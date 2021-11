Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng đón đầu xu hướng sau đại dịch

Sau đại dịch, xu hướng du lịch gần nhà và kết hợp làm việc từ xa (staycation & workation) cùng tiềm năng khai thác kinh doanh vượt trội giúp gia tăng sức hấp dẫn của mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp tại Đà Nẵng.

NHU CẦU STAYCATION, WORKATION TẠI ĐÀ NẴNG TĂNG MẠNH

Là thủ phủ kinh tế và du lịch của miền Trung, Đà Nẵng có mức thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 6 cả nước với chất lượng cuộc sống và mức chi tiêu ngày càng được nâng cao. Bên cạnh căn nhà ở trung tâm thành phố, người dân Đà Nẵng có xu hướng tìm đến những không gian sống, nghỉ dưỡng kết hợp làm việc với đầy đủ tiện nghi, đa dạng tiện ích và gần gũi với thiên nhiên.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng , gần 90% người dân thành phố Đà Nẵng có nhu cầu du lịch tại chỗ ở địa phương trong giai đoạn bình thường mới. Trong đó, có 36,4% người khảo sát lựa chọn khách sạn 4 sao, 25,7% lựa chọn khách sạn 5 sao và 22,1% lựa chọn villa, resort ven biển để nghỉ dưỡng.

Anh Minh Tuấn, một nhà đầu tư tại Đà Nẵng cho biết, trải qua tình hình dịch bệnh kéo dài, anh nhận thấy nhiều người dân địa phương dù sinh sống ngay tại thành phố biển vẫn có nhu cầu được du lịch ở gần nhà, tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng kết hợp làm việc thoáng đãng, an toàn, giúp cân bằng đời sống tinh thần và cảm hứng. Với một người có tư duy nhanh nhạy, anh Tuấn cho biết đã tranh thủ mùa dịch đầu tư sở hữu hai căn hộ du lịch ven biển. “Cùng với tiềm năng khai thác kinh doanh cho thuê phục vụ đối tượng khách địa phương, trong tương lai, khi khách du lịch trong nước và quốc tế trở lại Đà Nẵng đông như trước đây thì chắc chắn sản phẩm đầu tư của tôi sẽ thu lợi nhuận tốt, đồng thời gia tăng giá trị”, anh Tuấn chia sẻ thêm.

Đây cũng là tâm lý chung của đông đảo nhà đầu tư trên cả nước. Nhiều người đã tranh thủ thời điểm thị trường trầm lắng do giãn cách và giá bất động sản còn ở mức phù hợp để đầu tư, đón đầu làn sóng tăng trưởng du lịch trong thời gian tới, khi nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân địa phương và du khách nội địa, du khách quốc tế đang ở ngưỡng rất cao sau thời gian dài “ở một chỗ”, “cuồng chân” do dịch bệnh.

MÔ HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG TÍCH HỢP LÊN NGÔI

Là thiên đường du lịch mang tầm khu vực, nhiều năm nay, Đà Nẵng quy tụ sự hiện diện của các thương hiệu bất động sản danh tiếng, khai thác các quỹ đất đẹp, giàu tiềm năng. Hiện tại, các dự án sở hữu vị trí mặt tiền biển không còn nhiều, đặc biệt là trục đường ven biển Trường Sa với lợi thế gần trung tâm Đà Nẵng và dễ dàng kết nối đến các di sản, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Các sản phẩm nghỉ dưỡng tại đây luôn hứa hẹn khả năng tăng giá bền vững theo thời gian nên luôn tạo được hấp lực trong giới đầu tư.

Các dự án trên cung đường ven biển Trường Sa thu hút nhà đầu tư bởi sự khan hiếm và khả năng tăng giá bền vững.

Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng đơn thuần hoặc kinh doanh lưu trú truyền thống khó thích ứng trong giai đoạn mới thì mô hình nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm “all in one” sẽ là xu hướng được du khách và các nhà đầu tư ưa chuộng. Theo các chuyên gia, đây là giải pháp hoàn hảo để vừa nâng cao chất lượng sống vừa có thể đầu tư dài hạn.

Những dự án nghỉ dưỡng tích hợp, có vị trí đẹp sẽ dẫn dắt thị trường, điển hình là Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Tập đoàn Danh Khôi.

Tọa lạc trên cung đường di sản ven biển, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western có địa thế “tựa sơn hướng thuỷ” với tầm nhìn trực diện vịnh Non Nước trong xanh, cạnh dãy Ngũ Hành Sơn hùng vĩ. Từ lợi thế sở hữu vị trí đắc địa, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western được tiên phong phát triển theo mô hình Vogue Integrated Resort, tích hợp đa chức năng và đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng thời thượng. Các dòng sản phẩm của tổ hợp nghỉ dưỡng này bao gồm condosuite sang trọng, khách sạn 5 sao cùng villa đẳng cấp, có tầm nhìn hướng biển, mang đậm phong cách thời trang và cảm hứng nghệ thuật tinh tế.

Thiết kế độc đáo cùng tiện ích tích hợp của Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng staycation và workation.

Với hệ tiện ích vượt trội phục vụ nhu cầu staycation và workation, đây là nơi du khách có thể nghỉ dưỡng, giải trí, kết hợp công việc. Có thể kể đến Hồ bơi phong cách Maldives, Công viên nước Dolphin, Phố thời trang Milan, Phòng thu La Scala, Phim trường Holywood Aria, Trung tâm hội nghị Rome…, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu trải nghiệm của du khách, đặc biệt là thế hệ Millennials (8X, 9X) và Centennials (10X) sành điệu.

Theo chia sẻ từ Tập đoàn Danh Khôi, dự án sẽ được bàn giao và đưa vào vận hành vào quý 2/2024, giai đoạn ngành du lịch đã phục hồi hoàn toàn và phát triển cực thịnh trở lại. Giới đầu tư nhận định, đây là thời điểm vàng để gia nhập thị trường, trong đó, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western là một lựa chọn khó bỏ qua, không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn có tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội.

