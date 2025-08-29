Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Mức phạt nặng nhất đối với LTG là 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất tự lập quý 4/2023.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 221/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG-UPCoM) với tổng số tiền phạt lên tới 210 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất tự lập quý 4/2023.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 là 265.095.628.755 đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là 16.493.205.625 đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Cuối cùng là mức phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin (công bố thông tin) trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty đối với các tài liệu sau bằng tiếng Anh và tiếng Việt: Báo cáo tài chính (báo cáo tài chính) riêng và hợp nhất quý 2/2024, quý 3/2024, quý 4/2024, quý 1/2025, quý 2/2025, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 được soát xét, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 bằng tiếng Anh) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP)

Bên cạnh đó, công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐCP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Được biết, LTG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 23/8 vừa qua. Tuy nhiên, cổ đông công ty đã không thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với kế hoạch doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lỗ trước thuế, lãi vay và khấu hao là 524 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ đông công ty đã có câu hỏi "trong 03 năm vừa qua, Tập đoàn Lộc Trời đã ghi nhận lỗ trong mảng lúa gạo và ngành vật tư phải gồng gánh cho ngành lương thực. Các công ty khác cũng kinh doanh lúa gạo trên thị trường vẫn có lợi nhuận. Năm 2023 vẫn còn lợi nhuận nhưng năm 2024 lại lỗ".

Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch công ty cho biết "trong những năm qua ngành vật tư luôn gánh phần chi phí cho ngành lương thực. Trước đây, chúng ta thực hiện theo chương trình là phân phối và phân phối lợi nhuận sao cho hợp lý, đó là lý do mà ngành vật tư hỗ trợ ngành lương thực để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay không cho phép, ngành lương thực 06 tháng đầu năm nay đã có lời và cố gắng năm nay sẽ có lời vì có khách hàng đặt hàng mua hàng, đảm bảo dầu ra, có tiền đầu tư cho mô hình. Được các cổ đông giám sát, nhà nước hỗ trợ nên sẽ có lãi, có thêm ban giám sát, đặt ra quy mô, lộ trình hợp lý, vùng nguyên liệu phát triển đều, nhưng cần phối họp với nhau tốt. Đối với các vấn đề nợ ngân hàng, tái cấu trúc vốn với ngân hàng là các vấn đề đang giải quyết ở Lộc Trời".

Đối với câu hỏi "Hết quý 2/2024, LTG đã lỗ hơn 1.300 tỷ và cái lỗ này đến từ nhiều nguyên nhân". Trả lời câu hỏi này, ông Thòn cho biết quý 2/2024 lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, đây là số mà do Lộc Trời thu hồi hàng. Khi nào có báo cáo kiểm toán, Lộc Trời sẽ công bố minh bạch.

Ông Thòn cũng cho biết số nhân sự của Lộc Trời đã giảm từ 2.600 xuống còn hơn 1.500 người.

Về báo cáo tài chính, công ty đang làm việc với EY nhưng vướng hai vấn đề: Một là, các ngân hàng chưa đồng thuận cấu trúc nợ, ảnh hưởng đến báo cáo; và hai là thủ tục thu hồi hàng hóa phức tạp, khiến kiểm toán cần thêm thời gian xác minh.

Đối với câu hỏi "Doanh thu đạt 4.200 tỷ nhưng lỗ EBITDA tới 524 tỷ, các con số này đến từ đâu? Tại sao không cân nhắc giảm doanh thu để hạn chế lỗ?”; hay “Tôi không chấp nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 524 tỷ vì lỗ chắc chắc ảnh hưởng đến vốn của cổ đông. Ít nhất năm 2025 cần đặt ra lợi nhuận dương dù ít để ban điều hành cố gắng thực hiện" và trước các câu hỏi này, Chủ tịch không đưa được ra câu trả lời cụ thể.

Ngoài ra, cổ đông còn nghi ngờ về "Kiểm soát rủi ro có vấn đề vì không phải các sự cố xây ra một cách không lường trước, ví dụ các khoản lỗ vật tư nông nghiệp hết hạn khoảng 600 tỷ, vậy quy trình quản lý ngân sách, quản lý đầu vào đầu ra thế nào? Hay đối với thanh lý xe ô tô vừa rồi cho thấy việc mua sắm kiểm soát không chặt chẽ, tương tự đối với vấn đề M&A Lộc Nhân".

Bên cạnh đó, ông Trần Khánh Dư, đại diện ban tái cấu trúc của Lộc Trời cho biết thêm: "Như mọi người đã thấy Lộc Trời trong những năm vừa qua khủng hoảng tài chính. Bao nhiêu năm qua, gần như Lộc Trời chỉ biết làm kinh tế, làm kinh doanh, làm với nông dân và mang lại lợi nhuận cho tất cả các bên liên quan, đó là giai đoạn thịnh vượng của Lộc Trời. Tuy nhiên, không may mắn là khi một sự kiện về tài chính xảy ra, Lộc Trời rơi vào tình trạng bị động, vì hoàn toàn không có kinh nghiệm về tái cấu trúc, xử lý tài chính. Chính vì vậy, từ giữa năm 2024 đến đầu năm 2025, Lộc Trời trong tình trạng xoay sở với các vấn đề tài chính. Từ tháng 04/2025, Công ty thành lập ban tái cấu trúc, cho đến hiện nay, ban tái cấu trúc đã đặt ra mục tiêu đàm phán 12 ngân hàng và hiện tại đã tiếp xúc gần hết (chỉ còn một ngân hàng chưa tiếp xúc vì quan điểm của ngân hàng) để trao đổi thực hiện tái cấu trúc. Đồng thời, việc tái cấu trúc với Lộc Trời hiện nay cần có vốn lưu động khoảng 1.300 tỷ, tập trung ba ngân hàng là MBBank, TPBank và HDBank.

Đến thời điểm hiện tại thì Lộc Trời đã đạt được phương án tái cấu trúc với MBBank có được vốn lưu động 250 tỷ đồng.

Về phía TPBank, hai bên đã thống nhất với nhau về phương án tái cấu trúc, Lộc Trời đã và đang hoàn thành các thủ tục với TPBank, về mặt chủ trương thì phương án đã được TPBank phê duyệt, nỗ lực đề hoàn thành tái cấu trúc trước khi kết thúc tháng 08 này và mang về vốn lưu dộng dự kiến là 650 tỷ đồng.

Phần còn lại của HDBank: Thông qua cuộc họp vừa qua với HDBank, HDBank có ý kiến ban đầu về chuyên môn là phương án tái cấu trúc của Lộc Trời khả thi và đồng ý cho Lộc Trời cung cấp hồ sơ bước đầu để xúc tiến tái cấu trúc.



Như vậy, đối với 03 ngân hàng này đến thời điếm hiện nay đã dạt được 70% mục tiêu đề ra, hy vọng đến cuối tháng 09 công ty sẽ dạt được với tái cấu trúc với HDbank.

Đối với nhóm đối tác ngân hàng nước ngoài: Lộc Trời cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, do tính chất vay của nhóm ngân hàng này là tín chấp nên đi theo hướng cơ cấu. Lộc Trời đã cung cấp đề nghị tái cấu trúc với tất cả ngân hàng nước ngoài. Hiện nay, một số ngân hàng đang nghiên cứu đề xuất từ phía Lộc Trời, yêu cầu Lộc Trời cung cấp thêm các thông tin về phương án để chứng minh tính khả thi, đặc biệt là báo cáo tài chính kiểm toán. Đây là vấn đề đặt ra rất là lớn đối với ban tái cấu trúc. Ban tái cấu trúc cũng đang xúc tiến để đạt được thống nhất với nhóm ngân hàng.

Đối với nhóm ngân hàng tín chấp trong nước: Lộc Trời vừa tiếp xúc và bước đầu đàm phán với ngân hàng.



Hiện HNX đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/7/2025 do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Đồng thời, cổ phiếu này còn bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiêm toán, báo cáo tài chính bán niên 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.