Bảo hiểm VietinBank - VBI kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững

VƯỢT THÁCH THỨC GHI NHẬN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 TÍCH CỰC

Năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ nền kinh tế trong nước và quốc tế, nhưng nhờ có chiến lược linh hoạt chủ động VBI đã ghi nhận những kết quả kinh doanh khả quan. Qua đó, VBI vững vàng tại vị trí Top 8 thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ; tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc đứng thứ 2 trong số 10 các doanh nghiệp có thị phần lớn nhất và gấp hơn 5 lần tốc độ tăng trưởng của ngành.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2023 đạt 364 tỷ đồng, tăng trưởng 43.4% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 117% kế hoạch. Tổng tài sản tiếp tục được mở rộng và giữ vững vị trí về quy mô đạt 7.694 tỷ đồng (tính tới 31/12/2023), tăng 36.8% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chỉ số ROE tiếp tục đạt hiệu quả cao, đứng top 2 trong số các doanh nghiệp cùng ngành, khẳng định hoạt động sử dụng vốn trên vốn chủ sở hữu một cách hiệu quả qua từng năm.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh khởi sắc, năm 2023 VBI cũng đạt được nhiều dấu ấn ở các mặt hoạt động khác: Top 4 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2023; năm thứ 2 liên tiếp lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (tăng 48 bậc so với năm 2022); Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam do Vietnam Report và Báo VietnamNet công bố; Top 8 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 1 ngành Bảo hiểm và Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc - Khối Doanh nghiệp vừa do Anphabe xếp hạng; Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ có ứng dụng chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023 do Financial Services Awards công bố.

Đặc biệt, trong năm 2023, VBI đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện tri ân và gắn kết đối tác, cổ đông chiến lược và cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty.

NĂM 2024, VBI ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT TRÊN 400 TỶ ĐỒNG, KIÊN ĐỊNH THEO ĐUỔI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2024 được dự đoán sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách chủ quan lẫn khách quan, từ đó nhận thức và xu hướng tiêu dùng trong nước cũng thay đổi. Theo số liệu của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 243.472 tỷ đồng, tăng 7,19% so với cùng kỳ. Trong đó lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước tính đạt trên 79.687 tỷ đồng tăng trưởng 12% so với cùng kỳ.

Trước bối cảnh thách thức từ thị trường kinh tế, sáng ngày 23/4/2024 tại Hà Nội, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng và định hướng phát triển trong năm 2024.

Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank phát biểu tại sự kiện.

Với mục tiêu trọng tâm về lợi nhuận trước thuế đat trên 400 tỷ đồng năm 2024, để hiện thực hóa kế hoạch, VBI chú trọng lấy khách hàng là trung tâm, tiếp tục ứng dụng công nghệ số hóa trong hoạt động quản lý và kinh doanh bảo hiểm, mở rộng nhiều sản phẩm công nghệ chuyên biệt tương ứng từng kênh bán, phù hợp các đối tượng khách hàng khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm.

Kết thúc quý 1/2024, VBI ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 921 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 98,7 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm VietinBank - VBI là đơn vị có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, cung cấp tới khách hàng đa dạng sản phẩm từ bảo hiểm về con người, bảo hiểm vật chất - tài sản, bảo hiểm dành cho doanh nghiệp, bảo hiểm du lịch... nhằm đem lại cho khách hàng cuộc sống an tâm, tốt đẹp hơn.