Nhu cầu vàng toàn cầu cao chưa từng thấy trong năm 2025

Nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu trong năm 2025 tăng 84% so với năm trước, trong khi nhu cầu trang sức giảm 18%...

Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao chưa từng thấy trong năm 2025, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu tăng mạnh trong bối cảnh bất định địa chính trị và thương mại - số liệu do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố mới đây cho thấy.

Theo báo cáo của WGC, tổng nhu cầu vàng toàn cầu tăng 1% trong năm ngoái, đạt 5.002 tấn, một con số kỷ lục. Lượng cầu này được thiết lập khi giá vàng tăng 65% trong cả năm, sau khi tăng 27% trong năm 2024.

Bước sang năm 2026, giá vàng tiếp tục tăng mạnh, lập kỷ lục gần 5.600 USD/oz vào tuần trước rồi sụt giảm mạnh trở lại. Giới phân tích dự báo xu hướng tăng của giá vàng trong dài hạn vẫn duy trì do tình hình địa chính trị còn căng thẳng, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và sự suy yếu của đồng USD.

“Câu hỏi lớn nhất liên quan đến vàng trong năm nay là liệu nhu cầu đầu tư có đủ mạnh để duy trì xu hướng tăng của giá vàng”, chiến lược gia John Reade của WGC nhận định.

Nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu trong năm 2025 tăng 84% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 2.175 tấn. Trong đó, các quỹ ETF mua ròng 801 tấn vàng, và nhu cầu đối với các sản phẩm vàng miếng và đồng xu vàng tăng 16%, đạt mức cao nhất 12 năm.

WGC dự báo nhu cầu đầu tư vàng dưới dạng chứng chỉ quỹ ETF, vàng miếng và tiền xu sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm nay. Tuy nhiên, tổ chức này nhận định giá vàng cao sẽ gây suy yếu nhu cầu trang sức vàng, và cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ mua ròng vàng ít đi.

Theo WGC, các ngân hàng trung ương có thể sẽ chỉ mua ròng 850 tấn vàng trong năm 2026, giảm từ mức 863 tấn trong năm 2025, song mức mua ròng này vẫn cao hơn so với giai đoạn trước năm 2022.

Nhu cầu vàng trang sức toàn cầu đã giảm 18% trong năm ngoái, trong đó nhu cầu tại thị trường Trung Quốc giảm 24%, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Hiện tại, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng trong trung và dài hạn.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters với sự tham gia của 30 nhà phân tích và nhà giao dịch, dựa báo trung vị được đưa ra là giá vàng đạt bình quân 4.746,5 USD/oz trong năm nay, mức dự báo giá hàng năm cao nhất trong cuộc khảo sát mà Reuters thực hiện từ năm 2012. Trong đợt khảo sát hồi tháng 10 năm ngoái, dự báo trung vị cho giá vàng năm 2026 là 4.275 USD/oz.

Cách đây 1 năm, khảo sát này đưa ra dự báo 2.700 USD/oz cho giá vàng năm 2026.

“Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà uy tín và sự vững vàng của các thể chế và hệ thống giữ vững sự ổn định kinh tế và địa chính trị toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua đang bị thử thách theo những cách chưa từng có trong cả một thế hệ”, CEO David Russell của công ty GoldCore nhận xét.

“Các động lực tăng giá chính của vàng vẫn duy trì, và chúng tôi tin rằng lý do để nhà đầu tư phân bổ vốn vào vàng nói riêng và kim loại quý nói chung sẽ không thay đổi trong năm nay”, các nhà phân tích của ngân hàng Đức Deutsche Bank nhận định.

Các nhà phân tích và giao dịch tham gia cuộc khảo sát của Reuters cũng nâng dự báo giá bạc, cho rằng giá bạc sẽ đạt bình quân 79,5 USD/oz trong năm 2026, so với mức 50 USD/oz đưa ra trong cuộc khảo sát vào tháng 10/2025.

Giá bạc đã tăng 147% trong năm 2025, rồi lập kỷ lục gần 122 USD/oz vào cuối tháng 1 vừa qua. Sáng 5/2, trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á, giá bạc có lúc giảm về gần mốc 73 USD/oz.