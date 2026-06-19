Báo chí - doanh nghiệp: Mối quan hệ cộng sinh trong xử lý khủng hoảng truyền thông
Chu Khôi
19/06/2026, 08:03
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội đã biến khủng
hoảng truyền thông thành rủi ro lớn, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp, khiến
mối quan hệ cộng sinh giữa báo chí và doanh nghiệp trở nên thiết yếu để kiểm
soát thông tin và hóa giải hiệu quả.
Nhiều trường hợp điển hình cho thấy mức độ
nghiêm trọng: cuộc khủng hoảng của ACB năm 2003 khi tin đồn Tổng Giám đốc bỏ trốn
gây ra làn sóng rút tiền khổng lồ, chỉ được ổn định khi Ngân hàng Nhà nước và
lãnh đạo ACB kịp thời bác bỏ. Sabeco năm 2019 cũng chịu ảnh hưởng lớn từ tin đồn
"bán cho Trung Quốc" lan truyền trên mạng xã hội, dù sau đó được xác
định là sai sự thật.
Không chỉ tin đồn, thiếu minh bạch trong xử lý sai phạm sản
phẩm cũng đẩy doanh nghiệp vào thế khó, như Toyota Việt Nam phải triệu hồi
66.000 xe sau khi kỹ sư Lê Văn Tạch công khai phản ánh lỗi kỹ thuật. Nghiêm trọng
nhất là vụ Khaisilk năm 2017, khi phát hiện sản phẩm mang nhãn "Made in
Vietnam" và "Made in China" cùng lúc, dẫn đến sự sụp đổ gần như
hoàn toàn của thương hiệu do thiếu minh bạch.
Những vụ việc này minh chứng rằng
trong kỷ nguyên số, niềm tin công chúng có thể mất rất nhanh trước tin đồn, sai
phạm hoặc phản ứng chậm trễ, đòi hỏi quản trị truyền thông hiệu quả, phản ứng kịp
thời và minh bạch là yếu tố sống còn.
Nhiều doanh nghiệp và cá nhân vẫn mắc sai lầm phổ biến
khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông: hoặc quá chủ quan, hoặc rơi vào trạng
thái hoảng loạn và phản ứng thiếu kiểm soát. Ví dụ, Nhà máy Thiết bị Bưu điện từng
có phản ứng đối đầu báo chí khi bị phản ánh sai phạm, khiến uy tín tổn hại và bộ
máy lãnh đạo phải thay đổi. Thời gian phản ứng có ý nghĩa quyết định, với
"24 giờ vàng" đầu tiên là cơ hội để cung cấp thông tin chính xác và
kiểm soát dư luận; sự chậm trễ hoặc phát ngôn thiếu cân nhắc có thể khiến khủng
hoảng lan rộng.
Ngay cả người nổi tiếng như ca sĩ Thủy Tiên cũng phải đối
mặt với áp lực dư luận gay gắt liên quan đến hoạt động cứu trợ miền Trung, buộc
phải công khai sao kê tài khoản để chứng minh minh bạch. Từ đó, bài học rút ra
là minh bạch, bình tĩnh và chủ động cung cấp thông tin là nguyên tắc cốt lõi,
trong khi sự chủ quan, né tránh hoặc phản ứng cảm tính sẽ phải trả giá đắt về
uy tín và niềm tin.
Tuy nhiên, khủng hoảng truyền thông không chỉ là rủi ro
mà còn có thể là "phép thử", trở thành cơ hội để doanh nghiệp khẳng định
giá trị, nâng cao uy tín nếu được xử lý đúng cách. Điển hình là TH true Milk
năm 2011, khi thông điệp "sữa tươi sạch" vấp phải phản đối từ báo chí
và đối thủ cạnh tranh.
Thay vì né tránh, lãnh đạo TH true Milk đã chủ động đối
thoại, giải thích rõ chiến lược và sự khác biệt sản phẩm. Cách tiếp cận minh bạch
này đã biến áp lực truyền thông thành cơ hội để khẳng định thương hiệu và mô
hình sản xuất, nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ người tiêu dùng.
Để chủ động phòng ngừa và quản trị hiệu quả các cuộc khủng
hoảng truyền thông trong bối cảnh mạng xã hội và truyền thông số phát triển mạnh
mẽ, doanh nghiệp cần nhận thức rằng nguyên nhân cốt lõi thường xuất phát từ sai
phạm hoặc cách ứng xử của chính tổ chức. Do đó, cần xây dựng kế hoạch quản trị
khủng hoảng và quy trình ứng phó khẩn cấp như một phần không thể thiếu. Đồng thời,
chú trọng xây dựng uy tín thông qua hoạt động đối ngoại, trách nhiệm xã hội,
truyền thông nội bộ và quan hệ với các bên liên quan, tạo "lá chắn"
giảm thiểu tác động tiêu cực.
Trong kỷ nguyên số,
quản trị truyền thông chính là quản trị công luận, đòi hỏi doanh nghiệp phải đối
phó không chỉ với thông tin chính thống mà còn cả tin giả, tin sai lệch. Việc
xây dựng đội ngũ chuyên trách, hệ thống giám sát thông tin và quy trình xử lý
khủng hoảng là yêu cầu bắt buộc. Doanh nghiệp cần duy trì mối quan hệ thường
xuyên, minh bạch và hợp tác với báo chí, cơ quan quản lý. Khi sự cố xảy ra, sự
chủ động, linh hoạt và nhất quán trong cung cấp thông tin sẽ giúp kiểm soát khủng
hoảng, xử lý tin đồn và từng bước khôi phục niềm tin công chúng.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Đổi ưu đãi lấy tri thức: Cách tiếp cận mới cho công nghiệp phụ trợ Việt Nam
Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Hồ tiêu Việt Nam đón cơ hội lớn từ thị trường Trung Đông, Nam Á
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Báo chí đi đầu trong truyền thông phòng, chống thiên tai
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Nâng cao an toàn lao động cho nông dân trên đồng ruộng
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Đảm bảo nguồn than nhập khẩu cho sản xuất điện năm 2026
Nhu cầu than cho điện năm 2026 dự kiến vượt 80 triệu tấn, trong khi khả năng khai thác trong nước chỉ đạt khoảng 40 - 45 triệu tấn. Vì vậy, để bù đắp sản lượng thiếu hụt, nhập khẩu than là giải pháp quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và hoạt động sản xuất điện…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: