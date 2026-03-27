Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Thu Hằng

27/03/2026, 13:16

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2026 mở ra khuôn khổ pháp lý mới nhằm tăng cường vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách được định hướng theo hướng chủ động hơn, chú trọng hỗ trợ học nghề, đào tạo lại và duy trì việc làm. Đây là bước chuyển quan trọng từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ tích cực, giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường…

Tọa đàm chuyên đề: "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động". Ảnh: Việt Tuấn.
Tại tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức sáng 27/3, các chuyên gia đã cùng trao đổi, làm rõ những điểm mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp với vai trò “trợ thủ” đắc lực của thị trường lao động.

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BỐI CẢNH MỚI

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết Luật Việc làm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, đã cơ bản khắc phục những hạn chế bất cập so với trước đây.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật là việc mở rộng, bổ sung nhiều nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trước đây, Luật Việc làm 2013 chỉ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định này áp dụng ngay cả khi hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Cùng với đó, Luật mới cũng luật hóa quy định tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hợp tác xã, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp…có hưởng tiền lương, thì sẽ thuộc đối tượng tham gia để được bảo hiểm thất nghiệp bảo vệ khi họ gặp rủi ro.

Luật cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tượng khác có việc làm, thu nhập ổn định trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, tạo cơ chế mở để tiếp tục mở rộng độ bao phủ trong tương lai.

Mức đóng cũng được linh hoạt hơn. Luật chỉ quy định người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Việc quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 1% và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết, thay vì quy định cứng mức đóng bằng 1% như trước đây để đảm bảo tính linh hoạt của chính sách và tăng sự chủ động điều hành của Chính phủ, đặc biệt là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng, suy thoái kinh tế và kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Luật cũng mở rộng hơn trong điều kiện hỗ trợ người lao động. Thay vì các khóa đào tạo nghề, chính sách mới chuyển thành đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động cũng như người thất nghiệp.

Cải tiến về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; quy định cho người lao động linh hoạt hơn trong việc nộp hồ sơ và hưởng chế độ chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công toàn trình…

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Việt Tuấn.
Với những điểm mới như trên, ông Lê Quang Trung, chuyên gia lao động việc làm đánh giá, Luật Việc làm năm 2025 đã được sửa đổi khá toàn diện, từ chính sách việc làm đến thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

“Luật đã khẳng định một lần nữa vai trò, vị trí của vấn đề việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế cũng như sự phát triển của đất nước hiện nay, để tạo sự bứt phá, hỗ trợ cho thị trường. Đồng thời, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp”, ông Lê Quang Trung nhấn mạnh.

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐƯA CHÍNH SÁCH VÀO CUỘC SỐNG

Theo các chuyên gia, Luật mới đã cơ bản khắc phục được những bất cập so với Luật trước đây, song để chính sách đi vào cuộc sống, việc triển khai sẽ cần thực hiện các giải pháp đồng bộ.

Theo ông Trần Tuấn Tú, chính sách mới đã được định hướng theo hướng chủ động hơn, với nguyên tắc của bảo hiểm thất nghiệp là chia sẻ rủi ro, nhiều người tham gia nhưng chỉ một số người rủi ro sẽ được thụ hưởng. “Trợ cấp thất nghiệp chỉ là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời trong khoảng thời gian nhất định, giúp người lao động ổn định cuộc sống trong lúc tìm được việc làm mới, có thu nhập và quay trở lại thị trường”, ông Tú lý giải.

Do vậy, thay vì bị động, chính sách đã tăng cường mở rộng đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Ngay cả khi người lao động đang làm việc, nhưng cần nâng cao kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mới thì vẫn được hỗ trợ.

Hệ thống dịch vụ việc làm cũng sẽ tăng cường hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, giúp người lao động tiếp cận công việc mình mong muốn nhanh hơn, sớm hơn.

“Luật mới có rất nhiều nội dung bổ trợ cho việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, cần có các giải pháp tổng thể về thị trường lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, kết nối cung cầu, thông tin thị trường đồng bộ với chính sách hỗ trợ các nhóm đặc thù. Cùng với bảo hiểm thất nghiệp để chính sách này thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động hữu hiệu”, ông Trần Tuấn Tú cho hay.

Nhấn mạnh thị trường lao động hiện nay luôn biến động rất nhanh, thậm chí khó lường, không chỉ lao động phổ thông mà cả nhóm có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cũng rất dễ rơi vào tình trạng mất việc, chuyên gia Lê Quang Trung cho rằng công tác dự báo thị trường lao động rất quan trọng. Mục tiêu là dự báo cả trong ngắn hạn, trung hạn, tiến tới dài hạn, từ đó định hướng cho vấn đề đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực.

Tọa đàm cung cấp những thông tin bao quát về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm năm 2025. Ảnh: Việt Tuấn.
Để Luật đi vào cuộc sống, ông Trần Tuấn Tú nhấn mạnh, trước hết về thể chế cần rõ ràng, hai là quy trình thực hiện công khai minh bạch, thành phần hồ sơ đơn giản. Với người lao động, ông cho rằng họ cần thay đổi nhận thức để không trông chờ vào chính sách. Bởi bảo hiểm thất nghiệp chỉ là chính sách ngắn hạn.

Chuyên gia Lê Quang Trung bổ sung thêm, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện về mặt thể chế, nhấn mạnh về những điểm nào cần hướng dẫn cho rõ ràng, dễ thực hiện thì cần làm ngay. Công tác thông tin tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh cho tất cả các nhóm đối tượng sao cho dễ tiếp cận, dễ hiểu, sát quyền lợi và chế độ của mỗi người với nhiều hình thức khác nhau.

Cùng với đó, cần chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện cả về nguồn lực, nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm khai báo về người lao động để kiểm soát cho thuận tiện, kết hợp tiếp tục giảm thiểu thủ tục hành chính…

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

08:57, 27/03/2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Sắp diễn ra tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

16:34, 25/03/2026

Sắp diễn ra tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp Đào tạo nghề Luật Việc làm 2025 thị trường lao động

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Cân nhắc khi nghỉ việc để được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp

Cân nhắc khi nghỉ việc để được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho phép người lao động được hưởng tối thiểu 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, với mức 60% tiền lương tháng, trong khi nếu đi làm thì họ hưởng 100% thu nhập. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người lao động cân nhắc sớm quay lại thị trường để có thu nhập ổn định hơn...

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Theo Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái...

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm cụ thể hóa cơ chế triển khai, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn đồng bộ, hiệu quả và đúng đối tượng.

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Vào 9h sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”...

Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng

Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025

Thế giới

2

Bảo hiểm thất nghiệp: Bước chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Dân sinh

3

Vé máy bay toàn cầu có thể lập mặt bằng giá mới từ tháng 4

Du lịch

4

Giá vàng miếng SJC giảm 2 phiên liên tiếp

Tài chính

5

The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

Bất động sản