Theo nhận định từ Savills, tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội tăng khoảng 2% theo quý và 2% theo năm với sự xuất hiện của một trung tâm mua sắm và hai dự án khối đế bán lẻ. Như vậy, trong vòng 5 năm qua, nguồn cung đạt mức tăng trưởng trung bình 3%/năm.

Tại thời điểm quý 3/2024, trung tâm mua sắm đang chiếm ưu thế với 63% tỷ trọng nguồn cung, tương đương 1,14 triệu m2; còn khối đế bán lẻ chiếm 17% và trung tâm bách hóa chiếm 3%.

Bên cạnh đó, về công suất thuê, phân khúc mặt bằng bán lẻ ổn định theo quý, giảm 1 điểm % theo năm, đạt mức 85%. Giá thuê gộp tầng trệt giảm nhẹ 1% theo quý nhưng tăng 6% theo năm, chủ yếu do giá thuê được cải thiện tại các khối đế bán lẻ với mức tăng 2% theo quý và 9% so với cùng kỳ năm trước. Ở khu trung tâm, giá thuê trung bình là 3,4 triệu VNĐ/m2/tháng.

Bà Trịnh Huỳnh Mai, Phó giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội, chia sẻ: “Các mặt bằng bán lẻ thuộc khu vực trung tâm, đặc biệt là quận Hoàn Kiếm, luôn duy trì mức giá cao. Tại những mặt bằng cao cấp khu vực này, giá thuê có khoảng cách lớn so với khu vực ngoài trung tâm, dù các khu vực ngoài trung tâm cũng ghi nhận xu hướng tăng giá”.

Phó giám đốc Savills Hà Nội đánh giá rằng hiện nay, thị trường bất động sản bán lẻ Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển. Trước tiên phải kể đến sự tăng trưởng tích cực của thị trường bán lẻ nói chung. Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành quý 3/2024 ước đạt 1.591 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với quý trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, du lịch Hà Nội cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3/2024 khi lượng khách tăng 11,7% theo năm. Trong đó, lượng khách quốc tế của tháng 8 ước đạt 373.000 lượt người, tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2024, ước đạt 2,818 triệu lượt khách quốc tế, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Savills, sự phục hồi nhanh chóng của du lịch quốc tế cùng khả năng thích ứng điều chỉnh lạm phát đã thúc đẩy giá thuê tăng 6% theo năm, và tăng cường lưu lượng khách hàng trong thành phố.

Chưa kể, Việt Nam có lợi thế dân số cao, nhu cầu tiêu dùng của giới trẻ ngày càng tăng. Người tiêu dùng Việt Nam đang quan tâm và tin tưởng hơn đối với việc mua sắm tại thị trường trong nước. “Giai đoạn 10-15 năm trước, nhiều người tiêu dùng cao cấp trong nước thường mua sắm hàng hiệu thông qua những du lịch nước ngoài. Giờ đây, họ lại hướng đến việc trải nghiệm và sở hữu sản phẩm cao cấp ngay tại Việt Nam. Điều này tạo ra sức hút mạnh mẽ cho các nhà bán lẻ muốn thâm nhập vào thị trường đang phát triển này”, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định.

Dự báo về thị trường bất động sản bán lẻ trong năm 2025, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Việt Nam, cho biết sẽ có thêm nhiều nguồn cung bán lẻ mới, bao gồm dự án ở quận Ba Đình với diện tích cho thuê 50.000m2, ở quận Hai Bà Trưng với diện tích cho thuê 12.800m2...

Giá thuê mặt bằng trung tâm thương mại tại Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nhu cầu thuê mặt bằng vẫn khả quan kể từ năm 2022; tới cuối năm 2024, giá thuê tăng từ 11-12% ở khu vực ngoài trung tâm và 17-18% ở khu vực trung tâm. Trong các năm tiếp theo, giá thuê dự báo vẫn tăng trưởng, tuy nhiên, tốc độ tăng giá có xu hướng ổn định hơn so với năm 2024.