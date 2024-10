Đà Nẵng khẩn trương triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 6 mang tên Trà Mi

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15, di chuyển theo hướng tây về phía quần đảo Hoàng Sa, sau đó có thể ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi và ven bờ các tỉnh khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Bình Định trong khoảng từ ngày 27 - 29 tháng 10 năm 2024.

Thực hiện Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó bão Trà mi, UBND thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các phương án phòng chống bão số 6 nằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cảu nhà nước và nhân dân. Đặc biệt là đảm bảo an toàn cho hàng nghìn tàu cá của ngư dân và các phương tiện trên biển.

Hàng nghìn tàu cả của ngư dân đã về neo đầu tại vịnh Mân Quang.

Ảnh Ngô Anh Văn

Ông Lê Văn Tuyến, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã thống kê được 1.133/1.159 phương tiện đang neo đậu tại các bến (chủ yếu là Âu thuyền Thọ Quang và Vịnh Mân Quang (thuộc quận Sơn Trà).

Âu thuyền Thọ Quang với sức chứa lớn là nơi trú ẩn an toàn của các phương tiện trên biển.

Ảnh Ngô Anh Văn

Tính đến trưa 25/10, thành phố Đà Nẵng còn 26 tàu thuyền với hơn 200 lao động đang hoạt động trên biển. Và đến thời điểm này có 100% các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6 (bão Trà Mi) thông qua các phương tiện liên lạc của các ngành chức năng.

Tàu cá của ngư dân đã neo đậu chắc chắn tại Âu thuyền Thọ Quang.

Ảnh Ngô Anh Văn

Hiện, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đang duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền để cập nhật tình hình, hướng dẫn ngư dân phương án phòng tránh.

Tùy vị trí tàu thuyền sẽ thông báo hướng dẫn di chuyển vòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ để trú tránh an toàn.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có công điện chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng phó với bão Trà Mi có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Đặc biệt, lưu ý việc sẵn sàng triển khai sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, nhất là các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết trong những ngày qua, thành phố đã liên tục kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hàng trăm tàu cá của ngư dân đã neo đậu chắc chắn tại vịnh Mân Quang.

Ảnh Ngô Anh Văn

Với số lượng lớn tàu cá (hàng nghìn phương tiện) của Đà Nẵng và các địa phương vào bờ trú ẩn nên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã thường xuyên bám sát diễn biến, tình hình để hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang an toàn, đồng thời bố trí lực lượng thường trực để xử lý công tác phòng chống cháy, nổ và giữ an ninh trật tự, an toàn tài sản của ngư dân.