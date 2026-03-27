Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng

Đỗ Mến

27/03/2026, 08:54

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...

Ảnh minh họa.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Bị can Phan Thành Muôn (chỉ đạo, điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị truy tố về tội Nhận hối lộ… Ngoài ra, các bị can khác cũng bị truy tố theo các tội danh tương ứng, tùy theo vai trò và mức độ vi phạm.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Hưng Thịnh có vốn điều lệ là 900 tỷ đồng, trong đó bị can Phạm Văn Định làm chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế toàn bộ hoạt động công ty do bị can Phan Thành Muôn điều hành. Bị can Định không trực tiếp chỉ đạo mảng khai thác, chế biến và mua bán quặng.

Cáo trạng thể hiện, năm 2020, Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần sản xuất Ziconium và Titanium Hưng Thịnh (viết tắt là HTZT) tại mỏ sa khoáng titan thuộc xã Hồng Phong và Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (hiện là xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Để thu lợi bất chính, từ ngày 12/10/2020 đến 30/9/2024, bị can Phan Thành Muôn đã chỉ đạo bị can Phạm Văn Dương - giám đốc điều hành mỏ tổ chức khai thác quặng titan vượt độ sâu vào khối tài nguyên chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hàng năm.

Trong thời gian trên, Công ty HTZT khai thác tổng cộng 612.484,916 tấn quặng thô, tương đương 559.233,4293 tấn khoáng vật nặng; vượt độ sâu được cấp phép; vượt công suất khai thác được cấp phép hàng năm tổng cộng 459.981,024 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, bị can Phan Thành Muôn đã đưa tiền hối lộ cho bị can Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Tổ trưởng Tổ giám sát 117) và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân của Tổ giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Theo đó, năm 2022, Tổ giám sát 117 đã 3 lần thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh vào các ngày 12/4, 28/7 và 22/11, phát hiện Công ty HTZT khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác.

Dự thảo biên bản giám sát được gửi cho nhân viên đối ngoại Tập đoàn Hưng Thịnh, đại diện Công ty HTZT để ký thông qua. Biết chuyện, bị can Muôn đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên gặp, đặt vấn đề nhờ bị can Phan Thị Xuân Thu, Tổ trưởng Tổ giám sát 117, bỏ qua lỗi vi phạm hoặc điều chỉnh lỗi vi phạm có lợi cho Công ty HTZT.

Liên quan trong vụ án này, bị can Huang ShangXia đã thỏa thuận mua quặng của bị can Phan Thành Muôn và Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế; sau đó cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) và các đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"...

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục...

Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để “phục vụ công việc” tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...

Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên

Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

