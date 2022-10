Bất động sản thành phố Dĩ An hút nhà đầu tư

Thị trường bất động sản năm 2022 vẫn ghi nhận sức nóng thuộc về khu Đông Tp.HCM, trong đó, thị trường Dĩ An đang hỗ trợ “gánh” nguồn cung cho thành phố Thủ Đức, khi nơi đây chịu “áp lực” về giá nhà liền thổ tăng quá lớn.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DĨ AN TRỞ THÀNH NGUỒN CUNG MỚI TẠI KHU ĐÔNG

Hiện nay, thị trường bất động sản thành phố Dĩ An đang trở thành một trong những nguồn cung chính bổ trợ cho thị trường bất động sản của Tp.HCM, cụ thể là khu vực thành phố Thủ Đức.

Trong báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield, thành phố Thủ Đức vẫn là nơi tập trung chính cho nguồn cung nhà liền thổ cho Tp.HCM kể từ năm 2019 cho đến nay, và vẫn tiếp tục trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt sản phẩm, giá nhiều dự án nhà liền thổ cao cấp được tung ra đã đẩy giá trung bình của loại hình này lên mức mới. Cụ thể, giá bán sơ cấp của nhà phố hiện nay vào khoảng 9.300USD/m2 (tương ứng khoảng 223 triệu đồng/m2) tại Tp.HCM.

Với mức giá này, thị trường Tp.HCM đang bó hẹp đối tượng người mua, đặc biệt là nhà đầu tư. Do đó, một thị trường nằm “sát vách” Tp.HCM như Dĩ An không chỉ là thị trường tiềm năng mà đang hỗ trợ một phần nguồn cung mới cho các đối tượng nhà đầu tư có nguồn tiền hợp lý tại Tp.HCM.

Khảo sát thực tế cho thấy thị trường bất động sản thành phố Dĩ An đang có khoảng hơn 40 dự án. Trong đó chiếm 80% là phân khúc chung cư và 20% là dự án nhà phố. Hầu hết các dự án được phát triển từ năm 2020, điều này chứng minh sức hút của bất động sản thành phố Dĩ An bắt đầu từ khi lên Đô thị loại 2.

Các chuyên gia đưa ra nhận định, Dĩ An vẫn đang trên đà tăng trưởng nhờ lực đẩy từ chính sách quy hoạch bài bản và tốc độ nâng cấp nhanh hạ tầng của thành phố.

So sánh về mức giá bất động sản nhà liền thổ tại Dĩ An đang thấp hơn khoảng 50%-60% giá so với thị trường thành phố Thủ Đức, trong khi vị trí gần như tương đương.

Theo quy hoạch chung của thành phố Dĩ An đến năm 2040, dọc các tuyến đường chính như Quốc lộ 1K gắn với Đại học Quốc gia Tp.HCM sẽ tập trung phát triển dịch vụ. Dọc trục chính Đông Tây được cải tạo, chỉnh trang các khu ở kết hợp phát triển các khu ở mới…

Do đó, nhiều dự án đã hình thành, ăn theo các trục đường lớn đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Dĩ An, tạo động lực đưa nơi đây sớm trở thành Đô thị loại 2 vào năm 2025.

CHỌN DỰ ÁN NÀO TẠI THÀNH PHỐ DĨ AN?

Trong 20% dự án nhà phố tại thị trường bất động sản thành phố Dĩ An, hiện có khoảng vài dự án còn sản phẩm đang được chào bán trong những tháng cuối năm 2022. Tuy nhiên, sở hữu mức giá chỉ từ 6 tỷ đồng/căn, với số lượng 152 căn nhà phố Bcons Plaza đang trở thành nguồn cung tốt cho thị trường khu Đông vào quý 4/2022. Đây cũng là sản phẩm vừa được “trình làng”, trong khi các sản phẩm cùng phân khúc đã qua giai đoạn đầu mở bán.

Với vị trí đắt giá, chỉ cách thành phố Thủ Đức 1 phút di chuyển, nhà phố Bcons Plaza gần như chiếm trọn mọi góc nhìn trong mắt nhà đầu tư. Đây cũng là dự án được quy hoạch theo định hướng phát triển của khu vực.

Điểm cộng cho nhà phố Bcons Plaza chính là nằm trong toạ độ trung tâm của thành phố Dĩ An, chỉ cách 1 phút đến thành phố Thủ Đức, tiếp giáp trực tiếp với Đồng Nai, có có nhiều công trình kết nối vùng đi qua như xa lộ Hà Nội, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Đông mới, Làng đại học Tp.HCM…

Nhà phố Bcons Plaza - Tâm điểm đầu tư cuối năm 2022 tại thành phố Dĩ An.

Do tính chất giao thoa vùng linh hoạt, trung tâm của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhiều người thay vì chọn ở lại thuê nhà hay mua nhà trong Tp.HCM đắt đỏ đã lựa chọn Dĩ An làm điểm an cư, đầu tư.

Trước lực hút về di dân, nhà đầu tư chọn nhà phố Bcons Plaza chính là đi trước đón đầu cơ hội, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Thực tế , người có nhu cầu mua nhà vào cuối năm tăng cao, khi đã tích luỹ vốn trong một thời gian.

Trong khi đó, giá nhà phố tại Bcons Plaza vẫn trong giai đoạn đầu, phía nhà phát triển cũng đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn vừa giúp nhà đầu tư tiết kiệm vốn đầu vào, vừa tạo cơ hội để vừa mua đã có lãi. Cụ thể: Chiết khấu lên tới 7.6%; ngân hàng hỗ trợ vay đến 70%, 0% lãi suất đến 18 tháng; cam kết mua lại lợi nhuận lên tới 40%; 12 tháng hoàn tất sổ hồng... Tất cả là những con số nói lên sự uy tín và lý do nhà phố Bcons Plaza trở thành tâm điểm đầu tư trong quý 4/2022.

Ghi nhận từ chuyên gia, bất động sản liền thổ vẫn là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh lạm phát tiếp tục tăng. Đặc biệt, việc tăng tỷ lệ nhà ở chung cư cao tầng và giảm dần tỷ lệ nhà ở thấp tầng trong các khu trung tâm theo đề án xây dựng phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2021-2030 càng chứng minh việc chọn đầu tư nhà liền thổ tại thị trường ven như thành phố Dĩ An là quyết định đúng đắn.

