc cung cấp thông tin liên quan đến xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân tại công ty, và đã tiếp nhận thông tin về các Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi đến gia đình các cá nhân này.

Theo đó: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của Công ty, bao gồm: ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản; ông Vũ Ánh Dương - ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản và ông Võ Hồng Quang - ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty đang áp dụng biện pháp tạm giam;

Ông Nguyễn Minh Đệ - ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, Tổng Giám đốc công ty TNHH Cột thép Đông Anh đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng giám đốc đang áp dụng biện pháp tạm giam; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Bên cạnh đó, công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là ngày 05/06/2026 và thời gian tổ chức dự kiến là trong tháng 7/2026.

Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Trụ sở Công ty, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Tp. Hà Nội, nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Đồng thời, giao Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát thực hiện chốt danh sách cổ đông và các công tác khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định hiện hành.

Cuối cùng, công ty giải trình về việc chậm công bố Báo cáo tài chính quý 1/2026. Cụ thể: do trong thời gian vừa qua, các nhân sự phê duyệt Báo cáo tài chính của công ty phải phối hợp làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra và đến nay đã bị khởi tố, tạm giam nên công ty chưa thể công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1/2026 theo quy định. Công ty cho biết ngay sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính quý 1/2026, công ty sẽ công bố thông tin đầy đủ.

Trước đó, HOSE đã có lần thứ 2 nhắc nhở công ty chậm công bố báo cáo tài chính quý 1/2026.

