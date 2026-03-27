Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...

Bị can Phan Thành Muôn (chỉ đạo, điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị truy tố về tội Nhận hối lộ… Ngoài ra, các bị can khác cũng bị truy tố theo các tội danh tương ứng, tùy theo vai trò và mức độ vi phạm.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Hưng Thịnh có vốn điều lệ là 900 tỷ đồng, trong đó bị can Phạm Văn Định làm chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế toàn bộ hoạt động công ty do bị can Phan Thành Muôn điều hành. Bị can Định không trực tiếp chỉ đạo mảng khai thác, chế biến và mua bán quặng.

Cáo trạng thể hiện, năm 2020, Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần sản xuất Ziconium và Titanium Hưng Thịnh (viết tắt là HTZT) tại mỏ sa khoáng titan thuộc xã Hồng Phong và Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (hiện là xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Để thu lợi bất chính, từ ngày 12/10/2020 đến 30/9/2024, bị can Phan Thành Muôn đã chỉ đạo bị can Phạm Văn Dương - giám đốc điều hành mỏ tổ chức khai thác quặng titan vượt độ sâu vào khối tài nguyên chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hàng năm.

Trong thời gian trên, Công ty HTZT khai thác tổng cộng 612.484,916 tấn quặng thô, tương đương 559.233,4293 tấn khoáng vật nặng; vượt độ sâu được cấp phép; vượt công suất khai thác được cấp phép hàng năm tổng cộng 459.981,024 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, bị can Phan Thành Muôn đã đưa tiền hối lộ cho bị can Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Tổ trưởng Tổ giám sát 117) và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân của Tổ giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Theo đó, năm 2022, Tổ giám sát 117 đã 3 lần thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh vào các ngày 12/4, 28/7 và 22/11, phát hiện Công ty HTZT khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác.

Dự thảo biên bản giám sát được gửi cho nhân viên đối ngoại Tập đoàn Hưng Thịnh, đại diện Công ty HTZT để ký thông qua. Biết chuyện, bị can Muôn đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên gặp, đặt vấn đề nhờ bị can Phan Thị Xuân Thu, Tổ trưởng Tổ giám sát 117, bỏ qua lỗi vi phạm hoặc điều chỉnh lỗi vi phạm có lợi cho Công ty HTZT.

Liên quan trong vụ án này, bị can Huang ShangXia đã thỏa thuận mua quặng của bị can Phan Thành Muôn và Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế; sau đó cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).